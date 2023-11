E-Cigarette Summit debate o papel do vape na redução de danos

SÃO PAULO, 21 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Debatendo ciência, regulação e saúde pública, o The E-Cigarette Summit 2023 reuniu, em 16/11, cerca de 30 pesquisadores e cientistas internacionais para discutir evidências científicas sobre o papel dos cigarros eletrônicos na redução de danos do tabaco. Com mais de 500 espectadores, o evento ocorreu no Royal College of Physicians, em Londres, na Inglaterra, e contou com a mediação da prof.ª Ann McNeill, do Instituto de Psiquiatria, Psicologia e Neurociências do King's College London.

O professor de Psicologia Clínica e Diretor da Unidade de Pesquisa em Saúde e Estilo de Vida da Universidade Queen Mary of London, Peter Hajek, comenta os resultados da revisão Cochrane: "concluímos com alto nível de certeza que cigarros eletrônicos são mais efetivos na cessação do tabagismo do que terapias de reposição de nicotina". Sobre o uso de vaporizadores, as evidências apontam que "nenhum risco severo foi detectado em dois anos. O uso de longo prazo pode causar danos, mas apenas uma fração em relação aos riscos de fumar".

Para Louise Ross, consultora do Centro Nacional de Cessação do Tabagismo do Reino Unido e ex-gerente do Programa de Saúde para Cessação do Tabagismo em Leicester (Inglaterra), o primeiro a adotar o cigarro eletrônico, "informações incorretas sobre cigarros eletrônicos estimulam pessoas a continuarem fumando".

Já na Nova Zelândia, a regulamentação faz parte de uma abordagem ampla de redução de danos. Segundo Ben Youdan, diretor da ASH (Action on Smoking & Health), houve queda no número de fumantes adultos para 9,2% em 2022 em comparação com 15,1% em 2018. Ele destaca que a queda foi acentuada a partir de 2021 com a regulamentação dos vapes.

Para John Newton, diretor de análise de políticas de saúde pública do Ministério da Saúde do Reino Unido, "países como o Brasil podem se beneficiar ao observar o que aconteceu no Reino Unido, na Nova Zelândia e no Canadá. Hoje, há muitas pesquisas que mostram que o dispositivo é uma boa alternativa para parar de fumar".

No Brasil, a proibição não impede a comercialização. Atualmente, 2,2 milhões de adultos utilizam os vapes regularmente e cerca de 6 milhões já experimentaram (Ipec), em um mercado 100% ilegal. A decisão sobre regulamentação continua na Anvisa, que declara retomar ainda este ano. Em outubro, um projeto de lei foi protocolado no Senado para a regulamentação dos dispositivos com regras restritas para comercialização e produção.

