Eastman sichert sich wichtige Rohstoffverträge für Molekularrecycling-Anlage in Frankreich

KINGSPORT, Tennessee, 12. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Eastman (NYSE: EMN) gab heute bekannt, dass es sich eine bedeutende Menge an Rohstoffen gesichert hat, die für seine geplante Molekularrecycling-Anlage in Port Jerome sur Seine, Normandie, Frankreich, benötigt werden. Mit einer Investition von 1 Milliarde US-Dollar wird die geplante Anlage die weltweit größte Anlage für molekulares Recycling von Material-zu-Material werden.

"Wir haben das Jahr damit begonnen, dass etwa die Hälfte unseres Rohstoffbedarfs für Phase 1 des Projekts gesichert ist, und mit diesen wichtigen zusätzlichen Verträgen nähern wir uns den über 80 Prozent, die wir bis zum Jahresende sichern wollen", sagte Brad Lich, Executive Vice President und Chief Commercial Officer. "Dieser starke Fortschritt ist ein Beweis für die Komplementarität von Eastmans innovativer molekularer Recyclingtechnologie zu den aktuellen mechanischen Technologien auf dem Markt und für die wachsende Notwendigkeit, die Kreislaufwirtschaft für mehr Abfallströme zu ermöglichen, die in hochwertige, kontaktsensitive Produkte zurückfließen."

Citeo, die führende Producer Responsible Organization (PRO) in Frankreich, gab kürzlich bekannt, dass Eastman im Rahmen einer kommerziellen Partnerschaft mit Paprec, Frankreichs führendem integrierten Abfallwirtschaftsunternehmen, ausgewählt wurde, um eine beträchtliche Menge an Rohstoffen für die Methanolysis-Anlage in der Normandie zu erhalten. Die Citeo-Vereinbarung zur Sicherung französischer Haushaltsabfälle hat Eastman eine solide Grundlage für die Sicherung von Abfällen französischer Herkunft für sein Projekt in Frankreich verschafft.

Eastman teilte außerdem mit, dass es eine zusätzliche Vereinbarung mit Interzero, einem Innovationsführer im Bereich Kunststoffrecycling mit der größten Sortierkapazität in Europa, für weitere 25.000 Tonnen Abfall getroffen hat, zusätzlich zu den 20.000 Tonnen aus einer früheren Vereinbarung, die letztes Jahr bekannt gegeben wurde.

"Wir freuen uns, dass wir unsere ursprüngliche Vereinbarung mit Eastman ausweiten und noch mehr zur Lösung der Abfallkrise beitragen können", sagte Jacco de Haas, Chief Commercial Officer von Interzero Plastics Recycling. "Chemisches Recycling ist eine notwendige Ergänzung zum werkstofflichen Recycling, um mehr Rohstoffe im Kreislauf zu halten. Interzero und Eastman haben sich der Kreislaufwirtschaft verschrieben, und die Anlage von Eastman in Frankreich wird gefärbte und undurchsichtige PET-Abfälle verarbeiten, die nicht mechanisch recycelt werden können."

Eine weitere Vereinbarung mit einem führenden Unternehmen im Bereich der Abfallwirtschaft und des Recyclings wurde Ende letzten Jahres getroffen. Diese Vereinbarung, die rund 30.000 Tonnen Abfall umfasst, ermöglicht eine geografische Abdeckung der strategischen Abfallversorgung.

Eastman teilte kürzlich die Entscheidung mit, die Anlage in zwei Phasen zu errichten, die es ermöglichen wird, jährlich über 200.000 Tonnen schwer zu recycelnder Polyesterabfälle zu recyceln, die heute größtenteils auf Deponien gelagert oder verbrannt werden. Aufgrund der aktualisierten Pläne geht das Unternehmen nun davon aus, dass Phase 1 des Projekts im Jahr 2026 mechanisch abgeschlossen sein und 100.000 Tonnen verarbeiten wird.

"Der stufenweise Ansatz des Projekts ermöglicht es, die Anlage so zu gestalten, dass mehr Kunststoffabfälle recycelt werden können, indem man von den ursprünglich geschätzten 160.000 Tonnen auf über 200.000 Tonnen pro Jahr kommt", sagte JP Kuijpers, Geschäftsführer von EMEA und Generaldirektor von Eastman Circular Solutions in Frankreich.

Eastman wird seine bewährte Polyester Renewal Technology (PRT) in Frankreich einsetzen, um schwer zu recycelnde Kunststoffabfälle zu recyceln, die heute in einer linearen Wirtschaft verbleiben. Die Recyclingtechnologie des Unternehmens ermöglicht es, diese schwer zu recycelnden Abfälle in ihre molekularen Bausteine zu zerlegen und dann wieder zu einem neuen Material zusammenzusetzen, ohne dass die Qualität und Leistung beeinträchtigt werden. Eastman's PRT ermöglicht den potenziell unendlichen Wert von Materialien, indem es sie über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg in der Produktion hält. Dank der hocheffizienten Ausbeute der Technologie und der erneuerbaren Energiequellen, die am Standort in der Normandie zur Verfügung stehen, kann Eastman Kunststoffabfälle in neuartige Polyester mit Lebensmittelkontakt umwandeln, die weniger Treibhausgasemissionen verursachen als herkömmliche Verfahren.

Zusätzlich zu dieser angekündigten Anlage in Frankreich investiert Eastman in zwei weitere Molekularrecycling-Anlagen in den USA - in Kingsport, Tennessee, und an einem weiteren US-Standort, der noch in diesem Jahr bekannt gegeben werden soll - mit einer erwarteten Gesamtinvestition von etwa 2,25 Milliarden Dollar für alle drei Anlagen.

Eastman wurde 1920 gegründet und ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Spezialmaterialien, das eine breite Palette von Produkten herstellt, die in Gegenständen des täglichen Gebrauchs zu finden sind. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.eastman.com.

