-Dyna.Ai lidera la transición global a la IA de agente en el MWC 2026 al ofrecer resultados comerciales responsables

BARCELONA, España, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El MWC Barcelona 2026 concluyó con un mandato claro para el sector tecnológico global: la industria se está alejando de la IA conversacional hacia la IA de agentes: sistemas diseñados para la ejecución y un ROI comprobado. Coincidiendo con este cambio, Dyna.Ai anunció a principios de esta semana el cierre de una ronda de financiación Serie A de ocho cifras (USD) liderada por Lion X Ventures, con sede en Singapur.

La ronda incluye la participación de la empresa tecnológica taiwanesa ADATA, una institución financiera coreana y veteranos del sector. Este respaldo valida el enfoque de Resultados como Servicio (RaaS) de Dyna.Ai como la respuesta a la "Huida a la Realidad" observada en el evento, lo que confirma un cambio del mercado hacia resultados empresariales responsables en lugar de tecnología experimental.

El enfoque en la responsabilidad se deriva de una creciente "brecha de acción" entre la capacidad conversacional de la IA y su capacidad para realizar tareas empresariales reales. Para cerrar esta brecha, la presentación del modelo RaaS de Dyna.Ai en el MWC (stand CS91) surgió como un desarrollo destacado, desafiando el status quo tradicional del SaaS al alinear los costes de la tecnología con los KPI comerciales.

"Lo que presenciamos esta semana en España fue un 'vuelo a la realidad'", afirmó Tomas Skoumal, presidente y cofundador de Dyna.Ai. "Los ejecutivos con los que hablamos ya no piden una IA que supere una prueba; exigen una IA que pueda resolver una interrupción del servicio, cerrar una venta o agilizar un proceso operativo interno. Estamos observando un cambio fundamental hacia las aplicaciones de agentes que operan en el núcleo del negocio. Al proporcionar agentes que gestionan tanto las interacciones externas de IA del centro de contacto como la experiencia interna del empleado, ayudamos a las empresas a recuperar sus inversiones en IA y a convertirlas en ventajas competitivas sostenibles".

Cambios estratégicos clave observados en el MWC 2026

La demanda de rendición de cuentas: El mercado se está alejando de las licencias iniciales y optando por alianzas basadas en resultados. El modelo RaaS de Dyna.Ai se impuso como una estrategia de "reversión de riesgos" para operadores de primer nivel e instituciones financieras.

Del chat a la acción: La demostración de los agentes de voz multilingües demostró que la IA ahora puede gestionar los matices lingüísticos y culturales del mercado europeo, a la vez que ejecuta tareas integrales sin intervención humana.

El cambio en la lógica comercial: El modelo SaaS tradicional se encuentra bajo escrutinio, ya que cada vez más organizaciones buscan alianzas orientadas al rendimiento, como el modelo RaaS de Dyna.Ai, para mitigar los riesgos de la transformación digital.

Tras la excelente acogida en el MWC, Dyna.Ai está fortaleciendo sus vínculos con el sector financiero y los centros de contacto en todo el mercado europeo. Al integrar la IA en la rendición de cuentas, Dyna.Ai demuestra que es un activo de alto rendimiento, más que un experimento técnico.

Acerca de Dyna.Ai

Dyna.Ai es una empresa líder en IA como servicio, con sede en Singapur, que ofrece soluciones de IA de nivel empresarial que convierten la IA avanzada en resultados empresariales medibles. La empresa ofrece productos y servicios basados en IA que mejoran la experiencia del cliente (CX), la experiencia del empleado (EX) y optimizan las operaciones principales del negocio, con soluciones diseñadas para una implementación empresarial práctica. Con presencia global en Asia, Oriente Medio y América, Dyna.Ai impulsa a instituciones financieras, centros de contacto y otras empresas de todo el mundo. Para más información, visite www.dyna.ai.