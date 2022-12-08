EcoFlow выпускает двухтопливный умный генератор

EcoFlow выпускает высокоэффективный двухтопливный умный генератор для работы в аварийном режиме

Новейшее дополнение к экосистеме EcoFlow — умный генератор (на двойном топливе) — использует газ и пропан для повышения эффективности работы устройства и генерации более чистой энергии.

ЛОНДОН, 8 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания EcoFlow, специализирующаяся на экологически чистых решениях, сегодня представила Умный двухтопливный генератор — мощное устройство, которое может работать на пропане в качестве источника топлива в дополнение к стандартному газу. Благодаря повышению энергоэффективности и уменьшению выбросов умный двухтопливный генератор может производить до 20 кВт·ч электроэнергии из пропана[i] , что достаточно для удовлетворения потребностей среднестатистической семьи в электроэнергии в течение примерно пяти дней[ii] в аварийной ситуации.

EcoFlow Duel Fuel Smart Generator

«Умный двухтопливный генератор свидетельствует о приверженности компании EcoFlow к обеспечению людей электроэнергией и построению экологически безопасного будущего, — заявил глава компании EcoFlow Брюс Ван (Bruce Wang). — Использование умного генератора - гарант спокойствия при длительных отключениях электричества. Кроме того, новый генератор потребляет меньше топлива, производит меньше выбросов и шума».

Более экологичное и гибкое решение для домашнего резервного питания

Добавление пропана в качестве второго источника топлива позволяет умному двухтопливному генератору обеспечивать пользователям гибкость при длительном отключении электричества, что делает его идеальным резервным источником питания для домов или автодомов. Использование пропана, хранящегося в резервуарах для СУГ, обеспечивает более длительное хранение и требует гораздо меньшего технического обслуживания, чем использование газа. По сравнению с обычным газом пропан как источник топлива также потребляет меньше энергии на киловатт-час и испускает меньше токсичных газов.

Высокая эффективность с экосистемой EcoFlow

Умный двухтопливный генератор совместим с экосистемой EcoFlow. При зарядке портативных электростанций DELTA Pro, DELTA Max или комплектов электропитания умный двухтопливный генератор обеспечивает экономию топлива до 40%[iii] по сравнению с другими генераторами и устройствами для хранения энергии. Умный двухтопливный генератор с более высокой эффективностью может полностью зарядить DELTA Pro всего за 2,7 часа, а DELTA Max за 1,5 часа.

Механизмы защиты для более безопасного использования

Умный двухтопливный генератор обеспечивает безопасность пользователей с помощью различных механизмов защиты и систем оповещения. Во избежание риска для здоровья, вызываемого угарным газом (СО), сигнал «СО» предупреждает пользователей о высоком уровне CO и автоматически отключает генератор до тех пор, пока не будет достигнут безопасный уровень. Кроме того, индикаторы уровня топлива и моторного масла зажигаются, когда остается мало топлива или масла. Механизм термозащиты Интеллектуального двухтопливного генератора также автоматически отключает двигатель при слишком низкой или слишком высокой температуре двигателя до тех пор, пока он сам не нагреется или не охладится, для продления его срока службы.

Наличие в продаже

Умный генератор EcoFlow (двухтопливный) скоро будет доступен в интернет-магазине Yandex Market..

Информация о компании EcoFlow

EcoFlow — одна из ведущих компаний-производителей экологически чистых энергетических решений, нацеленная на обеспечение энергией нового мира. С момента своего основания в 2017 году цель EcoFlow заключается в обновлении способов доступа людей и семей к энергии за счет обеспечения надежных, доступных и возобновляемых источников энергии. На сегодняшний день компания EcoFlow со штаб-квартирами в Соединенных Штатах, Германии и Японии имеет более 2 миллионов пользователей на более чем 100 рынках по всему миру. EcoFlow реализует свою продукцию во всех 44 странах и регионах Европы при поддержке более чем 800 местных ритейлеров.

[i] Измерено для бака СУГ емкостью 20 фунтов. Мощность не ограничивается этой величиной. Она зависит от размера бака для СУГ.

[ii] Время использования электроэнергии основывается на оценке, согласно которой в среднем семья потребляет 3,68 кВт·ч электроэнергии в день в аварийных ситуациях с использованием четырех лампочек, вентилятора, маршрутизатора, смартфонов и холодильника.

[iii] Топливо, потребляемое при той же полной мощности.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании EcoFlow: eu.ecoflow.com

Контакты для прессы

Донна Дин (Donna Ding)

менеджер EcoFlow по связям с общественностью в Европе

[email protected]

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1954899/EcoFlow_Duel_Fuel_Smart_Generator.jpg

SOURCE EcoFlow Europe s.r.o.