Eagle Genomics : nomination de Tarun Rishi au poste de vice-président chargé de l'ingénierie afin de renforcer les capacités de la plateforme

La nomination d'un leader technologique stratégique intervient au moment où les industries se lancent dans une course à l'innovation dans le cadre de la Révolution biologique - ce qui stimule la demande de capacités de découverte de connaissances avancées, augmentées par l'IA.

Au cours de son impressionnante carrière de plus de 25 ans, Tarun a occupé des postes de direction dans les secteurs de la finance et de la sécurité.

CAMBRIDGE, Angleterre, 8 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Eagle Genomics, la plateforme pionnière dans l'application de la science des réseaux à la biologie dans les secteurs de l'alimentation et de la nutrition, de l'agrobiologie, de la beauté et des soins personnels, et de la biopharmacie, a annoncé la nomination de Tarun Rishi, leader de l'IA et de l'apprentissage profond, au poste de vice-président chargé de l'ingénierie. À ce poste, Tarun continuera à stimuler l'excellence dans l'utilisation de la technologie d'Eagle Genomics afin de développer à grande échelle les capacités de sa plateforme de découverte de connaissances augmentée par l'IA, e[datascientist]TM . e[datascientist]™ a recours à la science des réseaux pour comprendre le microbiome dans les écosystèmes complexes qui existent dans les sols, les plantes, les animaux et les humains, y compris la façon dont ils interagissent avec leurs divers hôtes.

Tarun Rishi, VP Engineering, Eagle Genomics

L'arrivée chez Eagle Genomics est une étape logique pour Tarun, qui a récemment occupé les fonctions de co-PDG et de directeur technique chez Humans For AI , une organisation à but non lucratif axée sur le bien social et la diversité dans l'IA. Tarun est expérimenté dans l'exploitation de l'apprentissage automatique et de l'IA, de « l'apprentissage profond » et d'autres technologies avancées pour transformer la façon dont les organisations établies pensent et se comportent. Il a également exercé auparavant des fonctions liées au développement des technologies agiles dans les secteurs de la finance et de la sécurité.

Commentant la nomination de Tarun, Anthony Finbow, PDG d'Eagle Genomics, a déclaré : « Nous sommes ravis qu'une personne du calibre et de l'expérience de Tarun rejoigne notre équipe de direction à un point d'inflexion aussi important pour notre entreprise, au moment où nous nous dirigeons vers une mise à l'échelle significative, afin de continuer à soutenir la bioéconomie en pleine croissance et d'aider à relever les grands défis mondiaux ».

« L'expérience cruciale acquise par Tarun, qui a réussi à appliquer les technologies les plus récentes pour transformer les capacités des organisations sur les marchés financiers, conjuguée à son intérêt personnel croissant pour le rôle de l'IA dans l'amélioration du monde, le place dans une position idéale pour faire progresser notre plateforme de pointe de découverte des connaissances augmentée par l'IA. Je sais que je parle au nom de toute l'entreprise en souhaitant la bienvenue à Tarun à bord. »

Tarun a déclaré : « La Révolution biologique a le potentiel de transformer radicalement la nutrition et la santé mondiales ainsi que l'impact de l'homme sur la planète, y compris de stopper et même d'inverser les effets du changement climatique, en exploitant des systèmes biologiques complexes tels que le microbiome. Je suis sincèrement enthousiaste à l'idée de travailler avec des personnes formidables à l'avant-garde de la science et de la technologie, qui ont le potentiel de faire réellement la différence à grande échelle et d'avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure, non seulement aujourd'hui mais aussi dans les décennies à venir. »

La nomination de Tarun est la dernière d'une série de nominations de haut niveau effectuées par Eagle Genomics depuis le début de l'année. En février, la société a annoncé des nominations stratégiques dans le domaine de la recherche et de la bioinformatique : le Dr Christian Roghi, directeur des solutions à base de microbiome au Royaume-Uni, et le Dr Nandu Gattu, vice-président des services à Hyderabad, en Inde. En mai, le Dr Artem Khlebnikov, pionnier de l'alimentation et de la nutrition, et le Dr Yvonne Pinto innovatrice dans le domaine de l'agrobio, ont rejoint Eagle Genomics afin d'approfondir son approche stratégique de ces secteurs verticaux de l'industrie, qui devraient tirer un grand profit de la révolution biologique en cours.

À propos d'Eagle Genomics

Eagle Genomics innove à l'intersection de la biologie, des sciences des données et de la bioinformatique, en accélérant l'économie générative grâce à la réinvention numérique de la science. Sa plateforme primée de découverte de connaissances augmentée par l'IA, e[datascientist]™ , donne aux scientifiques les moyens d'exploiter des données multidimensionnelles en quelques minutes plutôt qu'en plusieurs mois, afin d'aider les entreprises à mener une innovation scientifique pour des produits de nouvelle génération. Elle prend en charge l'ensemble du flux de travail de l'innovation -- de l'hypothèse aux revendications des produits en passant par leur connaissance - contribuant ainsi à mettre sur le marché des produits nouveaux, plus sûrs et durables, plus rapidement, dans les secteurs de l'alimentation et de la nutrition , de la beauté et des soins personnels , de l'agrobio et de la biopharmaceutique .

Eagle Genomics noue des relations stratégiques avec des établissements scientifiques de premier plan axés sur le microbiome et, au Royaume-Uni, a contribué à l'élaboration de la feuille de route stratégique sur le microbiome. Entreprise dont le siège social est social est situé à Cambridge, au Royaume-Uni, Eagle Genomics est présente dans le monde entier et possède des sites dans le Knowledge Quarter de Londres, à Hyderabad, en Inde, au Genome Center de New York ainsi qu'à la Station F de Paris, au parc scientifique de Potsdam, en Allemagne, et à Kiev, en Ukraine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.eaglegenomics.com

