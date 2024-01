Échangez et passez des appels vidéo avec Sunny Leone à partir d'aujourd'hui : l'actrice lance son clone IA officiel créé par Kamoto.AI

MUMBAI, Inde, 16 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Kamoto.AI a renforcé la position de l'Inde sur le marché mondial de l'IA générative avancée en lançant le tout premier clone IA officiel d'une célébrité indienne. Cette réplique IA officielle lancée récemment à Mumbai était celle de Sunny Leone, une diva, entrepreneuse et sensation de Bollywood, qui jouit d'une grande popularité dans le monde entier. L'actrice a lancé son propre clone IA officiel en présence des cofondateurs de Kamoto.AI, Toshendra Sharma et Rohendra Singh, lors d'un rassemblement massif à Mumbai. Le dévoilement du clone IA officiel de Mme Leone ouvre de nouvelles voies en matière de génération de revenus grâce à la technologie d'IA générative avancée.

Kamoto.AI introduces the world’s first licensed AI Clone; Bollywood's Sunny Leone unveils her AI Clone.

En quelques clics et une formation rapide grâce à des données privées, Kamoto.AI permet la création d'une réplique IA virtuelle de n'importe qui tandis que son marché des personnages d'IA facilite sa monétisation. Le clone IA de Mme Leone est interactif et conçu à partir de sa voix et de ses données personnelles afin d'offrir une expérience personnalisée. On peut interagir avec ce clone grâce à un chat de discussion et des appels vocaux via le marché des personnages d'IA de Kamoto.AI sur app.kamoto.ai. En outre, on peut bénéficier de l'adhésion au Sunny's Elite Club comportant de nombreux avantages. Certains membres chanceux auront la chance de rencontrer l'actrice en personne, tandis que d'autres gagnants seront récompensés par des produits dérivés.

« L'IA générative peut être exploitée de multiples façons, et ce tout premier clone IA officiel d'une célébrité mondiale comme Sunny Leone en est la preuve. Toutes les préoccupations éthiques et sécuritaires sont examinées lors de la création d'une réplique IA sous licence, ce qui minimise de tels dangers. On attend de révéler toute une gamme convoitée de clones IA sous licence d'autres personnalités éminentes », a déclaré M. Toshendra, PDG de Kamoto.AI.

Sunny Leone a ajouté que « présenter mon clone IA est un nouveau départ, et dans cette phase de la vie, j'ai l'intention d'explorer des voies que je n'ai pas explorées auparavant et qui m'aideront à grandir, tant sur le plan artistique que commercial. Je remercie Kamoto.AI d'avoir présenté ma version IA officielle et j'espère que cela renforcera mes liens avec tous mes fans. »

À propos de la Société :

Kamoto.AI est une plate-forme SaaS qui permet aux utilisateurs de créer, former et monétiser des personnages IA sur mesure tout en offrant aux célébrités et aux influenceurs la possibilité d'acquérir sous licence d'authentiques répliques IA d'eux-mêmes pour une expérience innovante, interactive et monétisable via notre marché des personnages d'IA et d'API. Ces personnages numériques aideront les célébrités, les influenceurs et les entreprises à se développer de manière numérique et unique.

Contacts médias :

Anjali Yadav

[email protected]