e.GO Mobile erreicht Vereinbarung zum Markteintritt in Mexiko

Next.e.GO Mobile SE und Quimmco Autopartes y Maquinados, S.A. DE C.V. (QUESTUM) kooperieren bei Markteinführung und Markttest in Mexiko

AACHEN, Deutschland, 19. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Der einzige unabhängige europäische Elektroautohersteller Next.e.GO Mobile SE plant den Einstieg in den mexikanischen Markt in Zusammenarbeit mit dem Industriekonsortium Grupo Quimmco aus Monterrey, Mexiko, konkret mit dessen Tochterunternehmen QUESTUM. e.GO Mobile strebt dabei den Bau einer Produktionsstätte in Mexiko an. Die einzigartige 5G-fähige Mikrofabrik von e.GO Mobile eignet sich optimal, um nicht nur den wachsenden mexikanischen Markt zu bedienen, sondern später auch weitere e.GO-Standorte auf dem amerikanischen Kontinent mit Komponenten zu beliefern.