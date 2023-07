Dynatrace anuncia compromisso de consumo expandido e parceria Go-To-Market em conjunto com a Microsoft

Iniciativas conjuntas de vendas e marketing com profundas integrações técnicas têm como objetivo impulsionar a adoção global e acelerada da plataforma Dynatrace nativa no Microsoft Azure

SÃO PAULO, 25 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A Dynatrace, líder em observabilidade e segurança unificadas, anuncia seu compromisso de consumo plurianual expandido e parceria go-to-market (GTM) em conjunto com a Microsoft, com capacitação conjunta de vendas e marketing, incluindo campanhas, eventos, webinars e workshops de soluções para clientes e laboratórios práticos. O objetivo é atender à crescente demanda de clientes em todo o mundo pela plataforma Dynatrace no ambiente Microsoft Azure, acelerando, assim, a migração para Nuvem e iniciativas de otimização.

"As tecnologias híbridas, Multicloud e nativas de Nuvem oferecem velocidade, escala e eficiência de custos essenciais para a transformação digital em organizações de grande porte", diz Stephen Elliot, vice-presidente do IDC. "Gerenciar esses ambientes e revelar o valor comercial do enorme volume de dados que eles produzem requer capacidade de observação profunda, segurança de aplicativos e automação extensiva. Com serviços de Nuvem de classe empresarial e análise e automação líderes do setor, parcerias como essa estão bem-posicionadas para oferecer benefícios a organizações em todo o mundo".

Este anúncio se baseia em uma parceria estratégica existente entre a Dynatrace e a Microsoft, que oferece aos clientes benefícios como:

- A plataforma Dynatrace agora está disponível como um serviço nativo do Azure em regiões ao redor do mundo e facilmente acessível aos clientes da Microsoft por meio do Portal do Azure.

- As empresas podem usar seu Compromisso de Consumo do Microsoft Azure (MACC) para comprar a plataforma Dynatrace por meio do Azure Marketplace, simplificando dessa forma a compra e o gerenciamento de contratos.

- A Dynatrace oferece apoio a todos os serviços do Azure, incluindo Azure Spring Cloud, Azure Kubernetes Service, Azure Cosmos DB, Azure Linux e Azure Functions, para permitir que os clientes monitorem todos os ambientes híbridos e Multicloud, incluindo todas as dependências, praticamente em tempo real.

"Nossa plataforma foi criada especificamente para ambientes de Nuvem como o Azure, com base em Inteligência Artificial e automação inteligente para permitir que as maiores organizações do mundo ofereçam interações digitais seguras e perfeitas", afirma Rick McConnell, CEO da Dynatrace. "Estamos comprometidos em expandir o valor da Dynatrace no Azure para empresas em todo o mundo. Por meio dessa parceria aprimorada com a Microsoft, podemos ajudar nossos clientes a migrar mais cargas de trabalho para Nuvem, otimizar as implantações Cloud existentes e oferecer experiências consistentemente incríveis para seus usuários finais".

"O ritmo acelerado e a escala da inovação habilitada para Nuvem que está acontecendo hoje apresenta uma oportunidade única para companhias globais. Ao usar o poder combinado do Microsoft Azure e da plataforma Dynatrace, as organizações conseguem ficar bem-posicionadas para acelerar sua transformação digital por meio da observabilidade unificada", diz Nicole Dezen, diretora de parcerias e vice-presidente corporativa de soluções de parceiros globais da Microsoft. "Por meio da nossa parceria, os clientes obterão insights profundos e automação em sua tecnologia, aprimorando a eficiência operacional e as experiências digitais. Nossa colaboração expandida estenderá esses benefícios para mais organizações globalmente com muita facilidade".

Visite o site da Dynatrace para saber mais sobre os benefícios da plataforma Dynatrace nativa no ambiente Microsoft Azure.

Sobre a Dynatrace

A Dynatrace existe para que todo software funcione perfeitamente. Nossa plataforma unificada combina vasta e profunda observabilidade e segurança contínua de aplicações em tempo de execução com a mais avançada AIOps, que fornece respostas e automação inteligente a partir de dados em grande escala. É isso o que possibilita equipes a modernizarem e automatizarem operações na nuvem, entregar softwares segura e rapidamente e garantir experiências digitais inigualáveis. E é por isso que grandes empresas confiam na Dynatrace® para acelerar sua transformação digital. Quer simplificar a nuvem e aumentar o impacto de suas equipes? Acesse e faça uma avaliação gratuita de 15 dias.

Linguagem de precaução em relação às declarações prospectivas

Este comunicado à Imprensa inclui certas "declarações prospectivas" dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995), incluindo declarações sobre os benefícios antecipados da parceria expandida da Dynatrace com a Microsoft. Essas declarações prospectivas incluem todas as declarações que não são fatos históricos e identificadas por palavras como "irá", "espera", "antecipa", "pretende", "planeja", "acredita", "busca", "estima", ou de significado semelhante. Essas declarações prospectivas refletem nossas visões atuais sobre nossos planos, intenções, expectativas, estratégias e perspectivas, que são baseadas nas informações atualmente disponíveis para nós e nas suposições que fizemos. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles descritos nas declarações prospectivas e serão afetados por uma variedade de riscos e fatores que estão além de nosso controle, incluindo os riscos estabelecidos sob o título "Fatores de Risco" em nosso Relatório Anual no Formulário 10- K para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2023 e nossos outros arquivos da SEC. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas contidas neste documento como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros.

FONTE Dynatrace

