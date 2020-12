Eastman přijímá globální výzvy prostřednictvím ambiciózní agendy udržitelnosti

Inovátor materiálů zveřejňuje zprávu o udržitelnosti za rok 2020 a oznamuje závazky do roku 2030

KINGSPORT, Tennessee, 2. prosince 2020 /PRNewswire/ -- Společnost Eastman (NYSE: EMN) v úterý společně se zveřejněním své zprávy o udržitelnosti pro rok 2020 oznámila ambiciózní závazky udržitelnosti do roku 2030. Zpráva zdůrazňuje závazek společnosti k udržitelné inovaci a stanovuje cíle při řešení tří obtížných, dlouhodobých a potenciálně ničivých výzev, které ovlivní naši rapidně rostoucí populaci. Zmíněnými výzvami jsou: změna klimatu, krize plastového odpadu a sociální nerovnost.

„Prostřednictvím inovací v oblasti procesů, systémů a materiálů můžeme vytvářet řešení, která pomohou řešit krizi v oblasti klimatu a plastového odpadu, a zároveň uvádět na trh produkty, které se budou starat o stále rostoucí populaci," uvedl Mark Costa, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Eastman. „Považujeme to za inovaci pro 'Lepší okruh'."

Jako inovátor materiálů je společnost Eastman v jedinečné pozici, ze které může tyto výzvy řešit a pomáhat vytvářet řešení, která poslouží všem. V rámci přístupu pro „Lepší okruh" hodlá společnost konat následovné:

Zbrzdit změnu klimatu

Společnost Eastman nese odpovědnost za neustálé zlepšování své provozní stopy. Podporuje Pařížskou dohodu a v souladu s ní se zavazuje dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050.

Závazky do roku 2030:

Snížit absolutní emise skleníkových plynů 1 + 2 o jednu třetinu do roku 2030 a dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050.

Inovovat tak, aby společnost mohla poskytovat produkty, které umožňují úspory energie a snižování emisí skleníkových plynů v hodnotových řetězcích společnosti a na spotřebitelské úrovni.

Ustanovit cirkularitu jako standard

Společnost Eastman přispívá k oběhové ekonomice. Znamená to pro ni udržovat plastový odpad mimo skládky a životní prostředí recyklačními inovacemi, které přemění odpad na materiály, což bude mít za následek pokles používání fosilních surovin.

Závazky do roku 2030:

Recyklovat více než 500 milionů liber plastového odpadu ročně pomocí technologií molekulární recyklace, se závazkem recyklovat do roku 2025 více než 250 milionů liber plastového odpadu ročně prostřednictvím těchto technologií.

Podpořit zdokonalení systému recyklace pokračováním v rozšiřování možností recyklace složitějších produktů a účastí na iniciativách a spolupracemi konanými za účelem zvyšování sběru.

Pečovat o společnost

Podnikání společnosti Eastman začíná a končí u lidí. Společnost bude pracovat směrem zevnitř ven, aby zajistila, že její populace zaměstnanců bude odrážet světovou populaci v jejím rozmanitém složení a sladěním jejích externích partnerství a podpory s jejími klíčovými oblastmi dopadu přispěje k vytvoření spravedlivější společnosti.

Závazky do roku 2030:

Dosáhnout rovnosti pohlaví v souladu se závazkem vůči Paradigm for Parity®.

Stát se lídrem v oblasti rasové spravedlnosti ve svém oboru.

Podpořit nové inovace produktů, které představují pokročilá řešení pro nejnaléhavější potřeby společnosti, a zároveň zajistit bezpečnost a transparentnost produktů.

V rámci odhodlání společnosti dosáhnout svých závazků do roku 2030 vydala společnost Eastman zprávu o udržitelnosti za rok 2020. Zpráva představuje transparentní pohled na pokrok, kterého společnost dosáhla při plnění svých cílů do roku 2020 a plán na dosažení své agendy do roku 2030.

„Naše strategie udržitelnosti staví na pokroku, kterého jsme dosáhli při plnění našich předchozích cílů," prohlásil Costa. „Získali jsme zásadní informace o tom, jak udržitelnost ve spojení s inovacemi povede k naší transformaci na společnost specializující se na materiály a jsme odhodláni prosazovat environmentální i sociální postupy napříč naší společností a v rámci našich komunit a každoročně hlásit náš pokrok."

Zpráva společnosti o udržitelnosti za rok 2020 je nyní k dispozici. Chcete-li zobrazit celou zprávu a dozvědět se více o závazcích společnosti Eastman do roku 2030 k vytvoření „Lepšího okruhu", navštivte stránku eastman.com/sustainabilityreport .

O společnosti Eastman

Společnost Eastman, založená v roce 1920, je globální společnost specializující se na materiály, která vyrábí širokou škálu produktů využívané v položkách, které lidé používají každý den. S cílem zvýšit kvalitu života materiálním způsobem spolupracuje Eastman se zákazníky na dodávání inovativních produktů a řešení při zachování závazku k bezpečnosti a udržitelnosti. Model růstu založený na inovacích společnosti využívá výhod technologických platforem světové třídy, hlubokého zapojení zákazníků a diferencovaného vývoje aplikací k růstu svých vedoucích pozic na atraktivních koncových trzích, jako je doprava, budovy a konstrukce a spotřební materiál. Jako globálně inkluzivní a různorodá společnost zaměstnává přibližně 14 500 lidí po celém světě a slouží zákazníkům ve více než 100 zemích. Společnost měla v roce 2019 tržby ve výši přibližně 9,3 miliardy amerických dolarů a její sídlo je v Kingsportu v Tennessee v USA. Další informace najdete na eastman.com .

