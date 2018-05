E-commerces vão do online para o físico usando alta tecnologia, aponta site Aquelas Coisas

No dia 06 de junho será inaugurada a primeira loja flagship do grupo Aquelas Coisas, um sex shop que desde 2012 é online e que passará a atuar no modelo guiado. Assim como na Amaro, os clientes terão uma experiencia de compra totalmente inovadora e amparada por consultores especializados. A loja terá todos os itens do site em exposição, prontos para serem ligados e explorados, antes que a compra seja efetuada. O sex shop aposta numa compra mais rica e certeira, uma vez que o cliente saberá exatamente o que está levando.

"Creio que no futuro, as lojas como conhecemos hoje serão apenas locais onde os produtos estarão expostos para que o cliente conheça, porém toda compra será feita online, diminuindo custos operacionais e tornando o processo mais dinâmico e inteligente", diz Ivan Schiavinatto, sócio do grupo e responsável pela TI da empresa.

A loja não tem estoque, todo controle de pedidos será feito online através de laptops disponíveis na loja, assim como na Amaro. O cliente, porém, poderá levar seu pedido logo em seguida, pois ele já estará sendo embalado enquanto o pagamento é efetuado, tudo graças a tecnologia e agilidade.

Além do pedido ser levado na hora, o cliente poderá optar por recebê-lo em casa ou em qualquer local que indicar, em embalagem totalmente discreta e lacrada.

"Apostamos no conhecimento do consumidor, uma vez que ele visitou a loja, será reconhecido pelo sistema e poderemos recomendar produtos direcionados a ele e aos itens que comprou", complementa Ivan.

Além disso, a empresa está investindo em reconhecimento facial. "Será a primeira loja do segmento a reconhecer seus clientes", diz Ivan. "É a nova tendência do varejo e nosso segmento não pode ficar de fora.", completa.

O grupo ainda é patrocinador do programa P & Ponto, que trouxa de volta o canal da Penélope Nova, ex-MTV, atendendo ao vivo as ligações do programa.

A inauguração contará com DJ, degustação de vinhos, cervejas especiais, petiscos e terá a presença de celebridades e clientes.

Local: Rua dos Chanés, 409 - Moema

Quando: 06/06 a partir das 19hs

Telefone: (11) 4200-0042

Site: aquelascoisas.com.br

