Dyness entzündet mit erweiterten Produkten und Partnerschaften Interesse auf der Intersolar Europe

MÜNCHEN, 27. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Dyness, ein globaler Innovator in der Energiespeicherung, hat auf der Intersolar Europe für Aufsehen gesorgt. Mit der Vorstellung seiner neuesten Erzeugnisse, dem DH100F für Gewerbe und Industrie (C&I) und der Powerbox G2 für Privathaushalte, hat Dyness einmal mehr den Wert der Innovationen unter Beweis gestellt. Insbesondere hat die Marke vor Ort neue europäische Kunden gewonnen, was ihr Engagement für die Stärkung kooperativer Partnerschaften unterstreicht.

Dyness exhibits at Intersolar Europe 2024

Zum gegenwärtigen Stand hat Dyness für Niederspannung seine Powerbox G2 für den Heimbetrieb und die DH100F für kleinskalige Anwendungen in Gewerbe und Industrie konzipiert und neu auf den Markt gebracht. Beide ergänzen die umfassende Dyness-Gerätepalette.

Die Dyness-Lösung für Heimanwendungen: verbesserte Effizienz, vereinfachte Installation und intelligente Verwaltung

Dyness hat Hochspannungs- und Niederspannungs-Geräte für unterschiedlichen Strombedarf von Privatkunden auf den Markt gebracht. Sie zeichnen sich durch eine hohe Effizienz mit Lade- und Entladeraten bis 1 C (in 1/h) und eine einfache Installation mit Over-the-Air-Upgrade und modularem Design aus. Darüber hinaus unterstützt die Dyness Smart Cloud-Plattform auch eine intelligente Energieoptimierung; das steigert die Leistung und damit auch die Erträge.

Die neue Powerbox G2 ist mit dem kürzestmöglichen Stromkabel entworfen. Seine Temperatursteuerung erhöht die Effizienz, senkt die Systemkosten und optimiert die Benutzerfreundlichkeit.

Die Dyness-Lösung für Gewerbe und Industrie: Höchste Sicherheit, hohe Energiedichte, Anwendungen für alle Szenarien

Die Dyness-Geräte für Gewerbe und Industrie sind flexibel konfiguriert. Ein paralleler Anschluss mehrerer Geräte ermöglicht diverse Anwendungen und Szenarien und erfüllt ihre Anforderungen. Als Komplettlösung (all-in-one) mit schnellem Ein- und Ausschalten gestatten diese Geräte flexible Erweiterungen und unterschiedliche Betriebsarten.

Das brandneue DH100F bietet eine Energiedichte bis 35,2 kWh/m³. Außerdem gewährleistet seine Brandprävention mit dreistufiger Erkennung und einer Threat Management Gateway-Funktion (zum Gefahrenmanagement) äußerste Sicherheit. Dank flexibler Erweiterungen erzielt das DH100F Kapazitäten im Megawatt-Bereich und bewährt sich in allen Szenarien.

Bei der Messe verlieh Dyness Kunden aus Ländern wie Deutschland, Großbritannien und Spanien die Auszeichnung als „Goldene Partner" und unterzeichnete Verträge mit Vertriebsstellen in den Niederlanden und Bulgarien. So unterstrich Dyness sein Engagement auf diesen Märkten mit festen Partnerschaften. Darüber hinaus hielten die Vertreter von KOSTAL und KACO, den Wechselrichter-Partnern von Dyness in Deutschland, engagierte Reden am Stand.

Andreas Schmalenberg, Produktmanager bei KOSTAL, stellte die Kombination aus KOSTAL-Wechselrichtern und den Tower Series vor – eine Premium-Lösung für die Kunden. Der Tower T14 erzielt gemeinsam mit dem Kostal-Wechselrichter PLENTICORE plus G2 10 einen System Performance Index (Energieeffizienz) von 94,2 %, wie die Stromspeicher-Inspektion 2024 der HTW Berlin hervorhebt. Arvid Burkle, der Leiter des Product Lifecycle-Managements bei KACO, betonte außerdem: „Wir sind stolz auf die Kompatibilität der KACO blueplanet Hybrid-Wechselrichter mit den Modellreihen Dyness Tower und Tower Pro. Das bietet den Anwendern noch zuverlässigere Speichermöglichkeiten."

Neben einer globalen Präsenz in weltweit über 13 Niederlassungen hat Dyness einen starken Service vor Ort in Europa aufgebaut. Der Kundendienst begleitet die Erzeugnisse nach dem Verkauf und eine Hotline sorgt für kurze Reaktionszeiten. Das gewährleistet einen zuverlässigen Service hoher Qualität. Dyness bedient über 500 000 Nutzer in über 100 Ländern und arbeitet mit mehr als 90 Partnern weltweit zusammen, um erneuerbare Energien erschwinglicher zu machen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2447529/Dyness_exhibits_Intersolar_Europe_2024.jpg