Dyna.Ai présente son modèle de Result as a Service au MWC Barcelona 2026 afin de combler le fossé du retour sur investissement de l'IA dans les entreprises

BARCELONE, Espagne, 27 février 2026 /PRNewswire/ -- Alors que le MWC Barcelona 2026 se prépare à accueillir ce qui se fait de mieux en matière d'économie numérique, le défi central pour les entreprises est passé de l'adoption de l'IA à la responsabilité de l'IA. Dyna.Ai (stand CS91) présente l'expansion stratégique de son modèle « Result-as-a-Service » (RaaS), un cadre stratégique conçu pour faire passer l'intelligence artificielle du stade des projets pilotes expérimentaux à un environnement de résultats commerciaux mesurables.

Cette initiative arrive à un moment où les institutions financières et de télécommunications européennes se lassent des projets pilotes. Alors que les investissements dans les grands modèles de langage ont explosé, la dernière étude de Dyna.Ai montre que très peu d'organisations ont réussi à convertir les essais d'IA en chiffre d'affaires. Le modèle RaaS de Dyna.Ai s'attaque directement à cette lacune d'exécution en déployant des applications agentiques c'est à dire des systèmes autonomes capables d'orchestrer des flux de travail complexes dans les domaines de l'expérience client (CX) et de l'expérience employé (EX).

« Les chefs d'entreprise du monde entier en ont assez de payer pour des jetons ; ils veulent payer pour des résultats », a déclaré Tomas Skoumal, président et cofondateur de Dyna.Ai. « Au MWC de Barcelone, nous prouvons que l'avenir de l'IA d'entreprise réside dans l'IA agentique. Qu'il s'agisse d'un agent vocal multilingue résolvant la demande de facturation d'un client espagnol ou d'une application interne automatisant les tâches de back-office des RH, l'accent doit être mis non pas sur ce que l'IA peut dire mais sur ce qu'elle peut faire. Notre modèle RaaS garantit que le succès de Dyna.Ai est inextricablement lié à la véritable performance commerciale de nos clients. »

Principales solutions présentées au stand CS91 de Dyna.Ai :

Expérience client agentique et innovation en matière de centres de contact IA : démonstration d'agents vocaux et d'IA haute-fidélité avec une maîtrise native de plus de 50 langues, dont l'espagnol, l'anglais, le portugais et l'arabe, conçus pour résoudre des parcours clients complexes sans intervention humaine.

démonstration d'agents vocaux et d'IA haute-fidélité avec une maîtrise native de plus de 50 langues, dont l'espagnol, l'anglais, le portugais et l'arabe, conçus pour résoudre des parcours clients complexes sans intervention humaine. Agents opérationnels internes : présentation de la façon dont les applications agentiques automatisent les opérations internes de routine, de FinDoc AI qui extrait, valide et traite les documents financiers et opérationnels à grande échelle à AI Recruiter qui rationalise les pipelines d'embauche, afin que les talents humains puissent se concentrer sur les initiatives stratégiques tout en garantissant la souveraineté des données.

présentation de la façon dont les applications agentiques automatisent les opérations internes de routine, de FinDoc AI qui extrait, valide et traite les documents financiers et opérationnels à grande échelle à AI Recruiter qui rationalise les pipelines d'embauche, afin que les talents humains puissent se concentrer sur les initiatives stratégiques tout en garantissant la souveraineté des données. Cadre de performance RaaS : un regard transparent sur la façon dont le modèle commercial basé sur les résultats de Dyna.Ai est utilisé par les organisations de niveau 1 pour obtenir un retour garanti sur leurs investissements en IA.

La participation de Dyna.Ai souligne une évolution stratégique du secteur : les entreprises mondiales veulent une IA produisant des résultats et pas seulement des informations. À partir d'une base solide en Asie, en Amérique et au Moyen-Orient, l'entreprise renforce aujourd'hui ses liens en Europe, établissant sa force de travail en matière d'IA comme une solution évolutive et mesurable pour les industries réglementées et les prestataires de services à grande échelle.

À propos de Dyna.Ai