EcoFlow wprowadza do sprzedaży wysokowydajny inteligentny generator prądu na dwa rodzaje paliwa, który zapewnia do pięciu dni awaryjnego zasilania

Smart Generator (Duel Fuel) - inteligentny generator prądu na dwa rodzaje paliwa - najnowsza pozycja w ekosystemie EcoFlow, zasilany jest benzyną i propanem, zapewniając większą wydajność i czystszą energię.

LONDYN, 8 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- EcoFlow , firma tworząca ekologiczne rozwiązania energetyczne, wprowadziła dziś do sprzedaży inteligentny generator prądu na dwa rodzaje paliwa - Smart Generator (Dual Fuel) - agregat o dużej mocy, który poza benzyną może być zasilany propanem. Urządzenie odznacza się wyższą wydajnością energetyczną i niższym poziomem emisji, wytwarzając nawet do 20 kWh energii elektrycznej przy zasilaniu propanem [i], a więc ilość wystarczającą do zaspokojenia potrzeb energetycznych rodziny w sytuacjach awaryjnych przez ok. 5 dni [ii].

EcoFlow Duel Fuel Smart Generator

„Smart Generator (Duel Fuel) to dowód tego, że firmie EcoFlow zależy na tym, by ludzie mieli większy wpływ na sposób wytwarzania energii elektrycznej, a tym samym budowanie ekologicznej przyszłości - powiedział Bruce Wang, dyrektor generalny EcoFlow. - Dzięki niemu możemy być spokojni o dostęp do elektryczności podczas dłuższych przerw w dostawie energii, jednocześnie czerpiąc dodatkowe korzyści w postaci mniejszego zużycia paliwa oraz niższego poziomu emisji gazów cieplarnianych i hałasu".

Bardziej ekologiczne i elastyczne zasilanie awaryjne dla domu

Drugie źródło zasilania generatora zapewnia nieocenioną elastyczność podczas długotrwałych przerw w dostawie energii, sprawiając, że Smart Generator (Dual Fuel) jest idealnym rozwiązaniem awaryjnym dla domów i przyczep kempingowych. Zastosowanie propanu w zbiornikach LPG pozwala na dłuższe magazynowanie paliwa zasilającego generator, wiążąc się z dużo mniejszymi potrzebami konserwacyjnymi w porównaniu do benzyny. Propan wykazuje również większą wydajność energetyczną - w przeliczeniu na kilowatogodzinę - niż benzyna, emitując mniejsze ilości toksycznych gazów.

Niesamowita wydajność w systemie EcoFlow

Inteligentny generator prąd Smart Generator (Duel Fuel) jest kompatybilny z ekosystemem EcoFlow. Ładując przenośne stacje zasilania DELTA Pro lub DELTA Max albo zestawy Power Kits przy użyciu Smart Generator (Duel Fuel), możemy liczyć na oszczędność paliwa nawet do 40% [iii] w stosunku do innych agregatów i akumulatorów. Dzięki wyższej wydajności naładowanie do pełna stacji DELTA Pro zajmuje Smart Generator (Duel Fuel) jedyne 2,7 godziny, a stację DELTA Max generator ten jest w stanie naładować w ciągu zaledwie 1,5 godziny.

Mechanizmy zabezpieczające

Aby zadbać o bezpieczeństwo użytkowników, w inteligentnym generatorze prądu Smart Generator (Duel Fuel) zastosowano szereg mechanizmów zabezpieczających i systemów ostrzegania. W celu wyeliminowania ryzyka zatrucia tlenkiem węgla urządzenie wyposażono w czujnik alarmujący użytkownika o zwiększonym stężeniu tego związku, który automatycznie wyłącza generator, gdy przekroczone zostaną bezpieczne wartości. Dodatkowo generator posiada kontrolki sygnalizujące niski poziom paliwa i oleju silnikowego. Z kolei mechanizm regulacji temperatury spowoduje automatyczne wyłączenie silnika, gdy jego temperatura wewnętrzna będzie zbyt niska lub wysoka, w celu samoczynnego nagrzania się lub schłodzenia, przedłużając tym samym żywotność silnika.

Dostępność

Smart Generator (Dual Fuel) można już kupić w sklepie internetowym firmy EcoFlow i na Amazonie.

EcoFlow

EcoFlow to czołowy producent ekologicznych rozwiązań energetycznych tworzonych z myślą o wyzwaniach współczesności. Od czasu powstania w 2017 r. firma EcoFlow realizuje misję zmiany sposobu, w jaki ludzie korzystają z energii, dostarczając niezawodne i przystępne rozwiązania energetyczne, które bazują na źródłach odnawialnych. Obecnie EcoFlow posiada siedziby w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Japonii, dostarczając produkty dla przeszło 2 mln użytkowników na ponad 100 rynkach całego świata. Produkty EcoFlow można już nabyć w 44 państwach i regionach całej Europy za pośrednictwem sieci ponad 800 lokalnych punktów detalicznych.

[i] Wartość podana dla zbiornika LPG mieszczącego 9 kg gazu. Moc generatora nie jest ograniczona do tej wartości i zależy od wielkości zbiornika LPG.

[ii] Czas korzystania z energii obliczono przy założeniu, że w trakcie awarii jedna rodzina zużywa przeciętnie 3,68 kWh na dzień, korzystając z czterech źródeł oświetlenia, wentylatora, routera, smartfonów i lodówki.

[iii] Zużycie paliwa przy tej samej pełnej mocy nominalnej.

