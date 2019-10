eCGlobal cria novo indicador para medir o amor entre consumidores e marcas e entregar inteligência competitiva para o mercado

SALVADOR, Brasil, 17 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- As Marcas mais Amadas do Brasil do ano de 2019 foram premiadas em um evento realizado no dia 08 de outubro, no Hotel Hilton, em São Paulo. O estudo proporcionou a eCGlobal Research Solutions, empresa do segmento de pesquisa de mercado há mais de 15 anos, especialista em inteligência do consumidor, e, em parceria com o Grupo Padrão, a oportunidade de mensurar o amor entre consumidores e marcas. Para tanto, como eleger e determinar o ranking das mais amadas em 37 categorias?

Foi desenvolvido um questionário semiestruturado, respondido através de uma pesquisa online com mais de 2.000 consumidores, internautas, homens e mulheres, de classes sociais A,B,C, residentes em todo o Brasil. A partir dos dados coletados, a Adriana Rocha, CEO da eCGlobal, foi inspirada a criar o NLS (Net Love Score) , um indicador exclusivo, composto a partir de critérios como intensidade, amplitude, fidelidade e a preferência entre as marcas.

"Para uma marca ser amada, ela precisa ocupar um "espaço nobre" na vida do consumidor. Não é suficiente entregar um produto ou serviço de qualidade, ou uma experiência gratificante. Para conquistar o amor do consumidor, uma marca precisa fazer parte do seu dia-a-dia, ter um propósito com o qual o consumidor se identifique, tornar-se uma facilitadora, agregar valor como parte indispensável da vida do consumidor, algo que ele não possa viver sem." Adriana Rocha, CEO da eCGlobal Research Solutions.

O amor a uma marca, portanto, diferentemente de outros indicadores de performance como lembrança, admiração, identificação e satisfação, não pode ser medido apenas como um indicador simples, unidimensional. Ele deve ser medido através de várias dimensões como intensidade, amplitude, preferência, e lealdade com a marca. Uma marca mais amada em uma categoria, não é apenas aquela amada por mais pessoas, tampouco é a que tem mais amor entre um pequeno grupo de pessoas. Para que uma marca alcance o topo em uma categoria, ela precisa ser amada, tanto em intensidade, como em volume, ser a preferida e conquistar a lealdade entre seus consumidores.

