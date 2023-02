Dynatrace anuncia inovações para aprimorar a observabilidade, segurança e performance de aplicações em Nuvem

Inovações viabilizam o desenvolvimento com agilidade nos fluxos de trabalho BizDevSecOps para endereçar a complexidade em Nuvem e fazer mais com menos

SÃO PAULO, 27 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Dynatrace, líder em Inteligência de Software, anuncia uma série de inovações e expansões de sua plataforma para aprimorar a observabilidade com novas opções de automação, gestão de aplicações, segurança e gerenciamento de processos avançados em Nuvem nos fluxos de trabalho BizDevSecOps. As inovações estão sendo anunciadas mundialmente, incluindo a extensão do Grail™ Data Lakehouse e o aprimoramento da experiência dos usuários com dashboards e interfaces visuais para incentivar o trabalho colaborativo.

Outro lançamento importante é o AutomationEngine. Trata-se de uma nova tecnologia da plataforma Dynatrace® que apresenta uma interface intuitiva, assim como um conjunto de ferramentas No-Code e Low-Code, aproveitando a Inteligência Artificial (IA) Davis® da Dynatrace para capacitar as equipes a utilizarem automação orientada a respostas de forma ilimitada nos fluxos de trabalho BizDevSecOps.

Segundo Roberto de Carvalho, Vice-Presidente Regional para a América do Sul da Dynatrace, observabilidade nos modernos ambientes em Nuvem, segurança de aplicações e desenvolvimento com Inteligência Artificial estão entre os temas de destaque atualmente no Brasil e no mundo.

De acordo com pesquisa da Dynatrace, quase três quartos (71%) dos CIOs (Chief Information Officer) acreditam que a explosão de dados produzidos por pilhas de tecnologia MultiCloud está além da capacidade humana de gerenciamento. As soluções tradicionais falham em flexibilidade, velocidade e escalabilidade nas análises precisas em tempo real. A Dynatrace sai à frente do mercado nessas questões, modernizando os ecossistemas e ajudando as empresas a serem mais competitivas, mais assertivas e a terem relações dinâmicas entre os bilhões de componentes de suas modernas arquiteturas em Nuvem. Além disso, permite que as equipes de negócios e desenvolvimento colaborem em projetos de análise de dados para obter alta performance nos negócios.

Entre as novidades da Dynatrace estão cinco importantes anúncios: Extensão do Grail™ Data Lakehouse, AutomationEngine, AppEngine, Carbon Impact app, Aplicação DevSecOps Lifecycle Coverage.

1- Extensão do Grail™ Data Lakehouse – A ampliação da plataforma inclui logs e eventos de negócios para oferecer suporte a métricas, rastreamentos distribuídos e nova topologia, assim como recursos de MultiCloud. Isso amplia a capacidade do Grail de armazenar, processar e analisar grandes volumes de dados, incluindo diferentes formatos, ambientes Cloud e ecossistemas, preservando o contexto e eliminando a necessidade de estruturação ou reidratação da base de dados.

Outra inovação é a experiência aprimorada de usuários com a plataforma de inteligência de software, apresentando recursos poderosos de dashboard e uma interface visual para impulsionar a colaboração entre as equipes de desenvolvimento e de negócios. Com isso, os Dynatrace Notebooks, que são um novo recurso de documento interativo, são potencializados e possibilitam que usuários de TI, desenvolvimento, segurança e negócios colaborarem usando a mesma base de códigos, textos e mídias avançadas para criar, avaliar e compartilhar insights entre projetos, usando recursos de Inteligência Artificial.

Em vista disso, também foram incluídos diagnósticos de gráficos com tecnologia de Inteligência Artificial para consultas personalizadas e para executar poderosas análises que são oferecidas já prontas para uso com a plataforma Dynatrace®. Isso possibilita respostas instantâneas e precisas para uma variedade ilimitada de casos de uso de BizDevSecOps.

2- AutomationEngine - Apresenta uma interface intuitiva e um conjunto de ferramentas (No-Code e Low-Code) e aproveita a Inteligência Artificial Davis® da Dynatrace para capacitar as equipes a estenderem a automação orientada a respostas nos fluxos de trabalho BizDevSecOps ilimitados. A plataforma Dynatrace com tecnologia AutomationEngine oferece automação orientada a respostas para operar em Nuvens com mais eficiência, inovar com mais rapidez e segurança e garantir resultados de negócios consistentemente melhores.

Alguns exemplos incluem: correção automatizada e entrega progressiva para avaliar continuamente o software em relação aos objetivos de nível de serviço (SLOs— de Measurable Service Level Objectives, em inglês) específicos e mensuráveis; roteamento automatizado de vulnerabilidades descobertas pelo Dynatrace® Application Security para as pessoas certas, enquanto reduz os falsos positivos e garante uma ação imediata; e previsão do futuro da infraestrutura em Nuvem e os requisitos de recursos de computação, além da necessidade de automatizar o provisionamento para oferecer uma experiência ideal aos clientes.

3- AppEngine — Essa nova tecnologia da plataforma Dynatrace® capacita clientes e parceiros com uma abordagem de Low-Code. Pode ser usada com facilidade para criar aplicações personalizadas, compatíveis e inteligentes orientadas a dados para integrar trabalhos de equipes de TI, desenvolvimento, segurança e de negócios. Esses programas podem atender a ilimitados casos de uso de BizDevSecOps e liberar diversos insights disponíveis nas explosões de dados gerados pelos modernos ecossistemas em Nuvem.

