EAGLYS, Mitsui und Quantinuum kooperieren beim Aufbau einer quantenresistenten Datenanalyse (KI)-Plattform unter Einsatz von Quantencomputing-gehärteten Kodierungsschlüsseln

TOKIO, CAMBRIDGE, England und Broomfield, Colorado, 13. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- EAGLYS, Inc., Mitsui & Co., Ltd. und Quantinuum haben Quantum Origin in das sichere Datenverarbeitungsprodukt DataArmor von EAGLYS integriert, um die Plattform gegen die Quantenbedrohung für verschlüsselte Daten zu stärken.

Mitsui und EAGLYS haben durch den Einsatz sicherer Rechentechnologien eine Plattform errichtet, mit der Forschungsinstitute und Unternehmen auf sichere Weise zusammenarbeiten und die Daten und KI-Modelle des jeweils anderen nutzen können. DataArmor gewährleistet auf einzigartige Weise die Vertraulichkeit und Sicherheit sensibler Daten und KI-Modelle durch homomorphe Verschlüsselung, eine Technologie, die die Analyse von noch verschlüsselten Daten ermöglicht. So wird verhindert, dass verschlüsselte Daten beim Teilen offengelegt werden, und Unternehmen und ihr geistiges Eigentum werden vor modernen Cyber-Bedrohungen geschützt.

EAGLYS hat nun Quantum Origin, die weltweit einzige Lösung, die zur nachweislichen Stärkung von Kodierungsschlüsseln die Leistung von Quantencomputing-Prozessen nutzt, als Teil seiner quantenresistenten Plattform für Datenanalyse (KI) integriert. Diese Integration erhöht die Widerstandsfähigkeit von DataArmor gegen die Bedrohung durch einen auf Quantencomputing basierenden Angriff.

Es wird erwartet, dass Quantencomputer in Zukunft bedeutende Innovationen ermöglichen und bis 2035 einen Wert von etwa 100 Billionen Yen erwirtschaften werden1. Gleichzeitig birgt die Entwicklung der Quantencomputertechnologie eine neue Bedrohung für die kryptographischen Sicherheitsmaßnahmen, die die Vertraulichkeit verschlüsselter Daten und Kommunikation schützen. RSA, einer der am häufigsten verwendeten kryptographischen Algorithmen, könnte schon bald von Cyberkriminellen entschlüsselt werden, was zur Preisgabe vertraulicher Daten führen würde. Wann ein Quantencomputer in der Lage sein wird, aktuelle Verschlüsselungen zu entschlüsseln, ist ungewiss, aber Unternehmen machen sich zunehmend Sorgen über Cybersicherheitsangriffe mit der Bezeichnung „Hack now, Decrypt later". Eine kürzlich von Deloitte durchgeführte Umfrage ergab, dass über 50 %2 der Cyberexperten davon ausgehen, dass ihr Unternehmen durch einen derartigen Angriff gefährdet ist, bei dem böswillige Dritte verschlüsselte Daten stehlen und speichern, um sie zu entschlüsseln, sobald die Quantencomputertechnologie verfügbar ist.

Als Gegenmaßnahme gegen diese potenziellen Bedrohungen müssen Unternehmen den Verschlüsselungsschutz für Daten und KI-Modelle durch den Einsatz von Post-Quantum-Kryptoalgorithmen und die Härtung kryptografischer Schlüssel verstärken.

Die Zusammenarbeit von Forschungsinstituten und Unternehmen auf der Basis gemeinsamer Nutzung von Daten und KI-Modellen wird immer wichtiger, um Innovationen bei der Entwicklung chemischer Materialien, der Arzneimittelforschung, bei Finanzanalysen und Einzelhandelstrends zu beschleunigen. Um die Vertraulichkeit und Sicherheit der Daten und KI-Modelle zu wahren, die im Rahmen dieser Kooperationen genutzt werden, kombiniert die DataArmor-Plattform von EAGLYS eine vollständig homomorphe Verschlüsselung auf Basis von Gitterkryptographie mit der aus Quanten abgeleiteten Entropie von Quantum Origin für die Generierung von Schlüsseln, um den Schutz vor einem auf Quantencomputing basierenden Angriff zu erhöhen. Die drei Unternehmen werden auch in Zukunft mit der Entwicklung neuer Anwendungsfälle fortfahren, die diese Plattform nutzen.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit im Rahmen dieses fortschrittlichen Projekts mit Quantinuum, einem weltweit führenden Quantencomputer-Unternehmen, und unserem geschätzten Partner Mitsui & Co. Diese Zusammenarbeit ist eine wichtige Initiative für unser Unternehmen und wird unsere Plattform für homomorphe Verschlüsselung stärken, sodass wir mit KI und Daten in einer hochsicheren Umgebung neue Werte für unsere Kunden schaffen können. Durch die Bereitstellung der quantenresilienten KI-Plattform in Zusammenarbeit mit den drei Unternehmen hoffen wir, den Wert für unsere Kunden durch sicheren Datenaustausch und KI in der Chemie-, Medizin-, Finanz- und Einzelhandelsbranche weiter zu steigern", sagte Hiroki Imabayashi, Gründer und Geschäftsführer von EAGLYS Inc.

