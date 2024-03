Echocalypse s'associe à Aptoide pour conquérir le monde du jeu mobile

LISBONNE, Portugal, 7 mars 2024 /PRNewswire/ -- Le célèbre jeu mobile de stratégie Echocalypse de Yoozoo s'intègre à Aptoide, la principale boutique indépendante d'applications Android, un événement très attendu par les amateurs de jeux mobiles du monde entier. Ce partenariat entre Apoide et Yoozoo, le développeur d'Echocalypse, améliorera la façon dont les joueurs accèdent au jeu et en profitent, en offrant une expérience plus large, plus transparente, plus sûre et plus attrayante.

Echocalypse, connu pour son scénario captivant, son gameplay stratégique et ses graphismes époustouflants, a rapidement gravi les échelons pour devenir l'un des jeux préférés des joueurs mobiles. Le mélange unique de narration post-apocalyptique et de développement des personnages offre une expérience immersive qui fidélise les joueurs.

L'intégration avec Aptoide marque une étape importante pour Echocalypse, car elle ouvre de nouvelles voies de distribution et d'accessibilité. Aptoide, avec son immense base d'utilisateurs et son engagement inébranlable à fournir une plateforme sûre, ouverte et axée sur la communauté, est un partenaire idéal pour la croissance et le succès continus d'Echocalypse.

« Nous sommes ravis de nous associer à Aptoide, une plateforme qui partage notre vision d'un écosystème de jeux mobiles plus ouvert et plus accessible, a déclaré Boyang Shi, responsable de l'édition mondiale de Yoozoo. Cette collaboration ne vise pas seulement à rendre Echocalypse plus universellement disponible, mais aussi à améliorer l'expérience globale de nos joueurs. Grâce au modèle innovant et avantageux de l'app store d'Aptoide, nous sommes convaincus qu'Echocalypse atteindra de nouveaux sommets et attirera un public encore plus large. »

Le PDG d'Aptoide, Paulo Trezentos, s'est également réjoui de ce partenariat : « Echocalypse représente le type de contenu de haute qualité et attrayant que nous nous efforçons d'offrir à nos utilisateurs. L'intégration d'un jeu aussi dynamique et apprécié témoigne de notre engagement permanent à révolutionner la façon dont les gens découvrent, installent et apprécient les applications et les jeux mobiles. »

L'intégration d'Echocalypse à Aptoide apporte plusieurs avantages aux joueurs, notamment un accès plus facile aux mises à jour du jeu, un contenu exclusif et une plateforme plus sécurisée pour les transactions. En outre, cette collaboration souligne l'importance des magasins d'applications alternatifs dans la promotion de l'innovation, de la concurrence et de la diversité dans l'écosystème des applications mobiles.

Aptoide est sur le point de connaître une croissance majeure en 2024, avec sa portée mondiale croissante, stimulée par sa présence en plein essor sur le marché américain grâce à GamesHub, le partenariat innovant d'Aptoide avec Digital Turbine. GamesHub est un véhicule extrêmement important pour la distribution et la monétisation des applications sur le marché américain, grâce à des partenariats clés avec tous les grands opérateurs de téléphonie mobile tels que AT&T, Verizon, USCellular, Tracfone, Cricket et BLU US.

Grâce au partenariat entre Yoozoo et Aptoide, la communauté du jeu mobile, tant les développeurs que les joueurs, bénéficiera d'une expérience de jeu plus riche et d'une portée plus forte, redéfinissant, une fois de plus, ce qui est possible dans le monde du divertissement mobile.

À propos d'Aptoide

Aptoide est la plateforme de distribution d'applications et de traitement des paiements qui change la donne, avec plus de 430 millions d'utilisateurs, 10 milliards de téléchargements et 1 million d'applications. Disponible sur de multiples canaux, notamment Android, le Web, la télévision et l'automobile, Aptoide offre aux développeurs un partenariat de confiance et d'expérience, avec une compréhension approfondie de tous les écosystèmes.

Pour plus d'informations sur Aptoide et ses services : Aptoide.com

