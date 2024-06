EchoStar Mobile und Actility erweitern die LoRaWAN IoT-Abdeckung für Swisscom

Satellitengestützte IoT-Konnektivität erweitert die Reichweite in Europa

MILTON KEYNES, England, 19. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Heute hat EchoStar Mobile Limited, ein EchoStar (Nasdaq: SATS) Unternehmen bekanntgegeben, dass Swisscom, das führende ICT-Unternehmen der Schweiz, sich für EchoStar Mobile und Actility entschieden hat, um seine LoRaWAN-IoT-Präsenz in Europa zu erweitern. EchoStar Mobile wird Kapazitäten zur Unterstützung des direkten Sensor-zu-Satelliten-Betriebs bereitstellen, und Actility wird Interworking-Funktionen zwischen dem terrestrischen Netz von Swisscom und dem Satellitennetz von EchoStar Mobile bereitstellen, um nahtloses Netzwerk-Roaming über den ThingPark Exchange Roaming Hub von Actility zu ermöglichen.

„Die Satellitenkonnektivität ist eine leistungsstarke Ergänzung zu unserem terrestrischen LoRaWAN-Netz und ermöglicht die Anbindung von IoT-Geräten im Ausland und in wirtschaftlich schwierigen ländlichen Gebieten", sagt Fredy Portmann, Head of Connected Business Solutions bei Swisscom. „Durch die nahtlose Integration der EchoStar-Konnektivität in unsere Swisscom Connectivity Management Plattform ermöglichen wir unseren Kunden, Geräte in Betrieb zu nehmen und eine wirklich grenzenlose IoT-Konnektivität zu erleben. Diese dynamische Synergie vergrößert die Reichweite unseres Netzes und eröffnet den Unternehmen in einer nahtlos vernetzten Welt ungeahnte Möglichkeiten."

Vor der Zusammenarbeit mit EchoStar Mobile setzte Swisscom auf terrestrische Konnektivität, um IoT-verwaltete Lösungen für die Bereiche intelligente Zähler (Smart Metering), Umweltüberwachung, Tracking, Landwirtschaft und intelligente Gebäude (Smart Building) anzubieten. Nun kann Swisscom ihren Kunden eine nahtlose Integration von terrestrischen und satellitengestützten Netzen und Carrier-Grade-Diensten über den ThingPark Exchange Roaming Hub von Actility anbieten.

„EchoStar Mobile verfügt über eine einzigartige Kombination aus technologischem Know-how und Satellitenkapazität, um Swisscom bei der Ausweitung ihrer LoRaWAN IoT-Fläche in Europa zu unterstützen und Kunden in weiteren Branchen und Regionen zu bedienen", sagte Telemaco Melia, VP und GM von EchoStar Mobile. „Mit diesen neuen Funktionen können Swisscom-Kunden das volle, grenzenlose Potenzial von vernetzten IoT-Ökosystemen im großen Stil nutzen."

Das innovative paneuropäische LoRa®-fähige IoT-Netzwerk von EchoStar Mobile kombiniert die Vorteile von LoRa® mit geringem Stromverbrauch und großer Reichweite mit der weitreichenden, robusten Abdeckung der Satellitendienste von EchoStar Mobile und bietet so eine Direct-to-Satellite-Netzwerklösung, die das Potenzial des IoT und die Vorteile, die es vielen Branchen bietet, verändert. EchoStar Mobile wird Swisscom für mehrere Jahre IoT-Satelliten-Konnektivitätsdienste zur Verfügung stellen.

„In der gesamten Branche vertrauen die Betreiber von LPWAN-Netzwerken auf unseren Roaming-Hub ThingPark Exchange, der ihnen hilft, sich problemlos mit anderen öffentlichen, privaten und kommunalen Netzwerken zu verbinden", sagt Alper Yegin, CTO von Actility. „Als langjähriger Technologiepartner von Swisscom fühlen wir uns geehrt, dass sie unsere Plattform zusammen mit der Satellitenkapazität von EchoStar Mobile nutzen, um zuverlässige, nahtlose europaweite Roaming-Dienste anzubieten."

Informationen zu Actility

Actility ist der Weltmarktführer für stromsparende Weitverkehrsnetze (LPWAN) für industrietaugliche Konnektivitätslösungen für das Internet der Dinge. Actility bietet seine ThingPark™-Plattform und Netzwerktechnologie an, um öffentliche und private drahtlose IoT-Netzwerke innerhalb einer einheitlichen, skalierbaren und vielseitigen Netzwerkinfrastruktur einzurichten, zu betreiben und zu warten. Die überwiegende Mehrheit der landesweiten LoRaWAN®-Netzbetreiber (mehr als 50) und Hunderte von Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen auf ThingPark™. Über seine Tochtergesellschaft Abeeway bietet Activity auch patentierte Trackinglösungen mit extrem niedrigem Stromverbrauch an. ThingPark Market bietet die größte Auswahl an interoperablen IoT-Gateways, -Geräten und -Anwendungen zur Vereinfachung und Beschleunigung der Implementierung zahlreicher Anwendungsfälle.

Informationen zu Swisscom

Swisscom ist eines der führenden ICT-Unternehmen der Schweiz und mit Fastweb der stärkste Herausforderer in Italien. Das Unternehmen bietet Privat- und Geschäftskunden Mobilfunk, Internet und TV sowie umfassende IT- und digitale Dienstleistungen an. Swisscom ist das nachhaltigste Telekommunikationsunternehmen der Welt und befindet sich zu 51% im Besitz der Schweizerischen Eidgenossenschaft.

Informationen zu EchoStar

Die EchoStar Corporation (Nasdaq: SATS) ist ein führender Anbieter von Technologie, Netzwerkdiensten, Fernsehunterhaltung und Konnektivität, der unter seinen Marken EchoStar®, Boost Mobile®, Boost Infinite, Sling TV, DISH TV, Hughes®, Hughesnet®, HughesON™ und JUPITER™ weltweit Lösungen für Verbraucher, Unternehmen, Betreiber und Behörden anbietet. In Europa ist EchoStar über seine Tochtergesellschaft EchoStar Mobile Limited tätig, in Australien firmiert das Unternehmen als EchoStar Global Australia. Weitere Informationen finden Sie unter www.echostar.com und folgen Sie EchoStar auf X (Twitter) und LinkedIn.

