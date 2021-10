EcoFlow lança estação de energia portátil RIVER mini

No início deste ano, a DELTA Pro e a DELTA Max da EcoFlow, ambas projetadas para oferecer energia de reserva doméstica para vários dias, quebraram o recorde do Kickstarter para a maioria dos projetos de tecnologia financiados. Conhecida por inovar em baterias de grande capacidade, a EcoFlow também reconhece a necessidade do mercado por uma fonte de alimentação a qualquer hora e em qualquer lugar. Ao herdar a tecnologia de carregamento rápido e de alto desempenho da marca, a EcoFlow RIVER mini preenche o vazio do mercado desses produtos sem sacrificar a capacidade e a versatilidade.