eCGlobal contrata ex Vice-Presidente da DIRECTV e expande sua presença na América Latina

"A eCGlobal criou a mais completa e inovadora plataforma de redes sociais para gerar inights e relacionamento entre consumidores e marcas, a eCGlobal.com , que integra comunidades altamente segmentadas, com tecnologia de inteligência artificial e big data analytics. Uma plataforma ágil, escalável e customizável para cada empresa, que já conta com mais de um milhão e meio de participantes ativos na América Latina", comenta Adriana Rocha , co- fundadora e CEO da eCGlobal. "Nos dias de hoje, as pessoas estão cada vez mais conectadas ao mundo interativo. Isso gera maior velocidade na tomada de decisões, exigindo que as empresas sejam mais ágeis na implementação de suas estratégias de marketing e inovação em desenvolvimento de produtos e serviços. O mercado busca novas soluções e a eCGlobal criou uma plataforma inovadora que atende a essa demanda", complementa Adriana.

A expansão da eCGlobal na região envolve a abertura de escritórios em Buenos Aires na Argentina, e Bogotá na Colômbia. E para liderar a sua equipe local de novos negócios e atendimento a clientes regionais, a eCGlobal trouxe o Gustavo Majerowicz, ex Vice-Presidente Sênior da DIRECTV América Latina. "A eCGlobal possui um portfólio de soluções inovadoras que vai beneficiar muitas empresas regionais. O ALLDIENCE, por exemplo, é uma tecnologia que nos permite medir o consumo de campanhas multimídia, bem como a classificação das audiências em qualquer plataforma, ajudando a anunciantes a otimizarem suas campanhas e mensagens de comunicação de acordo a dados de performance e feedback da audiencia em tempo real", comenta Gustavo.

Sobre a eCGlobal Research Solutions

Criada em 2005, a eCGlobal Research Solutions é uma empresa com expertise superior a 14 anos, desenvolvendo soluções para pesquisa de mercado online, movidos por inovação, além de pioneiros no uso de tecnologias interativas e painéis online na América Latina e EUA. Tem como objetivo prestar um serviço inovador, ajudando nossos clientes a desenvolver melhores pesquisas, mais rápidas e com melhor custo-benefício, através da combinação de tecnologia, marketing, design gráfico e promovendo as melhores experiências para o usuário. A equipe eCGlobal está espalhada em nossos escritórios no Brasil, México e Estados Unidos. Nossa empresa e diretores são membros ativos das maiores e mais respeitadas associações de pesquisa do mundo, tais como ESOMAR, CASRO, ABEP, entre outras.



Desde a sua criação, a eCGlobal tem tido uma política de investimento permanente em tecnologia, o que tem permitido a clientes como Coca-Cola, Banco Itaú, HBO, P&G e muitos outros das áreas de consumo massivo e serviços, confiar em nós. Com as iniciativas constantes de inovação e investimento em tecnologia de ponta, a eCGlobal continuará oferecendo uma estrutura colaborativa para o crescimento dos negócios de nossos clientes no século 21.

FONTE eCGlobal

