EcoFlow lança bateria residencial portátil de maior capacidade no Kickstarter

As encomendas já estão disponíveis no Kickstarter , e espera-se que os apoiadores recebam seus produtos no final de novembro deste ano.

"Eventos climáticos extremos e instabilidades na rede estão levando as pessoas a ter mais controle de suas soluções de energia residencial", disse Thomas Chen, diretor de P&D da EcoFlow. "O ecossistema EcoFlow DELTA Pro foi projetado principalmente para dois cenários de uso: fornecer energia de reserva crítica durante interrupções no fornecimento de energia e monitorar e controlar melhor seu consumo diário de energia, além de diminuir as contas."

Capacidade e ecossistema expansíveis

O EcoFlow DELTA Pro tem a maior capacidade de expansão do mercado, com capacidade de base de 3,6 kWh, que aumenta para 10,8 kWh com duas baterias adicionais e para até 25 kWh com produtos do ecossistema, como um painel residencial inteligente e geradores inteligentes.

Os acessórios do ecossistema EcoFlow são um diferencial no setor. Eles ampliam as possibilidades, oferecendo mais opções de fontes de energia, acessórios para maximizar o uso de energia e formas mais práticas de controlar e gerenciar o fornecimento de energia.

Várias fontes de energia: painéis solares, rastreadores solares, adaptadores de veículos elétricos (VEs) X-Stream, geradores inteligentes

Expansão da capacidade da bateria de base: baterias adicionais inteligentes, terminal de dupla tensão

Mais controle de energia: aplicativo EcoFlow, controle remoto DELTA Pro, painel residencial inteligente

Carregamento mais rápido do setor

A EcoFlow DELTA Pro não é apenas a estação de carregamento mais rápida do mundo, mas é também a primeira bateria portátil que suporta carregamento de VEs e a primeira a utilizar várias fontes de energia – da rede, solar, eólica e a gás.

A EcoFlow DELTA Pro suporta carregamento de 3.000 W por meio de carregamento de VEs, painel residencial inteligente EcoFlow ou tomada de 240 V. Além disso, a entrada pode ser aumentada para 6.000 W ao carregar a EcoFlow DELTA Pro conectada a uma bateria adicional inteligente com a adição de carregamento de gerador solar e inteligente, permitindo que a EcoFlow DELTA Pro seja totalmente recarregada em duas horas.

Como a primeira bateria a suportar carregamento de VEs, um veículo pode ser totalmente recarregado em 1,8 hora por qualquer uma das 35 mil estações de carregamento de VEs de CA de Nível 2 nos EUA, tranquilizando os usuários de VEs quanto à bateria fraca.

Alimenta (quase) tudo

Com uma enorme saída de 3.600 W CA, expansível até 7.200 W conectando duas unidades DELTA Pro com o terminal de dupla tensão, a DELTA Pro pode alimentar dispositivos pesados como geladeiras e condicionadores de ar de até 240 V.

No caso de um apagão prolongado, uma família consome em média aproximadamente 3,68 kWh/dia de eletricidade de emergência para alimentar eletrônicos como luzes, um ventilador, roteador de internet, laptops e smartphones e uma geladeira. Com apenas uma carga do ecossistema completo EcoFlow DELTA Pro, uma família pode alimentar essa configuração de dispositivos por cerca de sete dias.

"A ideia da EcoFlow sempre foi oferecer as melhores soluções para a geração, armazenamento e consumo de energia", disse Chen. "E com o ecossistema EcoFlow DELTA Pro, estamos confiantes em dizer que desenvolvemos uma solução integrada em todos os três níveis e estabelecemos um novo padrão para o setor."

EcoFlow DELTA Max

Juntamente com o lançamento de hoje da EcoFlow DELTA Pro, a EcoFlow também apresentou a EcoFlow DELTA Max no Kickstarter. Com capacidade de base de 2.016 Wh expansível para 6.048 Wh, a EcoFlow DELTA Max é uma versão mais portátil e escalada da EcoFlow DELTA Pro.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1581182/EcoFlow_DELTA_Pro.jpg

FONTE EcoFlow Inc.

