Eastman colabora con NB Coatings para ofrecer plásticos automotrices sustentables

Trēva se extrae de bosques bajo gestión sustentable y tiene un contenido biótico de 42-46%, certificado por el programa BioPreferred® de la USDA. Para seguir reduciendo el desperdicio y maximizando los recursos, Trēva aprovecha la tecnología de renovación de carbono, un proceso de reciclaje patentado por Eastman que recicla los plásticos de desperdicio comúnmente enviados a los rellenos sanitarios o encontrados como basura en ríos navegables.

La tecnología de renovación de carbono es una opción de reciclaje químico que separa los plásticos de desperdicios mixtos encontrados en los rellenos sanitarios y los transforma en simples componentes moleculares para volver a introducirlos a la fabricación de diversos productos Eastman, incluido Trēva, sin comprometer su desempeño.

En aplicaciones automotrices, Trēva, a base de celulosa, muestra un mejor desempeño y un menor impacto ambiental. Gracias a sus propiedades ópticas y de birrefringencia, brinda una alta claridad y una fortaleza superior, además de que es ideal para aplicaciones como las lentes de interfaz persona-máquina (HMI). Asimismo, Trēva resiste los desafíos de los interiores automotrices, incluidas las altas temperaturas, la humedad, la radiación UV, los rasguños y daños, y otros requisitos generales de durabilidad. Trēva tiene bajas emisiones VOC, un aspecto crucial para las partes destinadas a interiores. La facilidad de sus procesos y flujo excelente permiten una buena estabilidad dimensional y el diseño de muros finos para usar menos material y mantener un peso reducido.

"Como proveedor de recubrimientos con conciencia ecológica, NB Coatings se emociona en anunciar esta revolución en las pinturas de la mano de Eastman", dijo Jesse Fritcher, vicepresidente del área técnica de NB Coatings. "Nuestras pruebas con Trēva muestran que la adhesión de nuestras tecnologías de recubrimiento es comparable a la lograda con grados tradicionales de PC-ABS y, en algunos casos, mejor, ofreciendo así nuevas opciones sustentables para la ingeniería del diseño automotriz".

Si desea más información, visite eastman.com/automotive-sustainability.

Acerca de Eastman

Eastman es una compañía internacional de materiales especializados que fabrica una amplia gama de productos encontrados en artículos de uso cotidiano. A fin de mejorar la calidad de vida en forma sustancial, Eastman trabaja con sus clientes para crear innovadores productos y soluciones al tiempo que honra su compromiso con la seguridad y la sustentabilidad. El modelo de crecimiento de la compañía, motivado por la innovación, aprovecha las plataformas tecnológicas de clase mundial, una profunda interacción con sus clientes y un desarrollo diferenciado de aplicaciones para cultivar su liderazgo en atractivos sectores como el transporte, la construcción y los consumibles. Como compañía incluyente y diversa de carácter mundial, Eastman da empleo a unas 14.500 personas en distintos puntos del globo y atiende a clientes en más de cien países. Los ingresos de la compañía en 2018 rondaron los $10.000 millones y sus oficinas centrales están en Kingsport, Tennessee, EE.UU. Más información en eastman.com.

Acerca de NB Coatings, Inc.

NB Coatings, Inc. (NBCi), antes Bee Chemical, fue fundada en 1945 y adquirida por Nippon Paint (USA) Inc. en 2006 a Rohm & Haas. NBCi es líder en recubrimientos automotrices para plásticos en Norteamérica. Nippon Paint es el cuarto fabricante de pinturas y recubrimientos del mundo al obtener ingresos globales que superan los $8.000 millones. Más información sobre NBCi en www.nbcoatings.com.

Contacto editorial:

Laura Mansfield, APR

Tombras

+1 (865) 599.9968

lmansfield@tombras.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1025997/Eastman___Sustainable_Automotive_Plastic.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1025998/nbcoatings.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/746866/Eastman_Logo.jpg

FUENTE Eastman

Related Links

https://www.eastman.com



SOURCE Eastman