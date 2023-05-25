EcoFlow представляет Портативную Электростанцию DELTA 2 Max

EcoFlow представляет DELTA 2 Max – Портативную Электростанцию для ежедневного использования, которая обеспечит ежедневное питание на протяжении 10 лет

Портативная электростанция на 2кВт обеспечивает непревзойденную мощность и удобство для использования дома и в дороге

ДЮССЕЛЬДОРФ, Германия, 25 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- EcoFlow, являющаяся одним из ведущих производителей экологически чистых энергетических решений, сегодня представила портативную электростанцию DELTA 2 Max, рассчитанную на 10 лет работы в домашних условиях или в пути. Базовая емкость составляет 2,048Вт, она может быть увеличена до 6,144 Вт за счет двух дополнительных батарей, пользователи могут адаптировать свои энергетические решения в соответствии с собственными потребностями.

"Модель DELTA 2 Max отражает наше стремление предлагать экологически безопасные и наиболее современные решения в области энергетики для удовлетворения потребностей клиентов, в связи с ростом стоимости жизни и продолжением энергетического кризиса стремящихся вести более энергоэффективный и экологически ответственный образ жизни", – заявил Магда Тереза Партика, управляющий по коммуникациям EcoFlow в Европе. "Модель DELTA 2 Max, обладающая возможностями быстрой зарядки, впечатляющим сроком службы и высокой производительностью, является идеальным спутником."

До 10 лет ежедневного использования

В модели DELTA 2 Max используются LFP аккумуляторы премиум-класса, что обеспечивает самый длительный срок службы аккумулятора на рынке. В среднем, большинство сопоставимых в отрасли продуктов теряют около 20% мощности после 500 циклов зарядки. Однако модель DELTA 2 Max опустится до этого уровня только после 3,000 циклов зарядки – это в шесть раз дольше, чем у конкурентов.

Это значит, что при использовании один раз в день, DELTA 2 Max может обеспечить надежным электропитанием сроком до 10 лет. Кроме того, EcoFlow также предлагают 5-летнюю гарантию на DELTA 2 Max, что обеспечивает ещё большую надежность.

Самая быстрая зарядка среди аналогов

Благодаря запатентованной технологии EcoFlow X-Stream, DELTA 2 Max может похвастаться самой быстрой в отрасли скоростью зарядки. При входной мощности переменного тока 2300 Вт и максимальной мощности солнечной батареи 1000 Вт DELTA 2 Max может заряжаться от сети переменного тока с 0 до 100% за 81 минуту или от солнечной батареи с 0 до 100% за 2,3 часа.

Кроме того, если пользователям потребуется накопить большое количество энергии за ограниченное время, DELTA 2 Max можно зарядить от сети переменного тока от 0 до 80% всего за 53 минуты, что в четыре раза быстрее нормы в данной отрасли. Более того, благодаря двум вариантам заряда: от сети переменного тока и от солнечной энергии, DELTA 2 Max можно зарядить от 0 до 80% всего за 43 минуты[i], что делает её идеальной портативной электростанцией для незапланированных жизненных моментов.

Надежный источник энергии для практически всех бытовых приборов

DELTA 2 Max оснащена выходной мощностью переменного тока 2400 Вт, которая может питать 99% бытовой техники, включая фены, водонагреватели, микроволновые печи и кондиционеры. Кроме того, она может обеспечить одновременное питание до 13 устройств даже во время зарядки. В режиме X-Boost DELTA 2 Max может питать даже некоторые приборы мощностью до 3100 Вт. Это особенно важно для людей, живущих "вне сети", поскольку высокая производительность модели DELTA 2 Max позволит им наслаждаться тем же уровнем удобства, что и в домах с привычным электропитанием.

Снижение расходов на электроэнергию благодаря EcoFlow PowerStream, и прочее

DELTA 2 Max совместима с EcoFlow PowerStream Balcony Solar System, которая использует и преобразует солнечную энергию для бытового использования. PowerStream может вырабатывать около 1,039кВт[ii] электроэнергии в год, а DELTA 2 Max сохраняет избыточную солнечную энергию, собранную в течение дня, и помогает пользователям сэкономить больше средств на счетах за электроэнергию.

Весом 23 кг, DELTA 2 Max на 30% легче среднего показателя по отрасли на рынке, её легко перемещать в помещении или нести в дороге. DELTA 2 Max работает бесшумно при выделении не более 30 дБ, когда как входной или выходной сигнал в радиусе 50 см меньше 500 Вт, что делает её подходящей для использования в помещениях.

Цена и доступность

EcoFlow DELTA 2 Max будет доступна для покупки на веб-сайте EcoFlow и на Amazon с 31 мая, в набор будет входить DELTA 2 Max и пакет портативных солнечных панелей на 400 Вт, удастся насладиться скидкой в €149/￡139 – набор будет продаваться за €2,899/￡2,699. Стоимость DELTA 2 Max в розничной продаже составит €2,099/￡1,899, а также возможно приобрести аккумулятор DELTA 2 Max Extra, который будет продаваться отдельно за €1,499/￡1,349.

С 25 по 31 мая на веб-сайте EcoFlow пользователи смогут получить 500 EcoCredits, подписавшись на информационный бюллетень EcoFlow на странице продукта DELTA 2 Max. После подписки пользователи получат двойные EcoCredits, купив DELTA 2 Max или любой из пакетов с 31 мая по 6 июня. Набрав EcoCredits, пользователи смогут обменять их на сумку DELTA 2 Max. С 31 мая первые 100 покупателей Amazon смогут бесплатно получить сумку DELTA 2 Max, купив DELTA 2 Max или любой из комплектов.

Информация о компании EcoFlow

EcoFlow – это ведущая компания по разработке экологически чистых энергетических решений с абсолютно новым взглядом на энергию в новом мире. С момента своего основания в 2017 г. компания EcoFlow ставит своей целью стать надежным и заслуживающим доверие компаньоном в области энергетики для людей и семей по всему миру, предоставляя доступные и возобновляемые источники энергии для использования дома, на открытом воздухе, а также для мобильных пространств. Сегодня, имея операционные штаб-квартиры в США, Германии и Японии, EcoFlow предоставила возможности более чем 2,5 миллионам пользователей на более чем 100 рынках по всему миру.

[i] Время зарядки соблюдается тогда, когда суммарная мощность солнечной энергии и переменного тока составляет 2400 Вт. Фактический опыт пользователей может отличаться.

[ii] Количество электроэнергии, вырабатываемой PowerStream в год, основано на внутренном тестировании, произведенном в Германии. Фактический опыт пользователей может отличаться.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2084370/image_1.jpg

SOURCE EcoFlow Technology Inc.