Earthfirst® Films annonce des changements dans son équipe de direction

COLUMBUS (Ohio), 1er décembre 2022 /PRNewswire/ -- Earthfirst® Films annonce des changements organisationnels pour maintenir son leadership technologique dans les solutions d'emballage durables.

Le PDG, George Thomas, a annoncé sa retraite prévue pour la fin de l'année civile.

L'actuel président et chef de la direction financière, Michael DuFrayne, assume les responsabilités de PDG de M. Thomas, tout en conservant la présidence.

Harvi Basko, vice-président des finances et des technologies de l'information, est promu au poste de chef de la direction financière et dirigera les finances, les technologies de l'information et les ressources humaines à l'échelle mondiale.

Tim Austin , vice-président des ventes pour l'Amérique du Nord et du Sud, a rejoint l'organisation le 7 novembre et relève de Guenther Winnerl, directeur commercial. Tim dirigera l'équipe des ventes commerciales en Amérique du Nord et du Sud.

M. DuFrayne a déclaré : « George a réussi à faire passer l'organisation d'une entreprise de distribution de films d'emballage à un leader mondial de production de films en biopolymère au cours de son mandat de 10 ans. Son leadership est ancré dans notre entreprise, nos employés et notre passion collective pour la durabilité des emballages. Nous remercions sincèrement George de son immense contribution et lui souhaitons tout le bonheur possible pour sa retraite. Nous continuons de mettre l'accent sur la croissance mondiale pour répondre à la demande de solutions durables. L'équipe que nous avons constituée est bien placée pour accélérer notre rythme et exécuter nos initiatives stratégiques. Nous sommes impatients de poursuivre notre parcours. Je tiens à féliciter Harvi pour sa promotion et à souhaiter la bienvenue à Tim au sein de l'organisation. »

Les films Earthfirst® sont certifiés DIN CERTCO pour la compostabilité industrielle et TUV Austria pour la compostabilité domestique. Tous les films Earthfirst sont conformes aux réglementations de la Food and Drug Administration (FDA) pour le contact alimentaire.

Pour en savoir plus sur Earthfirst® Biopolymer Films, rendez-vous sur earthfirstfilms.com.

Earthfirst® Biopolymer Films est un fabricant mondial de films d'emballage compostables EarthFirst® en biopolymère destinés aux secteurs de l'alimentation, des boissons, de la restauration rapide et à d'autres secteurs de biens de consommation emballés et de marchés industriels. Les bureaux de Columbus, Ohio (PSI) et de Gand, en Belgique (Sidaplax V.O.F.) desservent 50 pays en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. Sidaplax V.O.F. est une filiale de PSI. Pour plus d'informations, contactez [email protected]

