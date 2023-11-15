EcoFlow начинает акцию «черной пятницы»: большие скидки на энергорешения высшего качества

News provided by

EcoFlow Technology Inc.

15 Nov, 2023, 12:30 ET

Обеспечьте себя на праздниках энергией за счет ведущих в отрасли технологий EcoFlow

ДЮССЕЛЬДОРФ, Германия, 15 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Сегодня EcoFlow, ведущий поставщик экологичных энергетических решений, начинает распродажу «черной пятницы», предлагая значительные скидки на одни из лучших в отрасли энергетические решения, включая портативные электростанции, солнечные панели и т. д.

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Клиенты могут воспользоваться распродажей «черной пятницы» компании EcoFlow на веб-сайте EcoFlow или веб-сайте Amazon. Ключевые технологии компании EcoFlow, включая высокотехнологичные литий-железо-фосфатные аккумуляторы (LFP) класса EV (для электротранспорта), систему управления аккумуляторными батареями EcoFlow и технологии X-Boost и X-Stream, гарантируют клиентам безопасность, надежность, мощность и интеллектуальность энергетических решений по одним из самых конкурентоспособных ценам года с экономией до 1100 евро:

DELTA Max 2000 + PowerStream
Возможно, лучшее в этом году предложение в энергетическом сегменте, балконные электростанции стали неотъемлемой частью устойчивого стиля жизни многих семей. Объединение микроинвертора EcoFlow PowerStream с DELTA Max (2000) позволяет клиентам получить балконную электростанцию с портативным накопителем для накопления в течение дня избытка солнечной энергии и ее использования в ночное время. Цена на время распродажи «черной пятницы» за комплект снижена на 110 евро до 1569 евро.

DELTA 2
Сэкономьте 150 евро на одной из самых универсальных портативных электростанций EcoFlow. Предназначенная для использования как вне помещений, так и повседневного использования дома электростанция DELTA 2 имеет мощность 1 кВт, которую с помощью дополнительных аккумуляторных батарей можно увеличить до 3 кВт. Более важно то, что литий-железо-фосфатный аккумулятор (LFP) электростанции DELTA 2 рассчитан на 3000 полных циклов зарядки-разрядки, что соответствует 10-летнему сроку службы и в 6 раз больше среднего показателя по отрасли.

DELTA Pro
Первоначальная цена DELTA Pro 3599 евро снижена на распродаже «черной пятницы» до всего 3099 евро. DELTA Pro является одним из флагманский изделий компании EcoFlow и может служить исключительным портативным аварийным источником энергии большой емкости и выходной мощности. Благодаря технологии X-Boost компании EcoFlow электростанция DELTA Pro позволяет питать устройства мощностью до 4500 Вт. Это означает, что пользователи могут подключить к DELTA Pro 99 % бытовых электроприборов и не снижать качество своей жизни даже в чрезвычайных ситуациях.

RIVER 2 Pro
При весе всего 7,8 кг и емкости целых 768 Вт•ч RIVER 2 Pro является идеальным компаньоном для отдыха на природе. Благодаря запатентованной компанией EcoFlow технологии X-Stream RIVER 2 Pro можно зарядить с 0 до 100 % за 70 минут, что в пять раз быстрее среднего показателя по отрасли, и это позволяет пользователям всегда быть готовыми к спонтанным поездкам. Со скидкой 120 евро RIVER 2 Pro сейчас стоит всего 679 евро.

Двусторонняя портативная солнечная панель мощностью 220 Вт
Двусторонняя конструкция позволяет портативной солнечной панели EcoFlow мощностью 220 Вт собирать на 25 % больше солнечной энергии. Объединив ее с портативными электростанциями EcoFlow, пользователи могут генерировать экологичную энергию как вне помещений, так и дома. При первоначальной цене 499 евро сейчас цена двусторонней портативной солнечной панели мощностью 220 Вт снижена до всего 429 евро.

Кроме вышеупомянутых изделий со скидкой на распродаже «черной пятницы» продаются DELTA Max 1600, смарт-генераторы на два вида топлива, портативные солнечные панели мощностью 160 Вт компании EcoFlow и многое другое. Полные сведения о распродаже клиенты могут найти на веб-сайте EcoFlow.

О компании EcoFlow

EcoFlow — ведущий поставщик экологичных энергетических решений, стремящийся обеспечить энергией новый мир. С момента основания в 2017 году компания EcoFlow старается быть надежным и заслуживающим доверие энергетическим компаньоном индивидуальных пользователей и семей во всем мире, предлагая удобные энергетические решения на основе возобновляемых источников энергии для использования дома, на природе и в мобильных пространствах. Сегодня компания EcoFlow с оперативными штаб-квартирами в США, Германии и Японии обеспечивает энергией более 2,5 млн пользователей на более чем 100 рынках мира.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2275866/image.jpg

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