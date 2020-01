E-Price Capital realiza o primeiro Experience Day

SÃO PAULO, 9 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- Para fechar o ano de 2019 com chave de ouro, a E-Price Capital realizou o primeiro Experience Day, na Zona Sul de São Paulo. O evento que contou com a presença do CEO da empresa Pablo Borges, teve como maior objetivo abordar o mercado de bitcoins, além de palestras de como se planejar financeiramente para este ano de 2020.