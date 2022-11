È iniziata a Dongying, Shandong, la World Estuarine Cities Conference for Cooperation and Development

DONGYING, Cina, 15 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La World Estuarine Cities Conference for Cooperation and Development, organizzata dal governo provinciale popolare dello Shandong, dall'associazione popolare cinese per l'amicizia con i Paesi stranieri, dalla Yellow River Conservancy Commission del Ministero delle risorse idriche e dal programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, è stata avviata a Dongying, Shandong, il 10 novembre. In occasione della conferenza si è tenuto anche il Forum sullo sviluppo di alta qualità delle città del mondo su estuari. (Video: http://shandong.chinadaily.com.cn/2022-11/09/c_829649.htm)

World Estuarine Cities Conference for Cooperation and Development held in Dongying Opening Ceremony of the World Estuarine Cities Conference for Cooperation and Development

Obiettivo della conferenza, incentrata sul tema "Abbracciare il mare per un futuro condiviso", era la creazione di una piattaforma per apertura di alto livello e cooperazione internazionale, al fine di aiutare le città sugli estuari in tutto il mondo a scambiarsi le migliori pratiche per la protezione ecologica e lo sviluppo di alta qualità, e unire le forze per creare una comunità con un futuro condiviso per l'umanità, secondo l'Ufficio informazioni del Governo popolare municipale di Dongying.

Alla cerimonia di apertura della Conferenza sono stati comunicati due importanti risultati della ricerca -- il Report on the Development of World Estuarine Cities 2022 e il Book Series Theoretical and Practical Studies on Ecological Protection and High-Quality Development of the Yellow River Basin in Shandong; sono stati presentati tre progetti di cooperazione internazionale -- l'International Friendship Parks, l'International Migratory Birds Protection Action Plan e l'International Youth Camp of the Yellow River Culture; è stata annunciata la Dongying Initiative on Cooperation and Development of World Estuarine Cities ed è stata infine lanciata la World Estuarine Cities Partnership.

Nel corso del Forum sullo sviluppo di alta qualità delle città su estuari del mondo, dedicato all'esplorazione di percorsi di sviluppo di alta qualità di tali città, sono stati invitati cinque esperti per presentare cinque argomenti, tra cui valorizzazione dei prodotti ecologici nelle città su estuari, sviluppo economico sostenibile, coordinamento terrestre e marino per lo sviluppo di un'economia marina di alta qualità, ricerca sullo sviluppo delle città su estuari, e protezione ecologica e risorse idriche. I suddetti esperti hanno condiviso le loro idee su come attuare il concetto di sviluppo verde, a basse emissioni di carbonio e di alta qualità e promuovere lo sviluppo coordinato dell'economia ecologica delle città su estuari. Hanno inoltre fornito informazioni e soluzioni per i problemi ambientali ed energetici a livello globale, nonché per la protezione ecologica e lo sviluppo di alta qualità delle città su estuari.

