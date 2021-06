Eccogene anuncia la adición de Jacques Mizrahi, PhD, para formar parte de su consejo de asesoramiento científico

Desde 2014 en adelante, Jacques es socio de la organización Venture Capital, con instituciones académicas como INSERM Transfert (París, Francia), siendo además miembro del consejo de administración de varias compañías biotecnológicas en Europa.

"Estoy muy contento de pasar a formar parte del consejo como asesor científico de Eccogene de cara a hacer frente a las tareas de desarrollo de una empresa tan creativa, y aportar mi experiencia en I+D y medicina traslacional para su uso en proyectos innovadores y a su vez dentro de la cartera en el área metabólica y cardiovascular", explicó el doctor Jacques Mizrahi.

"We are privileged to welcome Dr. Mizrahi to join our scientific advisory board," said Jingye Zhou, PhD, CEO of Eccogene. "As a world-renowned leader in metabolic disease, Dr. Mizrahi brings a depth of experience to Eccogene which will be crucial as we advance our metabolic pipeline programs to the clinic. This is a very exciting time at Eccogene and we are looking forward to working with Jacques to develop our highly differentiated pipeline programs for metabolic diseases."

"Tenemos el honor de dar la bienvenida al doctor Mizrahi para que pase a formar parte de nuestro consejo de asesoramiento científico", indicó Jingye Zhou, PhD, consejero delegado de Eccogene. "Como líder de renombre mundial en enfermedades metabólicas, el doctor Mizrahi aporta una profunda experiencia a Eccogene, siendo este punto de vital importancia a medida que avancemos nuestros programas metabólicos en la clínica. Se trata de un momento muy emocionante en Eccogene y estamos ansiosos por trabajando con Jacques para desarrollar nuestros programas de cartera tan diferenciados y destinados a las enfermedades metabólicas".

Acerca de Eccogene

Eccogene es una empresa biofarmacéutica en fase clínica dedicada a proporcionar soluciones terapéuticas innovadoras para hacer frente a las necesidades médicas no satisfechas a nivel mundial. La compañía está centrada en el descubrimiento y desarrollo de la medicina traslacional en enfermedades metabólicas e inmunológicas.

Enlaces relacionados: http://www.eccogene.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1535447/image_5015235_16870451.jpg

SOURCE Eccogene