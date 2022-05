Easy NFT Business Platform, SKY Play auf dem New Yorker Nasdaq-Tower

SEOUL, Südkorea, 19. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Am 19. Mai 2022, gab SKY Technology Co. LTD die Platzierung einer Plakatwerbung am Times Square in New York bekannt, um seinen ersten Schritt als offizielle Blockchain-Plattform zu feiern - durch seine Kryptowährungsnotierung von SKY Play Token (SKP) auf MEXC Global, einer der weltweit führenden Handelsplattformen für digitale Vermögenswerte.