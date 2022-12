EcoFlow lance un générateur intelligent bicarburant hautement efficace pour cinq jours d'alimentation de secours

Dernier-né de la gamme EcoFlow, le Smart Generator (bicarburant) utilise le gaz et le propane pour une efficacité accrue et une énergie plus propre.

PARIS, 8 décembre 2022 /PRNewswire/ -- EcoFlow, une entreprise de solutions éco-énergétiques, lance aujourd'hui le Smart Generator, un puissant générateur qui utilise le propane comme source de carburant en plus du gaz standard. Avec une efficacité énergétique accrue et moins d'émissions, le Smart Generator peut produire jusqu'à 20 kWh d'électricité avec du propane[i], cela est suffisant pour répondre aux besoins en électricité d'un foyer pendant environ cinq jours[ii] en cas d'urgence.

EcoFlow Duel Fuel Smart Generator

« Le Smart Generator illustre l'engagement d'EcoFlow à rendre l'énergie accessible au plus grand nombre et à construire un avenir responsable", déclare Bruce Wang, PDG d'EcoFlow. "Il offre une certaine tranquillité d'esprit lors de pannes prolongées tout en consommant moins de carburant, en produisant moins d'émissions et en générant moins de bruit. »

Une alimentation de secours plus écologique et plus flexible

L'ajout du propane comme deuxième source de carburant permet au Smart Generator de fournir aux utilisateurs une flexibilité inestimable lors de pannes de courant de longue durée, ce qui en fait la source d'alimentation de secours idéale pour les maisons ou les camping-cars. L'utilisation du propane stocké dans des réservoirs de GPL permet un fonctionnement plus long et nécessite beaucoup moins d'entretien que le gaz. En comparaison avec le gaz, le propane consomme moins d'énergie au kilowattheure et produit moins d'émissions de gaz toxiques.

Une efficacité de haut niveau

Le Smart Generator est compatible avec la gamme EcoFlow. Lors du chargement des centrales électriques portables DELTA Pro, DELTA Max ou des kits d'alimentation, le Smart Generator permet de réaliser des économies de carburant pouvant atteindre 40%[iii] par rapport aux autres générateurs et appareils de stockage d'énergie. Plus efficace, le Smart Generator peut recharger complètement la station DELTA Pro en un peu plus de 2 heures et demi et la station DELTA Max en 1 heure et demie.

Des mécanismes de protection pour une utilisation plus sûre

Le Smart Generator offre une expérience utilisateur sûre grâce à une variété de mécanismes de protection et de systèmes d'alerte. Pour éliminer tout risque pour la santé causé par le monoxyde de carbone, une alerte CO avertit les utilisateurs si les niveaux de CO sont élevés et éteint automatiquement le générateur avant que les niveaux de sécurité ne soient dépassés. De plus, il est doté d'une alerte carburant et d'une alerte huile de moteur qui s'allume lorsque le carburant ou l'huile atteignent d es niveaux trop bas. Le mécanisme de protection de température du Smart Generator coupe automatiquement le moteur lorsque sa température interne est trop basse ou trop élevée, et attend de se chauffer ou de se refroidir pour protéger sa durée de vie.

Disponibilité

Le Smart Generator d'EcoFlow est disponible dès aujourd'hui sur la boutique en ligne d'EcoFlow et sur Amazon.

À propos d'EcoFlow

EcoFlow est une société leader dans le domaine des solutions énergétiques respectueuses de l'environnement avec l'ambition d'alimenter un nouveau monde. Depuis sa création en 2017, EcoFlow a pour mission de réinventer la façon dont les particuliers et les familles accèdent à l'énergie en fournissant des solutions fiables, accessibles et renouvelables. Aujourd'hui, EcoFlow dispose de sièges opérationnels aux États-Unis, en Allemagne et au Japon, et compte plus de 2 millions d'utilisateurs sur plus de 100 marchés dans le monde. Les produits EcoFlow sont désormais disponibles dans les 44 pays et régions d'Europe, soutenus par un réseau de plus de 800 détaillants locaux.

[i] Mesuré avec un réservoir de GPL de 9 L. Le courant n'est pas limité à cette quantité. Cela dépend de la taille du réservoir de GPL.

[ii] Le temps d'utilisation de l'énergie est basé sur l'estimation selon laquelle, en moyenne, une famille consomme 3,68 kWh d'électricité par jour en cas d'urgence, avec quatre lumières, un ventilateur, un routeur, des smartphones et un réfrigérateur.

[iii] Combustible consommé à la même puissance nominale.

