Dyna.Ai führt den globalen Übergang zu agentenbasierter KI auf dem MWC 2026 an, indem es berechenbare Geschäftsergebnisse liefert

BARCELONA, Spanien, 6. März 2026 /PRNewswire/ -- Der MWC Barcelona 2026 endete mit einem klaren Auftrag für den globalen Technologiesektor: Die Branche verlagert sich weg von konversationeller KI hin zu agentenbasierten KI-Systemen, die auf Ausführung und nachweislichen ROI ausgelegt sind. Zeitgleich mit dieser Verschiebung gab Dyna.Ai Anfang dieser Woche den Abschluss einer Serie-A-Finanzierungsrunde mit einem Volumen im achtstelligen USD-Bereich unter der Federführung von Lion X Ventures aus Singapur bekannt.

An der Runde beteiligen sich das in Taiwan notierte Technologieunternehmen ADATA, ein koreanisches Finanzinstitut und Branchenveteranen. Diese Unterstützung bestätigt den Result-as-a-Service (RaaS)-Ansatz von Dyna.Ai als Antwort auf die „Flucht in die Realität", die auf der Veranstaltung beobachtet wurde, und bestätigt eine Marktverschiebung hin zu verantwortlichen Geschäftsergebnissen gegenüber experimenteller Technologie.

Der Schwerpunkt auf der Verantwortlichkeit ergibt sich aus der zunehmenden „Handlungslücke" zwischen den Konversationsfähigkeiten der KI und ihrer Fähigkeit, echte Geschäftsaufgaben zu erfüllen. Um diese Lücke zu schließen, stellte Dyna.Ai auf dem MWC (Stand CS91) sein RaaS-Modell vor, das den traditionellen SaaS-Status quo in Frage stellt, indem es die Technologiekosten mit den Unternehmens-KPIs in Einklang bringt.

„Was wir diese Woche in Spanien erlebt haben, war eine „Flucht in die Realität"", sagte Tomas Skoumal, Chairman und Mitbegründer von Dyna.Ai. „Die Führungskräfte, mit denen wir gesprochen haben, verlangen nicht mehr nach KI, die irgendeinen Test besteht, sondern nach KI, die einen Serviceausfall beheben, einen Verkauf abschließen oder einen internen Betriebsprozess rationalisieren kann. Wir beobachten einen grundlegenden Wandel hin zu agentenbasierten Anwendungen, die den Kern des Unternehmens bilden. Indem wir Agenten bereitstellen, die sowohl externe KI-Kontaktcenter-Interaktionen als auch interne Employee Experience verwalten, helfen wir Unternehmen, ihre KI-Investitionen zurückzugewinnen und sie in nachhaltige Wettbewerbsvorteile umzuwandeln."

Wichtige strategische Verschiebungen auf dem MWC 2026

Die Forderung nach Rechenschaftspflicht: Der Markt bewegt sich weg von der Vorab-Lizenzierung hin zu ergebnisorientierten Partnerschaften. Das RaaS-Modell von Dyna.Ai fand bei Tier-1-Betreibern und Finanzinstituten großen Anklang als „Risikoumkehr"-Strategie.

Vom Chat zur Aktion: Die Präsentation mehrsprachiger Sprachagenten hat gezeigt, dass KI heute in der Lage ist, die sprachlichen und kulturellen Nuancen des europäischen Marktes zu bewältigen und dabei Aufgaben ohne menschliches Eingreifen zu erledigen.

Der Wandel der kommerziellen Logik: Das traditionelle SaaS-Modell steht auf dem Prüfstand, da immer mehr Unternehmen auf leistungsorientierte Partnerschaften wie RaaS von Dyna.Ai setzen, um die Risiken der digitalen Transformation zu mindern.

Nach dem großen Zuspruch auf dem MWC baut Dyna.Ai seine Beziehungen zum Finanzsektor und zu Contact Centern auf dem europäischen Markt weiter aus. Durch die Verankerung der KI in der Rechenschaftspflicht beweist Dyna.Ai, dass es sich nicht um ein technisches Experiment handelt, sondern um einen renditestarken Vermögenswert.