Para demonstrar o poder e a flexibilidade do AppEngine, a Dynatrace também anuncia uma série de novas aplicações que abordam uma variedade de finalidades. Entre as aplicações a serem disponibilizadas para os clientes da Dynatrace estão:

- Smartscape Health View para permitir que as equipes visualizem os sinais vitais de suas aplicações, incluindo a postura de segurança. Ele também mostra a capacidade do AppEngine de revelar insights acionáveis de dados por meio de enriquecimento, visualização e análise;

- Reliability Guardian ajuda as equipes a manter proativamente os Objetivos de Nível de Serviço (SLOs), automatizando os portões de qualidade e de segurança. Ele também exemplifica como as aplicações desenvolvidas com o AppEngine podem alimentar a automação orientada a respostas para otimizar as experiências dos usuários, assim como as operações em Nuvem;

- Carbon Impact permite que as equipes compreendam e reduzam a pegada de carbono de seus ecossistemas híbridos e MultiCloud. Ele também demonstra como o AppEngine pode ajudar as equipes a medir e a otimizar os principais indicadores de performance (KPIs – de Key Performance Indicator, em inglês) indicados pelos executivos de negócios e em conformidade com os parâmetros regulamentares.

4 - Carbon Impact app – Fornece informações em tempo real sobre a pegada de carbono do ecossistema híbrido e Multicloud de uma organização monitorada pela Dynatrace e respostas precisas detalhando como reduzir seu impacto ambiental. A empresa desenvolveu o Carbon Impact usando o Dynatrace® AppEngine, uma nova tecnologia da plataforma Dynatrace® que capacita as equipes com uma abordagem fácil de usar e de Low-code para fornecer aplicativos personalizados, compatíveis e baseados em dados inteligentes para negócios, desenvolvimento, segurança e casos de uso de operações. O Dynatrace® Carbon Impact aborda esses desafios calculando, rastreando e relatando a pegada de carbono dos ecossistemas híbridos e Multicloud monitorados pela Dynatrace. A plataforma Dynatrace® aproveita o Carbon Impact, sua topologia Smartscape® e mapeamento de dependência para fornecer detalhes em nível de processo e aplicações para insights precisos de otimização. Com a orientação da Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA - de Sustainable Digital Infrastructure Alliance, em inglês) e aproveitando as fórmulas da Cloud Carbon Footprint, a Dynatrace desenvolveu o aplicativo Carbon Impact com o objetivo de alinhar as principais métricas de consumo com sua contribuição para uma pegada de carbono.

5- Aplicação DevSecOps Lifecycle Coverage, desenvolvida com o novo Dynatrace AppEngine - Esse programa foi projetado para conectar varreduras de contêiner Snyk em pré-produção com insights de tempo de execução de produção Dynatrace. Ele também permite que as equipes de segurança e desenvolvimento usem a plataforma Dynatrace® para obter respostas precisas baseadas em Inteligência Artificial que detalham e priorizam vulnerabilidades em todo o ciclo de vida do software, sendo capaz de corrigir proativamente eventuais riscos de segurança.

Mais novidades e atualizações da plataforma Dynatrace podem ser encontradas no site e estarão disponíveis a todos os clientes. Para acessar mais informações sobre observabilidade e gestão de performance de ambientes em Nuvem e MultiCloud, acesse o link .

Sobre a Dynatrace

A Dynatrace existe para que todo software funcione perfeitamente. Nossa plataforma unificada de inteligência de software combina vasta e profunda observabilidade e segurança contínua de aplicações em tempo de execução com a mais avançada AIOps, que fornece respostas e automação inteligente a partir de dados. Isso possibilita equipes a modernizarem e automatizarem operações na nuvem, entregarem softwares rapidamente e com mais segurança e garantirem experiências digitais inigualáveis. É por isso que as maiores organizações do mundo confiam na plataforma Dynatrace® para acelerar a transformação digital.

Linguagem de precaução em relação às declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa inclui certas "declarações prospectivas" dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995 - EUA), incluindo declarações relativas às nossas expectativas e prazos de desenvolvimento da plataforma, capacidades de produtos, liberação e adoção pelo cliente; benefícios potenciais para os clientes de nossa plataforma; nossa estratégia e objetivos comerciais; e nossa capacidade de continuar a avançar nossa plataforma para fornecer ofertas atualizadas. Estas declarações prospectivas incluem, mas não estão limitadas a planos, objetivos, expectativas e intenções e outras declarações contidas neste comunicado à imprensa que não são fatos históricos, tais como descrições de ofertas de plataformas atualizadas a serem disponibilizadas em uma data futura e declarações identificadas por palavras como "será", "expectativa", "planos", "crença", "procura", "estimativas", ou palavras de significado semelhante. Estas declarações prospectivas refletem nossa visão atual sobre nossos planos, intenções, expectativas, estratégias e perspectivas, que são baseadas nas informações atualmente disponíveis para nós e nas suposições que fizemos. Embora acreditemos que nossos planos, intenções, expectativas, estratégias e perspectivas, como refletidos ou sugeridos por essas declarações prospectivas, sejam razoáveis, não podemos dar nenhuma garantia de que elas serão alcançadas ou de que os clientes adotarão e perceberão os benefícios esperados de nossas ofertas atualizadas. Além disso, os resultados reais podem diferir materialmente daqueles descritos nas declarações prospectivas e serão afetados por uma variedade de riscos e fatores que estão além de nosso controle, incluindo riscos estabelecidos sob a rubrica "Fatores de Risco" em nosso Formulário 10-K arquivado em 26 de maio de 2022, e nossos outros arquivamentos na SEC. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas contidas neste documento devido a novas informações, eventos futuros, ou de outra forma.

FONTE Dynatrace

SOURCE Dynatrace