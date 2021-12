E Fund (HK) lanceert MSCI China A50 ETF (HKEX Code: 3111) samen met ChinaAMC (HK) en CSOP

HONG KONG, 14 december 2021 /PRNewswire/ -- E Fund Management (HK) kondigde de lancering aan van het "E Fund (HK) MSCI China A50 Connect ETF" of "E Fund A50" (aandelencode 03111) aan de HKEX, met een eerste notering op 14 december. De ETF volgt de prestaties van de MSCI China A50 Connect-Index, die 50 aandelen uitgeeft uit de aandelen in de Shanghai-Hong Kong Stock Connect en de Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, en zich richt op de kernactiva van China A. Tegelijkertijd hebben twee andere vermogensbeheerbedrijven in Hong Kong, ChinaAMC (HK) en CSOP, samen met het E Fund (HK) deze week al soortgelijke ETF-producten gelanceerd.

De counter-code voor E Fund A50 is 03111 voor HKD en 83111 voor RMB. Elk lot bevat 100 eenheden, met een prijs van 2,6 RMB. En de minimale abonnementskosten per partij zijn 260 RMB. Nick Li, directeur van het E Fund HK Product and Solution, heeft aangegeven dat de bedrijven in de MSCI China A50 Connect Index twee verschillende kenmerken hebben. Ten eerste richt de index zich op grotere bedrijven met een hoog indexgewicht. En ten tweede streeft de index naar een breed scala aan sectoren, wat een grotere diversificatie tot gevolg heeft. De index selecteert de twee grootste effecten uit elk van de 11 GICS®-sectoren en de overige 28 effecten worden geselecteerd uit de moederindex MSCI China A op basis van het indexgewicht, totdat een totaal van 50 is bereikt. De nieuwe economie vertegenwoordigt een groter aandeel in de index en het specifieke gewicht van nieuwe sectoren op het gebied van energie, elektronica, geneeskunde en andere sectoren is toegenomen; deze zijn elk niet groter dan 20%. In het tijdperk van koolstofneutraliteit en piek-emissies, vergrijzende bevolking, consumptie-upgrade en technologische innovaties, vormt deze wijziging van de index een betere afspiegeling van de toekomstige vooruitzichten van de ontwikkeling van China.

In vergelijking met gelijkwaardige indexen, zoals de FTSE A50 en Shanghai Stock Exchange 50-Index, heeft de MSCI China A50-index het aandeel versterkt van Contemporary Amperex Technology Company, dat bovenaan de index staat. De leider op het gebied van nieuwe energie, CATL, heeft een totale marktwaarde van ongeveer 1,5 biljoen.

Hoewel de index zich richt op de large-cap blue chip-aandelen, heeft deze een evenwichtiger verdeling over de sector en is hij bedacht met de toekomst in gedachten; hierdoor is de index effectiever en vormt hij een afspiegeling van de ontwikkeling van China A-share. Met ingang van 30 november 2012, de basisdatum van de index, en gedurende de volgende 9 jaar eindigend op 30 november 2021, heeft de index een cumulatief rendement van bijna 170%. Op 12 juni 2015 bereikte de index zijn eerste hoogtepunt dankzij een groeimarkt, en de stijging heeft zich sindsdien voortgezet. Eind november 2021 bedroeg het rendement van de index bijna 30% ten opzichte van de piek van 12 juni 2015. (Op basis van gegevens uit Wind)

Drie Hongkongse vermogensbeheerders onder leiding van het E Fund (HK) zullen ETF-producten lanceren die de prestaties van de MSCI China A50 Connect Index volgen. De twee andere producten zijn ChinaAMC MSCI China A50 Connect ETF (02839) en CSOP MSCI China A50 Connect ETF (03003).

SOURCE E Fund (HK)