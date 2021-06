Dynasty richt zich op wereldwijde upscale vastgoedmarkt met innovatieve cryptomunt

ZUG, Zwitserland, 10 juni 2021 /PRNewswire/ -- Het in Zwitserland gevestigde Dynasty Global Investments AG kondigt een nieuwe en unieke cryptomunt aan. D¥NS combineert de voordelen van zowel de crypto- als de vastgoedwereld. D¥NS zal worden gekoppeld aan ultra-premium vastgoedactiva die Dynasty in belangrijke centra over de hele wereld in handen heeft.

"Door D¥NS aan vastgoed te koppelen, willen we de markt meer soliditeit en geloofwaardigheid meegeven," aldus medeoprichter en CEO van Dynasty, Eduardo Carvalho. Via grote cryptobeurzen zullen in totaal 21 miljoen D¥NS tokens worden uitgegeven in vier schijven, te beginnen op 01 juli. Naarmate tokens worden verkocht, zullen de fondsen worden aangewend om meer ultra-premium vastgoed te verwerven. Met de opbrengsten van de eigendommen zal Dynasty D¥NS terugkopen van de markt met het oog op verbranding, om zo meer schaarste te creëren.

Het bedrijf is al bezig met de uitbreiding van zijn vastgoedportefeuille, met de aankoop van bijna 1.000 m² high-end commerciële kantoorruimte aan de prestigieuze Faria Lima Avenue in Sao Paulo, ter waarde van 27.695.000 BRL (5,48 miljoen USD). Ander vastgoed dat voor aankoop in aanmerking komt, bevindt zich in steden als New York, Londen, Hong Kong en Singapore.

Het is geen toeval dat de succesvolle Braziliaanse ondernemers Eduardo Carvalho en Fabio Asdurian, toen ze Dynasty in 2016 oprichtten, het Zwitserse kanton Zug kozen als hoofdkwartier. Het gebied staat bekend als de Crypto Valley en herbergt een aantal cryptomuntgerelateerde bedrijven die zich inzetten voor de wereldwijd erkende regels van de regio, die zijn vastgelegd tot regulering van het gebruik van blockchain-technologie. Dynasty volgt ook strenge regels om het witwassen van geld te voorkomen, waaronder de in 1988 in Bazel ontwikkelde "ken uw klant"-principes, waarbij kopers van D¥NS-munten aan een grondige identificatie worden onderworpen.

Carvalho begon zijn carrière als ondernemer al vroeg, toen hij op 19-jarige leeftijd zijn universitaire studies onderbrak om zijn eerste zakenbedrijf op te starten. Hij deed op de high-end vastgoedmarkt ervaring op als COO van Imovel A, een vastgoedonderneming gespecialiseerd in de verkoop van luxevastgoed. Mede-oprichter Asdurian is ook een doorgewinterde retailondernemer, die vanuit zijn geboorteland Brazilië een aantal innovatieve Latijns-Amerikaanse e-commerceconcepten rond grote wereldmerken lanceerde.

De lancering van D¥NS valt samen met de deelname van Carvalho aan de Ritossa Family Office Investment Summit in Monte Carlo, die dit jaar op 30 juni begint. Hij zal presentaties geven en vergaderingen houden op het evenement, dat wordt beschouwd als de grootste en invloedrijkste bijeenkomst van familievermogens, goed voor 4,5 biljoen USD aan activa.

