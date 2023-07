Dynatrace é líder em todos os casos de uso no relatório Gartner Critical Capabilities 2023 para APM e Observabilidade

Dynatrace também ficou nas posições mais altas em Visão e Execução no relatório Gartner Magic Quadrant de 2023 para APM e Observabilidade

SAO PAULO, 24 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A Dynatrace, líder em observabilidade e segurança unificadas, anuncia que sua plataforma ficou em primeiro lugar em todos os seis casos de uso no relatório Gartner Critical Capabilities para Application Performance Monitoring (APM) e Observabilidade em 2023. O Gartner avaliou dezenove fornecedores e selecionou a Dynatrace para a maior posição e a de maior destaque em todos os casos de uso: operações de segurança (4,46/5), operações de TI (4,15/5), monitoramento de experiência digital (4,1/5), DevOps/AppDev (4,08/5), SRE SRE/Operações de plataforma (4.08/5) e aplicativo/linha de negócios (4.01/5). Esse resultado acompanha o relatório Gartner Magic Quadrant for APM and Observability de 2023, que nomeou a Dynatrace como líder e a posicionou no topo em termos de Visão e Execução Geral.

"A capacidade de observação nos ambientes nativos de Nuvem e Multicloud de hoje requer um amplo conjunto de recursos para lidar com casos de uso de TI, desenvolvimento, segurança e negócios", disse Steve Tack, vice-presidente sênior de gerenciamento de produtos da Dynatrace. "Projetamos a plataforma Dynatrace com analytics e automação baseadas em Inteligência Artificial causal e preditiva em seu núcleo para oferecer impacto nos negócios de nossos clientes. Temos a honra de sermos reconhecidos novamente pelo Gartner como o fornecedor com maior pontuação em todos os casos de uso de APM e Observabilidade. Estamos particularmente satisfeitos por sermos classificados em primeiro lugar nos casos de uso de operações de segurança e DevOps/AppDev por acreditarmos que isso reflete a crescente convergência de observabilidade e segurança, além do aumento de importância da colaboração entre equipes em todo o ciclo de vida do software para uma transformação digital bem-sucedida."

O Gartner recomenda que as organizações visualizem o Quadrante Mágico e os Recursos Críticos complementares juntos para obter uma visão holística dos fornecedores do mercado de APM e Observabilidade. Acesso gratuito ao 2023 Gartner Critical Capabilities for APM and Observability e ao 2023 Gartner Magic Quadrant for APM and Observability estão disponíveis no site da Dynatrace.

Sobre a Dynatrace

A Dynatrace existe para que todo software funcione perfeitamente. Nossa plataforma unificada combina vasta e profunda observabilidade e segurança contínua de aplicações em tempo de execução com a mais avançada AIOps, que fornece respostas e automação inteligente a partir de dados em grande escala. É isso o que possibilita equipes a modernizarem e automatizarem operações na nuvem, entregar softwares segura e rapidamente e garantir experiências digitais inigualáveis. E é por isso que grandes empresas confiam na Dynatrace® para acelerar sua transformação digital. Quer simplificar a nuvem e aumentar o impacto de suas equipes? Acesse e faça uma avaliação gratuita de 15 dias.

Declaração do Gartner:

O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionarem apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa do Gartner consistem nas opiniões de suas organização de pesquisa e não devem ser interpretadas como declarações de fato. O Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

Gartner, Critical Capabilities for Application Performance Monitoring and Observability, Mrudula Bangera, Padraig Byrne, Matt Crossley, Gregg Siegfried, 10 de julho de 2023

Gartner, Magic Quadrant for Application Performance Monitoring and Observability, Gregg Siegfried, Mrudula Bangera, Matt Crossley, Padraig Byrne, 5 de julho de 2023

GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos Estados Unidos e internacionalmente, e MAGIC QUADRANT é uma marca registrada da Gartner, Inc. Todos os direitos reservados.

FONTE Dynatrace

