E3 retorna em junho de 2023, agora com produção da ReedPop

"É uma enorme honra e privilégio para a ReedPop assumir a responsabilidade de trazer a E3 de volta em 2023", disse Lance Fensterman, presidente da ReedPop. "Com o apoio e endosso da ESA, vamos organizar um evento de classe mundial para atender ao setor global de games de maneiras novas e mais amplas do que já fazemos na ReedPop, por meio de nosso portfólio de eventos e sites líderes mundiais."

Kyle Marsden-Kish, vice-presidente global de games da ReedPop, que liderará a recém-formada equipe da E3, juntamente com suas responsabilidades globais de eventos ao vivo, acrescentou: "Durante anos, ouvimos, analisamos e estudamos o feedback da comunidade global de games. A E3 2023 será reconhecidamente épica — um retorno à forma que homenageia o que sempre funcionou — enquanto remodela o que não funcionou e estabelece uma nova referência para feiras de videogames em 2023 e no futuro."

"Estamos entusiasmados em trazer a E3 de volta como um evento presencial juntamente com a ReedPop, líder global na produção de eventos de cultura pop", complementou Stanley Pierre-Louis, presidente e CEO da ESA. "Os últimos três anos confirmaram que a E3 reúne nosso setor como nenhum outro evento. A ReedPop traz talentos de alto nível e um profundo conhecimento do setor de videogames, que servirá para aprimorar a experiência da E3 nos próximos anos."

No final de 2022, terão início as inscrições simplificadas e seguras para a imprensa da E3 2023. Expositores confirmados, hotéis e guias de turismo, a programação do evento e muito mais serão compartilhados nos próximos meses por meio de comunicados à imprensa e do site oficial da E3. A imprensa, profissionais de criação e do setor e fãs são incentivados a visitar este site com frequência para obter atualizações e seguir a E3 no Twitter, Facebook e Instagram.

Ativos

Logotipos e galeria de fotos da E3

Logotipo da ReedPop

Logotipos da ESA

Sobre a E3

A E3 é o principal evento do mundo para games de computador e console e produtos relacionados. A feira pertence e é operada pela ESA, a associação comercial dos EUA dedicada a atender às necessidades comerciais e assuntos públicos das empresas que produzem e lançam games interativos para consoles de videogame, dispositivos portáteis, computadores pessoais e Internet. Para mais informações, acesse www.e3expo.com ou siga a E3 no Facebook @E3Expo ou Twitter @E3.

Sobre a ESA

A Entertainment Software Association (ESA) atua como a voz e defensora do setor de videogames dos EUA. Seus membros são os inovadores, profissionais de criação, editores e empresários que estão reimaginando o entretenimento e transformando a forma como interagimos, aprendemos, nos conectamos e nos divertimos. A ESA trabalha para expandir e proteger o mercado dinâmico de videogames por meio de iniciativas inovadoras e envolventes que mostram o impacto positivo dos videogames sobre as pessoas, a cultura e a economia. Para mais informações, acesse www.theESA.com ou siga a ESA no Twitter @theESA.

Sobre a ReedPop

A ReedPop é um grupo boutique dentro da RX, um dos principais organizadores de eventos do mundo. Lançado em 2006, o grupo tornou-se o produtor número um de eventos de cultura pop em todo o mundo, bem como um provedor de conteúdo digital e uma empresa de mídia de serviço completo. Oferecendo experiências únicas para os fãs, com seleção específica para públicos localizados, a ReedPop atualmente organiza eventos na América do Norte e na Europa, como: New York Comic Con (NYCC), Chicago Comic & Entertainment Expo (C2E2), PAX West, East, e Unplugged, Emerald City Comic Con (ECCC), Star Wars Celebration, MCM Comic Con, Eurogamer Expo (EGX), Star Trek Missions e muitos outros. Além de organizar e gerenciar eventos, a ReedPop também administra e opera a Gamer Network e seu portfólio de sites de games líderes, como Eurogamer, Rock Paper Shotgun e GamesIndustry.Biz. A equipe da ReedPop é um grupo de profissionais com foco global e voltado para os fãs que são excepcionalmente qualificados para construir e atende às comunidades com as quais compartilham uma paixão em comum. (www.reedpop.com)

