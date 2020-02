Easyfairs Northeral adquire evento para hotéis e restaurantes

BRUXELAS, 26 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Easyfairs Northeral, filial do Norte da África da Easyfairs, anunciou a aquisição da SIEL – exposição internacional de equipamentos e serviços para hotéis e restaurantes. Este evento existe há 14 anos, atrai mais de 7000 visitantes por ano do setor de HoReCa (hotéis, restaurantes e cafés) e agora se beneficiará de toda a experiência do grupo nessa área, uma vez que a Easyfairs já organiza sete eventos sobre o mesmo tema na Escandinávia, Holanda e Bélgica.

A próxima edição , rebatizada de SIEL HORECA Expo, acontecerá de 8 a 10 de dezembro de 2020 no Centre International de Conferences de Argel.

2.393 projetos de turismo aprovados

Olivier-Hicham Allard, diretor-geral da Easyfairs Northeral, esclarece: "Estamos acompanhando de perto as iniciativas do governo argelino para desenvolver uma indústria hoteleira e turística de alto nível. O Ministério do Turismo argelino anunciou em dezembro de 2019 a criação de pelo menos 310.274 novos leitos através de mais de 2.393 novos projetos turísticos. Isto demonstra uma dinâmica impressionante que está apenas começando, pois a costa de 1200 km do país no Mar Mediterrâneo quase não tem infraestrutura turística".

"Além disso, a abertura do país a investimentos estrangeiros anuncia a chegada maciça de franquias e marcas internacionais, incluindo cafés, casas de chá e cadeias de restaurantes. A título de comparação, nossa Horeca Expo na Bélgica reúne mais de 650 expositores em 50.000 m², e isso em um país de 11 milhões de habitantes. Assim, imaginem o potencial para um país de 44 milhões de habitantes, a duas horas da maioria das capitais europeias, que decidiu se tornar um destino turístico global".

Sobre a Easyfairs

A Easyfairs organiza e realiza eventos ao vivo, reunindo comunidades para visitar o futuro.

A empresa organiza atualmente 200 eventos em 14 países e administra 10 locais de eventos na Bélgica, Holanda e Suécia.

A Easyfairs emprega mais de 750 pessoas e gerou uma receita de mais de € 166 milhões durante seu ano fiscal de 2018-2019.

A Easyfairs se empenha para ser a participante do setor de eventos mais adaptável, ágil e eficaz; para isso, emprega pessoas engajadas, utiliza os melhores recursos de marketing e tecnologias e desenvolve marcas fortes.

Em 2018 a Easyfairs recebeu o título de "Entrepreneur of the Year®" da Bélgica e foi reconhecida pela Deloitte como "Empresa melhor administrada" e um "Ótimo local de trabalho".

Visite o futuro com a Easyfairs e obtenha mais informações no site www.easyfairsgroup.com .

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1095732/Easyfairs_Northeral_Logo.jpg

Para obter mais informações, contate:

Olivier-Hicham Allard

Diretor administrativo da Easyfairs Northeral

info.algeria@easyfairs.com

Telefone: +213-21-94-60-58

FONTE EASYFAIRS NORTHERAL

SOURCE EASYFAIRS NORTHERAL