EASYFAIRS NORTHERAL organiza o maior evento de proteção e segurança da África

ALGIERS, Argélia, 14 de janeiro de 2019 /PRNewswire/ -- A SECURA North Africa 2019 é uma exposição anual B2B e B2G que acontece na Argélia e contribui para encontros comerciais entre fornecedores de equipamentos de proteção, de combate a incêndio, segurança e emergência e instituições privadas, públicas e governamentais do norte da África.

Essa exposição comercial foi inicialmente criada para seguir o incrível desenvolvimento das necessidades locais da indústria da Argélia em termos de proteção e segurança, mas o sólido suporte das autoridades argelinas (o evento é organizado com o patrocínio do ministério do interior da Argélia) proporcionou-lhe alcance e credibilidade internacionais.

Olivier-Hicham, diretor-administrativo da EASYFAIRS NORTHERAL, explica: "O governo argelino liberou um incríveis orçamentos para investimento como o plano de investimento de US$ 59 bilhões de sua companhia nacional de petróleo e gás, a Sonatrach, ou seu novo Aeroporto Internacional em Algiers por US$ 700 milhões. A país está rumando firmemente de maneira bem-sucedida a fim de substituir suas importações em investimentos de produção local. Considerando, por exemplo, a indústria farmacêutica, a Argélia é o mercado farmacêutico no. 1 da África, atualmente avaliado em US$ 3,8 bilhão. Entre 2008 e 2018 passou de 25 % para 65 % de seus produtos fabricados localmente. Mais de 120 fábricas farmacêuticas foram construídas, todas exigindo equipamento de proteção e segurança avançado. E agora o país está se preparando para abrir 1.200 km de costa virgem e seu deserto para o turismo, pois no ano passado apenas, o ministério do turismo da Argélia aprovou 1.800 projetos turísticos, entre os quais 260 novos hotéis, 74 pousadas, e 58 resorts turísticos. O surgimento de uma sólida capacidade industrial nacional, como também a posição geoestratégica da Argélia, explica o sucesso imediato do evento."

A primeira edição da SECURA North Africa aconteceu em 2018, quando 3.667 visitantes profissionais exclusivos se reuniram com 62 fornecedores. O evento gerou negociações no local em projetos de construção, IPEs (equipamentos para fábricas industriais), proteção de perímetro, controle de acesso, prevenção à incêndio e extinção de incêndio, segurança privada, segurança cibernética, equipamentos para emergência e desastres. Mas também se trata de uma excelente plataforma para empresas internacionais nesse setor que buscam representantes locais na Argélia e na região do norte da África.

A SECURA North Africa 2019 acontece de 26 a 28 de fevereiro de 2019 no Algiers Exhibition Fairground. Mais de 5.000 profissionais e tomadores de decisão do norte da África se reunirão com 80 expositores em uma área de 6.000 m² e poderão participar de 30 conferências gratuitas. Para informações detalhadas sobre o evento ou para inscrever-se on-line, acesse www.securanorthafrica.com

FONTE EASYFAIRS NORTHERAL

