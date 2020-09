E-Business Expo China é inaugurada em Hangzhou

HANGZHOU, China, 19 de setembro de 2020 /PRNewswire/ - Em 18 de setembro de 2020, tiveram início a 7ª Exposição Internacional de E-Business, a Feira Internacional de Comércio Digital de Zhejiang e a 11ª Feira de Serviços Comerciais de Zhejiang no Hangzhou International Expo Center. Co-organizada pelo governo popular municipal de Hangzhou e pelo departamento de comércio da província de Zhejiang, a exposição cujo tema é "A nova era do comércio eletrônico" está assumindo a liderança na digitalização global do comércio em resposta ao novo cenário econômico.

A feira adotou o enquadramento "1 + 8 + N" com base em três princípios fundamentais: a observação das tendências, a busca por serviços e a seleção de produtos. O número "1" refere-se a uma exposição com foco nestes três princípios básicos, o que foi um fator decisivo na escolha da configuração das sete áreas da exposição: novo comércio, novo consumo, serviços digitais, comércio eletrônico regional, comércio eletrônico rural, produtos importados e produtos nacionais. O número "8" refere-se aos oito fóruns, divididos em um fórum principal e sete subfóruns. O "N" representa uma série de eventos de alto nível e com foco específico, incluindo conferências de networking em pequena escala, salões e mesas redondas a portas fechadas.

Hu Wei, do governo popular municipal de Hangzhou, disse que a exposição se concentra nos tópicos atuais de mais destaque, incluindo discussões sobre a integração detalhada do comércio digital com os novos e-negócios. Com o objetivo de criar uma exposição que seja referência mundial, o evento aproveitou os vantajosos recursos industriais de Hangzhou e exibiu novas descobertas em termos de conceitos atuais para e-negócio e economia digital.

O diretor-geral do departamento de comércio da província de Zhejiang, Sheng Qiuping, disse que, com a aplicação significativa de tecnologias de informação modernas em todo o mundo e o rápido crescimento da economia digital, o comércio digital baseado na internet está prosperando, bem como acelerando a otimização e integração da inovação, da indústria e das cadeias de valor em todo o mundo. Esta está se tornando uma forma importante de se fazer negócios na era digital. A província de Zhejiang está na vanguarda da aceleração do desenvolvimento de novos formatos de e-negócio, ao mesmo tempo em que fortalece sua posição como centro de inovação e empreendedorismo para o comércio de serviços digitais, criando uma série de líderes globais no setor. Zhejiang está adotando uma abordagem multifacetada para mudar seu modelo de desenvolvimento, otimizando sua estrutura econômica, bem como acelerando a digitalização total de seus setores comerciais e industriais.

FONTE E-Business Expo 2020

