Eastman promove futuro circular para embalagens de dispositivos médicos com colaboração importante

Liderando a mudança no setor, a Ethicon obtém materiais Eastman Renew para ajudar a reduzir os resíduos plásticos na área da saúde

KINGSPORT, Tennessee, 20 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Eastman ( NYSE: EMN) anunciou um acordo com a Ethicon*, uma empresa da Johnson & Johnson MedTech**, para obter materiais Eastman Renew para suas embalagens com sistema de barreira estéril para dispositivos médicos. Este é um passo importante para ajudar a reduzir resíduos no sistema de saúde e contribuir para um futuro mais circular. Com este acordo, a Ethicon é a primeira empresa de saúde a usar materiais Eastman Renew de classe médica nas embalagens dos produtos.

"As empresas atuaram em estreita colaboração para traçar um caminho para criar um futuro mais circular para embalagens de dispositivos médicos, estimulando o desvio de resíduos dos aterros sanitários e reduzindo as emissões de carbono", disse Scott Ballard, presidente da divisão de plásticos da Eastman. "Com nossas tecnologias de reciclagem molecular, podemos melhorar a sustentabilidade de produtos que têm sido a marca principal de segurança e desempenho na área da saúde há décadas."

Motivada pelas tecnologias inovadoras de reciclagem molecular da Eastman, a Ethicon utilizará o copoliéster Eastar™ Renew 6763 em suas embalagens com sistema de barreira estéril para dispositivos médicos. O Eastar Renew 6763 é indistinguível do copoliéster Eastar™ 6763, com a mesma durabilidade, segurança e desempenho com que as empresas de dispositivos médicos contam há décadas. A única diferença é que, ao obter Eastar Renew, as empresas podem ter a certeza de que os resíduos plásticos estão sendo desviados de aterros sanitários para produzir novas embalagens. O objetivo deste acordo é desviar 25% do volume de resíduos do peso total da embalagem produzida, com o potencial de aumento até 50% até o final de 2023.*** Este compromisso é respaldado pela certificação ISCC PLUS da Ethicon, concedida pela International Sustainability & Carbon Certification (ISCC), que rastreia o fornecimento sustentável de insumos.

Este é um primeiro passo importante para a obtenção da circularidade de embalagens de produtos da saúde. Colaborações estratégicas como esta ajudarão a impulsionar mudanças no setor, alavancando a reciclagem molecular para aumentar as taxas de reciclagem e catalisar a economia circular na área da saúde.

As tecnologias de reciclagem molecular da Eastman prometem ajudar as empresas de saúde a aumentar seus perfis de sustentabilidade. O uso de materiais reciclados mecanicamente em aplicações da saúde não é possível em razão de rigorosos requisitos de pureza e transparência. As tecnologias de reciclagem molecular da Eastman oferecem um caminho para a redução de resíduos plásticos no setor. A decomposição dos resíduos a seus blocos de construção molecular, que são indistinguíveis dos materiais virgens, permite que eles sejam usados para criar polímeros de alto desempenho adequados ao setor médico. E uma vez que estas tecnologias obtêm resíduos plásticos como matéria-prima, os recursos fósseis permanecem no solo resultando em emissões mais baixas de gases de efeito estufa.

Acesse eastman.com/circular para obter mais informações sobre os esforços da Eastman na economia circular e nos materiais Eastman Renew.

A *Ethicon representa os produtos e serviços da Ethicon, Inc., Ethicon Endo-Surgery, LLC e algumas de suas afiliadas. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

**A Johnson & Johnson MedTech engloba as empresas de soluções para cirurgia, ortopedia, visão e medicina intervencionista dentro do segmento da Johnson & Johnson MedTech.

***O conteúdo reciclado é obtido com a alocação do plástico residual reciclado para materiais Eastman Renew utilizando um processo de equilíbrio de massa certificado pela ISCC.

Sobre a Eastman

Fundada em 1920, a Eastman é uma empresa global de matérias-primas especiais que produz uma ampla variedade de produtos encontrados em objetos que as pessoas usam todos os dias. Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de forma significativa, a Eastman colabora com os clientes para oferecer produtos e soluções inovadoras, mantendo o compromisso com a segurança e a sustentabilidade. O modelo de crescimento orientado para a inovação da empresa utiliza plataformas de tecnologia de classe mundial, profundo envolvimento com o cliente e o desenvolvimento diferenciado de aplicações para incrementar suas posições de liderança em mercados finais atraentes, como transporte, construção e consumíveis. Como uma empresa global inclusiva e diversificada, a Eastman emprega aproximadamente 14 mil pessoas em todo o mundo e atende clientes em mais de cem países. A empresa registrou um faturamento de aproximadamente USD 10,5 bilhões em 2021 e está sediada em Kingsport, Tennessee, nos Estados Unidos. Para mais informações, acesse www.eastman.com.

