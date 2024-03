ECHOSENS NOMME LE DR VICTOR DE LÉDINGHEN AU POSTE DE DIRECTEUR MÉDICAL

PARIS, 27 mars 2024 /PRNewswire/ -- Echosens a annoncé aujourd'hui la nomination de Victor de Lédinghen, docteur en médecine et docteur ès sciences, au poste de directeur médical de l'entreprise. Avec plus de deux décennies d'expérience clinique, le Dr de Lédinghen apporte une expertise inégalée pour faire avancer la mission d'Echosens qui consiste à révolutionner les diagnostics de santé hépatique.

Étant l'un des premiers utilisateurs de la technologie FibroScan® d'Echosens depuis 2003, le Dr de Lédinghen a toujours défendu le rôle central de cette technologie dans la prise en charge des patients. Son poste de professeur d'hépatologie au CHU de Bordeaux, ainsi que son séjour de recherche à l'université Cornell, soulignent son impact profond dans le domaine de l'hépatologie.

Son dévouement à l'avancement de la santé du foie s'illustre dans ses contributions impressionnantes, dont plus de 400 articles et 300 communications nationales et internationales dans des congrès. Son expertise en matière de maladies hépatiques chroniques, en particulier la MASH, a contribué à façonner la pratique clinique dans le monde entier.

Outre ses succès académiques, le Dr de Lédinghen a conseillé des sociétés pharmaceutiques réputées telles que Gilead, BMS et Abbvie, entre autres. Ses liens profonds avec la communauté médicale renforcent l'engagement d'Echosens à promouvoir la collaboration et l'innovation.

En tant que directeur médical, le Dr de Lédinghen dirigera les efforts de génération de preuves cliniques d'Echosens, il représentera l'entreprise dans les forums médicaux, il encouragera les partenariats médicaux et pharmaceutiques et il contribuera au développement des produits.

Parallèlement à cette nomination, Céline Fournier poursuivra son travail en tant que vice-présidente des activités médicales chez Echosens sous la responsabilité du Dr de Lédinghen. Son dévouement et son expertise complètent la vision du Dr de Lédinghen, assurant une transition fluide et une excellence continue dans les activités médicales.

Concernant son nouveau poste, le Dr de Lédinghen a déclaré : « J'utilise FibroScan en pratique clinique depuis vingt ans, et je comprends parfaitement son importance dans la prise en charge quotidienne des patients. Je suis ravi de partager mon expérience pour continuer à faire progresser le développement de FibroScan et son rôle essentiel dans le diagnostic non invasif et le suivi des maladies chroniques du foie, en particulier la MASH. Les patients apprécient également FibroScan non seulement parce qu'il est sûr, mais aussi parce qu'ils peuvent suivre l'évolution et la progression de leur maladie hépatiques — devenant ainsi acteurs de leur propre santé. Notre mission est de veiller à ce que les patients du monde entier puissent avoir accès à FibroScan et en bénéficier. »

Sa nomination marque une étape importante pour Echosens, signalant une nouvelle ère d'innovation et de collaboration dans le domaine de la santé hépatique.

Pour plus d'informations sur les solutions de santé hépatique d'Echosens, consultez le site echosens.com .

À propos d'Echosens

Pionnier dans son domaine, Echosens a modifié considérablement la pratique du diagnostic des maladies du foie avec FibroScan®, la solution non invasive de référence pour la prise en charge globale des maladies chroniques du foie. FibroScan® est reconnu dans le monde entier et validé par plus de 4 200 publications à comité de lecture et plus de 180 directives internationales. Echosens a rendu FibroScan® disponible dans plus de 127 pays, permettant la réalisation de millions d'examens du foie dans le monde entier. https://www.echosens.com/

