ECI Software Solutions kjøper opp MyProduction

FORT WORTH i Texas, 7. desember 2021 /PRNewswire/ -- ECI Software Solutions, en leder innen løsninger for skybaserte løsninger for forretningsadministrasjon, kunngjorde i dag at selskapet har kjøpt opp MyProduction Group AS, en Oslo-basert leverandør av integrerte skyløsninger for produksjons- og logistikk-selskaper i Norden. MyProduction blir en del av ECI Europe og utvider dermed ECIs tilstedeværelse til Norge og Norden.

MyProduction hjelper bedrifter innen produksjon og logistikk til å bli flinkere til å planlegge, optimalisere og dokumentere viktige og verdiskapende prosesser. Selskapets programvare leverer en skybasert butikkløsning som lar deg starte arbeidet raskt og uten å bruke tid på opplæring, lageruthenting, dokumentasjon og registrering for hver operasjon, noe som gjør det mulig for bedrifter å øke lønnsomheten og effektiviteten.

For å bidra til å fremskynde MyProductions vekst skal ECI investere i strategier for produktutvikling, go-to-market og kundesuksess.

«ECI er alltid åpen for nye måter å styrke tilstedeværelsen vår i markedet på, og vi støtter nye sektorer innen små og mellomstore bedrifter etter hvert som de vokser», sa Trevor Gruenewald, administrerende direktør for ECI. «Etter å ha blitt kjent med dem gjennom denne prosessen er vi sikre på at teamet til MyProduction har en inspirerende visjon for en neste generasjons ERP-plattform som vil bli en leder på markedet. Vi ser frem til å støtte MyProduction mens de realiserer visjonen sin og utvider i Norge og resten av Norden.»

«Vi tror at kraften i programvare kan hjelpe produksjonssektoren med å vokse og trives», Thore Stærk, administrerende direktør for MyProduction. «Som en del av ECI får vi den ekstra støtten vi trenger for å investere i plattformen og teamet vårt, slik at vi kan fortsette å tilby produsentene den best mulige teknologien.»

Avtalen ble inngått 3. desember, og vilkårene ble ikke oppgitt. Hvis du vil vite mer om ECIs komplette utvalg av løsninger, kan du gå til www.ECISolutions.com.

Om ECI

ECI Software Solutions tilbyr bransjespesifikke programvareløsninger og tjenester for bedrifter, med fokus på skybaserte teknologier. I over 30 år har ECI tjent små til mellomstore organisasjoner innen produksjon, engrossalg/detaljhandel, bygg og anlegg og felttjenester. ECI har hovedkontor i Fort Worth i Texas, USA, og kontorer i USA, Canada, Malaysia, Europa og Australia. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du sende en e-post til [email protected], besøke www.ECISolutions.com eller ringe (800) 959-3367.