„Durch diese Zusammenarbeit können wir eine quantenresistente Datenanalyseplattform (KI) vorstellen, die mit der sicheren Rechentechnologie von EAGLYS neue Werte schaffen kann. Wir sind der festen Überzeugung, dass DataArmor durch die Kombination der sicheren Rechentechnologie von EAGLYS mit Quantum Origin zu einer immer wichtigeren Lösung wird, um sich auf mögliche Bedrohungen vorzubereiten, die mit der Kommerzialisierung von Quantencomputern einhergehen könnten. Wir werden auch in Zukunft mit den beiden Unternehmen zusammenarbeiten und uns dabei auf die Erzielung eines neuen Kundennutzens durch die Kombination von sicherer Datenverarbeitung und Quantentechnologie konzentrieren", sagte Koji Naniwada, stellvertretender Geschäftsführer und Senior Tech-Leiter, Bereich Quantum Innovation, Abteilung Unternehmensentwicklung, Mitsui & Co.

Duncan Jones, Leiter der Abteilung Cybersicherheit bei Quantinuum, fügte hinzu: „Die Härtung von Kodierungsschlüsseln ist für den Schutz sensibler Daten in der Post-Quantum-Ära von entscheidender Bedeutung, und Quantum Origin ist die weltweit einzige Technologie, die die Schlüsselerzeugung nachweislich stärkt. Durch die Integration von Quantum Origin stellt EAGLYS die Sicherheit und Integrität der Daten seiner Kunden für die Zukunft sicher."

Informationen zu Quantinuum

Quantinuum gehört zu den größten integrierten Quantencomputing-Unternehmen der Welt und entstand aus der Kombination der weltweit führenden Hardware von Honeywell Quantum Solutions mit der erstklassigen Middleware und den Anwendungen von Cambridge Quantum. Quantinuum beschleunigt das Quantencomputing und die Entwicklung von Anwendungen für die Bereiche Chemie, Cybersicherheit, Finanzen und Optimierung. Das Unternehmen beschäftigt über 480 Mitarbeiter, darunter 350 Wissenschaftler, an neun Standorten in den Vereinigten Staaten, Europa und Japan.

Informationen zu Mitsui & Co., Ltd.

Mitsui & Co. ist ein weltweit tätiges Handels- und Investmentunternehmen, das in mehr als 60 Ländern vertreten ist und über ein breit gefächertes Unternehmensportfolio verfügt, das ein breites Spektrum an Branchen abdeckt.

Das Unternehmen identifiziert, entwickelt und skaliert seine Geschäftsfelder in Zusammenarbeit mit einem globalen Netzwerk von vertrauenswürdigen Partnern, darunter weltweit führende Unternehmen. Dabei setzt es seine geografischen und branchenübergreifenden Stärken ein, um für seine Stakeholder langfristig nachhaltige Werte zu schaffen.

Mitsui hat für seinen aktuellen mittelfristigen Managementplan drei wichtige strategische Initiativen definiert: Unterstützung von Wachstum und Entwicklung der Industrie durch eine zuverlässige Versorgung mit Ressourcen und Materialien sowie durch die Bereitstellung von Infrastruktur, Förderung eines globalen Umstiegs auf kohlenstoffarme und erneuerbare Energien und Unterstützung der Menschen, durch die Bereitstellung einer hochwertigen Gesundheitsversorgung und den Zugang zu guter Ernährung ein gesundes Leben zu führen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.mitsui.com/jp/en/index.html.

Informationen zu EAGLYS Inc.

EAGLYS ist ein Anbieter einer KI-Plattform, die KI und homomorphe Verschlüsselung nutzt. Das Unternehmen schafft neue Werte durch die gemeinsame Nutzung von Daten aus verschiedenen Branchen wie Chemie, Fertigung, Medizin und Einzelhandel. Insbesondere im Bereich der Chemie stellt EAGLYS Lösungen bereit, die einen bedeutenden Wandel in der industriellen Praxis mit sich bringen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.eaglys.co.jp/product/alchemista/

