E-book reúne tendências e mudanças no mercado segurador no pós-pandemia

Atenta ao cenário, a MDS Brasil, uma das principais corretoras do país no segmento de seguros, resseguros, gestão de benefícios e consultoria de riscos, lança o e-book Coronavírus e o Mercado de Seguros , contendo informações, vivências e experiências transmitidas pelos líderes da empresa. Cronologicamente estruturado, o livro digital remonta à descoberta do Coronavírus e sua chegada em solo nacional. Também traz entrevistas e artigos nos quais executivos da companhia descrevem as adaptações e reinvenções que foram feitas em seus modelos de negócio para garantir a continuidade à prestação de serviços de qualidade aos clientes e à sociedade como um todo diante desta nova realidade mundial.

O material tem infográficos com dados exclusivos de saúde mental, economia nacional e mundial e os reflexos sobre as diferentes modalidades de seguros do setor, e conta com a colaboração de executivos de destaque no cenário internacional, como José Manuel Dias da Fonseca, CEO Global da MDS e também Chairman e fundador da Brokerslink; Ariel Couto, CEO da MDS Brasil e Americas Regional Manager da Brokerslink e Jorge Luzzi, CEO Global da RCG, que contribuíram com análises estratégicas e um olhar clínico para entender como o setor terá desdobramentos nos pós pandemia. O conteúdo é complementado com entrevistas de grandes empresas parceiras da MDS que tiveram êxito ao entenderem o cenário e transformarem com maestria os processos durante a pandemia.

Produzido a partir da visão multidisciplinar de diversos especialistas do setor, o dossiê traz prefácio da jornalista Karin Fuchs e entrevistas exclusivas com José Manuel e Ariel Couto assinadas por Denise Bueno, referência na Imprensa para o mercado de seguros. Seguindo o seu propósito como companhia, a MDS deixa seu legado por meio do e-book, compartilhando conhecimento e disseminando boas práticas através de exemplos e experiências reais. "Não é novidade que a pandemia impactou quase todos os projetos e planos que a precederam. A chegada dessa crise mundial foi – e continua sendo – um forte parâmetro para rearranjar as decisões tomadas no presente e, consequentemente, recalibrar o olhar para o futuro pós-pandêmico. E foi o que fizemos. Reagimos de forma rápida, assim como o mercado de forma geral, adaptando os nossos processos e as nossas soluções à novas necessidades que, até então, não eram vistas como importantes a curto prazo. Nesse dossiê, conseguimos reunir alguns casos de sucesso da nossa empresa e de grandes parceiros de negócios", afirma Ariel.

Riscos evidenciados

Riscos Cibernéticos, Saúde Mental e Interrupção de Negócios são algumas das ameaças constantemente presentes no cerne das questões trazidas pela Covid-19. E, embora pandemias sejam consideradas riscos não mitigáveis, os impactos sem precedentes do Coronavírus levaram seguradoras, operadoras de saúde e outros parceiros da corretagem a flexibilizarem regras, delinearem novas proteções e romperem paradigmas no intuito de proteger a sociedade e os negócios com ainda mais eficiência.

As empresas de seguros devem propor soluções para remediar o impacto financeiro da pandemia e preservar vidas. Atenta às mudanças comportamentais, a MDS Brasil trabalha para ajudar as organizações a prevenir perdas. O uso de dados e tecnologia de uma forma mais estruturada tem possibilitado uma nova capacidade de adaptação para enfrentar os desafios que estão por vir. Aliado a esse foco, os anos de 2020 e 2021 já registram aumento nos investimentos em tecnologia digital e de dados em todo o mercado segurador.

"Um estudo revelou que antes da Covid-19, em 2018, o mercado de seguros para riscos cibernéticos representava US$ 4.8 milhões. As projeções para 2026 indicavam crescimento de 25%, pulando para um valor de US$ 28.6 milhões. Com o advento do isolamento social e do home office, colaboradores de algumas empresas passaram a acessar o trabalho por conexões domésticas, que contam com menos proteção que as redes corporativas. Como consequência, os ataques se tornaram mais frequentes, além de sofisticados, o que acarretou a maior procura pela cobertura e a necessidade de desenvolvimento de produtos mais abrangentes pelo mercado", explica Ariel Couto. Para o executivo, o dossiê tem uma grande relevância tanto para os colaboradores e parceiros da MDS, quanto para as empresas que atuam no setor de seguros e buscam informações de credibilidade para traçar novos rumos de negócios.

Coletânea de conteúdos Covid-19

O e-book é mais uma iniciativa que se soma a outras feitas pela MDS desde o início da pandemia. A companhia disponibiliza informações relevantes sobre a Covid-19 por meio do portal http://www.covid19.mdsinsure.com.br/. Usando uma linguagem simples e buscando conteúdo de qualidade, é possível obter em um único ambiente explicações básicas sobre o coronavírus, boletins epidemiológicos atualizados (Secretaria de Vigilância em Saúde), notícias, vídeos, além de desdobramentos das formas de contágio, como se proteger e quando buscar ajuda médica, por exemplo.

No portal, o visitante também tem acesso a diversos materiais produzidos pela empresa envolvendo o tema Covid-19 que foram disponibilizadas desde o surgimento da pandemia. A página teve diversas atualizações ao longo de 2020 e 2021 e ainda segue como um importante canal de comunicação para colaboradores e parceiros.

Sobre a MDS

A MDS é um grupo multinacional de corretagem de seguro e resseguro, consultoria de riscos e gestão de benefícios. É líder de mercado em Portugal, está entre os maiores no Brasil e presente também em Angola, Moçambique e Espanha. Mundialmente, a companhia opera por meio da Brokerslink – empresa fundada pelo grupo e que gere uma rede de brokers presente em mais de 120 países, totalizando cerca de 25.000 profissionais de seguros. Em resseguro, a organização atua no Brasil, em Portugal e na África com a marca MDS RE. A RCG - Risk Consulting Group é a empresa referência em análise de riscos, controle de perdas, plano de continuidade de negócios e Enterprise Risk Management. Por meio da HighDome, uma Protected Cell Company (PCC), o grupo oferece soluções alternativas de transferência de riscos ao mercado tradicional de seguros. Por fim, enquanto as recentes aquisições da Process e da Tovese reforçam a expertise da empresa no setor de P&C e Garantias, aquisição total da 838 Soluções e a compra da Ben's e da QH Consult reiteram o domínio no segmento de Benefícios Corporativos, Gestão Automatizada de Benefícios, Benefícios Flexíveis e Educação. Para mais informações, acesse: https://www.mdsgroup.com/.

