Dynatrace anuncia soluções de análise de segurança para defesa proativa contra ameaças a aplicativos armazenados em Nuvem

Security Analytics aproveita a conexão com a plataforma Davis AI da Dynatrace para detectar ameaças, processar informações e responder a incidentes em tempo real

SÃO PAULO, 21 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A Dynatrace, líder em observabilidade e segurança unificadas, anuncia o lançamento do Security Analytics, uma nova solução da plataforma Dynatrace projetada para ajudar as empresas a se defenderem melhor contra ameaças a seus ecossistemas híbridos e multicloud. O Dynatrace Security Analytics aproveita a conexão com a plataforma Davis AI, que combina técnicas preditivas e causais de Inteligência Artificial, para fornecer aos profissionais de segurança as respostas exatas e o contexto de dados de que precisam para priorizar e investigar ameaças e vulnerabilidades. No final deste ano, o Security Analytics também incluirá recursos de Inteligência Artificial Generativa como parte da expansão planejada pela Dynatrace para fornecer uma oferta da tecnologia hipermodal por meio da tecnologia Davis.

Além disso, o Security Analytics aproveita o Dynatrace Automation Engine para criar automações e fluxos de trabalho que podem ser usados para avaliar o impacto de um ataque, encontrar os indicadores de comprometimento (IOCs) ou acionar automaticamente uma resposta. A combinação de Inteligência Artificial hipermodal da Davis proporciona respostas precisas com contexto e automação inteligente para que os analistas de segurança se defendam proativamente contra ameaças cibernéticas emergentes. Também reforça a defesa cibernética das empresas e a postura geral de segurança.

Os analistas de segurança geralmente perdem produtividade devido a ferramentas e processos desconexos que exigem considerável intervenção humana. Essa abordagem pode resultar em alertas não investigados por meses ou até mesmo anos, representando riscos significativos para suas companhias. Muitas equipes contam com o gerenciamento tradicional de informações e eventos de segurança, ou soluções de informações de segurança (SIEM), que monitoram os dados de log para encontrar indicadores de comprometimento. Esses dados carecem de contexto crucial, como a infraestrutura de Nuvem subjacente e a topologia de aplicativos, o que pode ajudar a restringir o escopo de uma verificação. A falta desse contexto dificulta o uso de soluções de informações de segurança para acelerar uma investigação ou identificar e defender-se contra ameaças cibernéticas.

Segundo Allie Mellen, analista sênior da Forrester Research, "os recursos de gerenciamento de eventos e informações de segurança por si só não são mais suficientes para essas equipes de operações. As plataformas de análise de segurança de hoje combinam recursos para permitir análise, investigação, automação, busca de ameaças, painéis e relatórios para ajudar os analistas de segurança a serem mais eficazes."

O Dynatrace Security Analytics atende a essas necessidades por meio de respostas e a automação que oferece com logs, métricas, rastreamentos e topologia, mantendo o contexto dos dados intacto. Isso permite que as equipes identifiquem e investiguem ameaças que podem ser impossíveis de identificar apenas nos logs. Além disso, a nova solução se soma a outros recursos de segurança de aplicativos da Dynatrace, incluindo:

- Análise de vulnerabilidade em tempo de execução, que fornece detecção em tempo real e priorização de vulnerabilidades que escaparam para ambientes de produção.

- Proteção de aplicativos em tempo de execução, que detecta e bloqueia ataques de aplicativos comuns, como injeção SQL, injeção de comando e ataques JNDI.

A Dynatrace foi recentemente classificada como a líder no uso de operações de segurança com uma pontuação de 4,6/5 no relatório Gartner Critical Capabilities for APM and Observability Report 2023, que, para a empresa, reflete o impacto e o valor para os clientes que usam os recursos de segurança de aplicativos de sua plataforma.

Para Steve Tack, vice-presidente sênior de gerenciamento de produtos da Dynatrace, no atual cenário de ameaças em rápida evolução, as organizações enfrentam um risco sem precedentes de ataques cibernéticos que podem causar estragos em suas operações e na confiança dos clientes. Com o Dynatrace Security Analytics, os analistas podem investigar e verificar rapidamente o que aconteceu e aproveitar a observabilidade e os dados de segurança em todo o contexto para analisar e tomar medidas proativas para fortalecer as defesas. "A combinação dessas novas análises com os outros recursos de segurança de aplicativos de nossa plataforma permite que nossos clientes forneçam transformação digital com sucesso com a confiança de que seus ambientes híbridos e multicloud estão bem protegidos", diz.

O Dynatrace Security Analytics já está disponível para os clientes. Para obter mais informações, visite o site da Dynatrace - https://www.dynatrace.com/.

Declaração do Gartner

Gartner é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos Estados Unidos e internacionalmente, e Magic Quadrant é uma marca registrada da Gartner, Inc. Todos os direitos reservados. O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionarem apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa do Gartner consistem nas opiniões de suas organização de pesquisa e não devem ser interpretadas como declarações de fato. O Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

Sobre a Dynatrace

A Dynatrace existe para que todo software funcione perfeitamente. Nossa plataforma unificada combina vasta e profunda observabilidade e segurança contínua de aplicações em tempo de execução com a mais avançada AIOps, que fornece respostas e automação inteligente a partir de dados em grande escala. É isso o que possibilita equipes a modernizarem e automatizarem operações na nuvem, entregar softwares segura e rapidamente e garantir experiências digitais inigualáveis. E é por isso que grandes empresas confiam na Dynatrace® para acelerar sua transformação digital. Para simplificar a Nuvem e aumentar o impacto de suas equipes, acesse o site da Dynatrace e faça uma avaliação gratuita de 15 dias.

FONTE Dynatrace

SOURCE Dynatrace