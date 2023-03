EBITDA recorrente da GOL supera R$1 bilhão no 4T22

SÃO PAULO, 8 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL" ou "Companhia") (B3: GOLL4 eNYSE: GOL), a maior Companhia aérea doméstica do Brasil, anunciou hoje o seu resultado consolidado do quarto trimestre de 2022 (4T22). No trimestre, a Companhia registrou seu maior EBITDA desde o início da pandemia, resultado do foco contínuo da Administração em alcançar maior produtividade por meio do aumento dos yields, da redução de custos unitários excluindo combustível e da melhor utilização da frota. A combinação de maior produtividade com forte demanda turística resultou em uma melhora significativa nas margens operacionais durante o quarto trimestre.

Todas as informações nesse release são apresentadas em Reais (R$), de acordo com as normas internacionais de contabilidade (IFRS) e com métricas ajustadas, disponibilizadas para possibilitar a comparabilidade desse trimestre com o mesmo período do ano anterior (4T21). Indicadores ajustados (recorrentes) excluem os gastos não recorrentes relacionados ao resultado do trimestre, e estão detalhados nas respectivas tabelas.

DESTAQUES DO 4T22

EBITDA recorrente atingiu R$1,2 bilhão, o maior desde o 4T19; margem EBIT recorrente foi de 15% e margem EBITDA recorrente foi de 25%;

bilhão, o maior desde o 4T19; margem EBIT recorrente foi de 15% e margem EBITDA recorrente foi de 25%; Receita operacional líquida recorde de R$4,7 bilhões, 61,7% e 24,3% superior aos 4T21 e 4T19, respectivamente;

bilhões, 61,7% e 24,3% superior aos 4T21 e 4T19, respectivamente; Lucro líquido de R$0,2 bilhão, representa R$0,55 por ação e US$0,21 por ADS;

bilhão, representa por ação e por ADS; Custo unitário ex-combustível foi de 3,6 centavos (US$), o mais baixo desde o início da pandemia e 12,3% inferior ao 4T21; e

A liquidez total (caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras, depósitos e contas a receber) foi de R$4,1 bilhões, 11,7% superior ao 3T22.

COMENTÁRIO DO DIRETOR PRESIDENTE

Celso Ferrer, Diretor-Presidente, comentou: "Este ano foi marcado pelo retorno às operações normais em muitos aspectos. Focamos no controle de custos e no aumento de nossas margens, e nossos fortes resultados no quarto trimestre são evidências de que nossa abordagem está funcionando. A demanda dos Clientes continua a crescer, principalmente dos viajantes a negócios e "bleisure". No trimestre, também reativamos mais rotas de Congonhas e Santos Dumont para atender o segmento corporativo, importante fonte de continuidade do crescimento de receitas. Ao entrarmos em 2023, manteremos a consistência de nosso desempenho operacional e fortaleceremos nossa malha aérea com rotas que aumentem ainda mais nossos níveis de produtividade. A GOL segue rumo ao sucesso. Gostaria de agradecer a todos os nossos Clientes, Time de Águias, fornecedores, parceiros e acionistas pela confiança depositada em nossa Administração, que foi fundamental para chegarmos a este ponto da evolução da Companhia."

As informações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e ao período de três meses findo em 31 de dezembro de 2022 constantes deste documento não foram auditadas ou objeto de revisão limitada pelos auditores da GOL. As demonstrações financeiras completas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 ainda se encontram em processo de revisão pelos auditores independentes da Companhia e serão divulgadas ao mercado após a conclusão dos respectivos trabalhos pelos auditores independentes. A GOL não antecipa que será necessária a realização de ajustes ou alterações nas informações ora divulgadas. Não obstante, caso seja necessária a realização de quaisquer ajustes, a Companhia manterá o mercado devidamente informado.

Sumário dos Resultados do QUARTO TRIMESTRE DE 2022 (vs. 4T21)

O número de Passageiro-Quilômetro Transportado Pago (RPK) aumentou 25,1%, enquanto o total de Assento-Quilômetro Ofertado (ASK) cresceu 29%;

A Receita Líquida aumentou 61,7%, atingindo recorde de R$4,7 bilhões. As Receitas Auxiliares, principalmente de SMILES e GOLLOG, triplicaram para R$340,7 milhões;

bilhões. As Receitas Auxiliares, principalmente de SMILES e GOLLOG, triplicaram para milhões; A taxa de ocupação média (load factor) diminuiu 2,5 pp para 80,1%. A taxa de ocupação doméstica registrada foi 80,6%, 2,1 pp inferior à do 4T21, enquanto a taxa de ocupação internacional foi de 75,6%;

A utilização das aeronaves foi de 11,6 horas por dia;

O número de passageiros transportados pela Companhia foi de 7,8 milhões, um aumento de 18,6%;

A Receita Líquida por Assento-Quilômetro Ofertado (RASK) evoluiu 25,3% para 41,5 centavos (R$);

O yield médio por passageiro cresceu 24,8% para 48,2 centavos (R$), maior patamar da história da GOL;

O Custo por Assento-Quilômetro recorrente aumentou em 2,0% para 35,35 centavos (R$). O CASK Combustível cresceu 40,9% para 16,25 centavos (R$), devido ao aumento de 43,6% nos preços do querosene de aviação (QAV). O CASK Ex-Combustível recorrente reduziu em 17,4% para 19,09 centavos (R$), ou 3,6 centavos (US$);

O EBITDA recorrente foi R$1,2 bilhão com margem de 25%, enquanto o EBIT recorrente foi de R$706 milhões com margem de 15%;

bilhão com margem de 25%, enquanto o EBIT recorrente foi de milhões com margem de 15%; A Companhia gerou aproximadamente R$0,8 bilhão de caixa no 4T22 decorrente do maior volume de faturamento e de iniciativas de capital de giro, parcialmente compensado pela alta no preço do querosene da aviação;

bilhão de caixa no 4T22 decorrente do maior volume de faturamento e de iniciativas de capital de giro, parcialmente compensado pela alta no preço do querosene da aviação; O lucro líquido foi de R$230,9 milhões ( R$0,55 /ação e US$0,21 /ADS), enquanto o prejuízo líquido recorrente foi de R$381,6 milhões (- R$0,91 /ação e - US$0,35 /ADS); e

milhões ( /ação e /ADS), enquanto o prejuízo líquido recorrente foi de milhões (- /ação e - /ADS); e A relação dívida líquida (incluindo 7x os pagamentos de arrendamento anuais e excluindo o bônus perpétuo) sobre o EBITDA recorrente UDM foi de 9,5x em 31/12/2022, 0,2x menor em relação à alavancagem no final de 2021. Em dezembro foi emitido US$200 milhões em Secured Amortizing Notes, e realizado maior pagamento de arrendamento corrente no trimestre.

ÍNTEGRA DO RELEASE DE RESULTADOS & APRESENTAÇÃO

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (www.voegol.com.br): A maior companhia aérea do Brasil, líder nos segmentos corporativo e de lazer. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo de passageiros.

FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

