Échange de données sécurisé pour le bureau à domicile - Infotecs présente des solutions de cryptage de sécurité et un nouveau logiciel, LR100 Gen, pour les réseaux mobiles au MWC21

BERLIN, 21 juin 2021 /PRNewswire/ -- Infotecs, spécialiste de la cybersécurité et du renseignement sur les menaces, présentera ses solutions de sécurité ViPNet au MWC21 à Barcelone du 28 juin au 1er juillet 2021.

En raison des récentes situations de travail extraordinaires, les employeurs ont le devoir de protéger autant que possible leurs employés contre les maladies potentielles. Dans de nombreux cas, cela signifie que les entreprises qui sont habituellement organisées de manière centralisée seront déplacées vers des bureaux à domicile dans un délai très court. De nombreux employeurs sont maintenant confrontés pour la première fois au défi de l'utilisation des technologies VPN pour une communication cryptée et sécurisée via l'Internet public. Infotecs, en tant que fournisseur établi de technologies VPN, est bien placé pour contribuer au maintien des efforts des entreprises pour stabiliser la vie professionnelle de leurs employés. Avec le générateur de charge LR100Gen pour les réseaux mobiles 4G/5G, qu'Infotecs présente pour la première fois au MWC21, les vulnérabilités des réseaux peuvent être détectées très rapidement, notamment lorsque des composants supplémentaires tels que des commutateurs ou des routeurs sont intégrés au réseau.

Infotecs présentera également ViPNet Mobile Security à Barcelone. Cette application de messagerie permet d'établir des communications sécurisées en offrant le cryptage le plus puissant disponible, ainsi qu'une fonctionnalité et une facilité d'utilisation supérieures. Contrairement aux applications de messagerie du marché grand public, l'application ViPNet Connect permet des communications d'entreprise sécurisées et conformes au RGPD. Cette solution permet une communication rapide, facile à utiliser, fiable et sécurisée via le chat, les appels vocaux (VoIP), les appels vidéo et le partage de fichiers.

« Chaque jour, les spécialistes de l'informatique observent plus de 80 000 cyberattaques dans le monde. C'est pourquoi il est plus que jamais nécessaire de protéger les communications mobiles depuis les bureaux à domicile, conformément aux politiques de l'entreprise en matière de protection des données », déclare Josef Waclaw, PDG d'Infotecs GmbH. « Tous les produits et solutions d'Infotecs GmbH sont basés sur la technologie de niveau militaire de ViPNet, avec un cryptage AES-256 et une gestion des clés symétriques, qui empêche les attaques telles que les attaques de type man-in-the-middle, puisqu'aucun échange de clés n'est nécessaire lors de l'établissement des connexions. »

C'est la septième fois qu'Infotecs participe en tant qu'exposant au MWC (anciennement Mobile World Congress), qui se tiendra du 28 juin au 1er juillet 2021, à la Fira Gran Via de Barcelone, en Espagne. Le MWC de Barcelone a enregistré plus de 109 000 visiteurs en 2019, dont 8 000 chefs d'entreprise et 2 400 exposants. Infotecs présentera ses solutions de sécurité dans le hall 2, au stand 2 O63, en collaboration avec Berlin Partner.

