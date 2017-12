eBaoTech annonce le lancement mondial d'eBaoCloud InsureMO

eBaoCloud® InsureMO™ fournit une plateforme API ouverte pour une innovation rapide et une connectivité approfondie, afin d'habiliter l'ensemble des parties de l'écosystème de l'assurance numérique, et de rapprocher de nombreux canaux et scénarios commerciaux à plusieurs systèmes traditionnels clés de compagnies d'assurance. Ses caractéristiques principales incluent :

Fourniture du moteur de produit le plus flexible et de microservices destinés aux ventes, aux services, et aux réclamations d'assurance : s'appuyant sur une longue expérience de travail en matière de systèmes clés d'assurance dans 40 pays, eBaoCloud InsureMO contient et continuera d'ajouter et d'affiner les API de base pour l'écosystème d'assurance, afin de répondre aux attentes en matière de vitesse et de coût de la prochaine ère numérique

Depuis son lancement en 2015 en Chine, puis sur plusieurs marchés pilotes d'Asie-Pacifique et d'Europe, eBaoCloud InsureMO a été largement adoptée par toutes les parties prenantes clés de l'écosystème de l'assurance numérique. Près de 100 produits d'assureurs tenants et plus de 1 000 produits d'assurance sont actuellement vendus sur eBaoCloud. Ces assureurs tenants incluent des compagnies d'assurance leaders, des courtiers indépendants leaders comptant plus de 20 mille agents d'assurance vie, des sociétés de concession automobile leaders comptant plus de 2 millions de polices d'assurance vendues chaque année, des portails Internet et des sites de commerce électronique leaders, ainsi que des startups leaders dans le secteur des technologies d'assurance. Grâce à ces succès initiaux, eBaoTech franchit désormais une nouvelle étape en lançant eBaoCloud InsureMO auprès de la communauté mondiale d'assurance numérique.

Woody Mo, PDG d'eBaoTech Corporation, a ajouté : « L'assurance numérique n'est autre que l'assurance connectée. Les moyens traditionnels dont dispose le secteur de l'assurance pour adopter la technologie sont bien trop lents et trop coûteux. La plupart des systèmes clés au sein des compagnies d'assurance sont obsolètes. Le fait de changer de système clé prend trop de temps et nécessite trop d'argent. eBaoCloud InsureMO fournit un accélérateur pour faire progresser le monde numérique en temps quasi-réel, tout en favorisant une transformation plus progressive du système clé. Nous sommes à la recherche de partenariats à travers le monde autour d'eBaoCloud InsureMO, afin de collaborer pour faire de l'assurance connectée et de l'assurance inclusive une réalité. Grâce à InsureMO, il est possible d'assurer davantage ! »

Pour en savoir plus sur InsureMO, veuillez contacter nos bureaux locaux https://www.ebaotech.com/contact-us/worldwide-offices ou envoyer un courrier électronique à info@ebaotech.com.

À propos d'eBao Cloud

eBao Cloud est une gamme de produits PaaS et SaaS basés sur les technologies d'assurance 4G (cloud-natives et basées sur les microservices). eBao Cloud est une plateforme d'habilitation et de connectivité destinée aux compagnies d'assurance, aux canaux traditionnels, aux nouveaux partenaires d'affinité, et aux sociétés de technologies financières. eBao Cloud permet le lancement de produits en temps quasi-réel sur les canaux, y compris le processus et la réalisation des ventes, les services et la validation, les réclamations, le paiement, et bien d'autres.

À propos d'eBaoTech Corporation

La mission d'eBaoTech consiste à « faciliter l'assurance ». Depuis sa création en l'an 2000, et en tant que société pionnière des technologies d'assurance 3G ou du système d'assurance clé basé sur Java, eBaoTech est à nouveau une société leader mondiale dans le passage à des technologies d'assurance 4G cloud-natives et basées sur les microservices. Les deux secteurs d'activité d'eBaoTech sont eBao Cloud et eBao Software. eBao Cloud est une plateforme API ouverte, qui fournit une connectivité réelle et une habilitation pour les assureurs, les canaux traditionnels, les partenaires d'affinité, et les startups de technologies financières. eBao Software comprend principalement des gammes de systèmes clés destinés aux assureurs des secteurs de l'assurance vie, de l'assurance générale et de l'assurance santé, ainsi qu'aux réassureurs. Plus d'informations sur www.ebaotech.com.

