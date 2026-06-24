EcoFlow lance plusieurs nouveaux produits énergétiques intelligents destinés aux particuliers et aux entreprises dans toute l'Europe

Cette annonce élargit l'offre d'EcoFlow dans le domaine de l'énergie aux applications résidentielles et professionnelles, en réunissant les technologies de production, de stockage et de gestion de l'énergie au sein d'une plateforme connectée.

OASIS 3.0 et EcoFlow EcoBot simplifient la gestion de l'énergie

Au cœur de ce lancement se trouve OASIS 3.0, la dernière génération de la plateforme de gestion énergétique d'EcoFlow.

Conçue pour aider les utilisateurs à gérer leur consommation d'énergie plus efficacement, cette plateforme analyse diverses variables, notamment les tarifs d'électricité, les prévisions météorologiques, les habitudes de consommation des ménages et l'état des appareils, afin d'automatiser la gestion de l'énergie et d'optimiser les performances du système.

EcoFlow a également présenté EcoFlow EcoBot, un assistant énergétique basé sur l'IA qui permet aux utilisateurs d'interagir avec leur système énergétique en utilisant le langage naturel. Les utilisateurs peuvent modifier les paramètres, créer des plans énergétiques et recevoir des recommandations sans avoir à se perdre dans des commandes ou des programmations complexes.

Ensemble, OASIS 3.0 et EcoFlow EcoBot offrent une approche plus intuitive de la gestion des systèmes énergétiques domestiques, aidant ainsi les utilisateurs à tirer le meilleur parti de l'énergie qu'ils produisent et stockent eux-mêmes.

La série STREAM 2 élargit sa gamme de systèmes solaires enfichables

EcoFlow a annoncé la dernière génération de ses solutions solaires enfichables de la série STREAM, conçues pour répondre à un large éventail d'applications énergétiques résidentielles.

La gamme élargie comprend les modèles STREAM 3000, STREAM 5000, STREAM AC 5000, ainsi que des batteries d'extension de 3 kWh et 5 kWh.

Ces nouveaux systèmes offrent une capacité de stockage accrue, des performances énergétiques améliorées et une intégration avec la plateforme OASIS 3.0. Associé à une installation photovoltaïque ou à des batteries de stockage, et installé conformément aux exigences locales, le STREAM 5000 peut fournir une puissance de sortie allant jusqu'à 3 000 W.

Conçue selon une architecture modulaire, la plateforme STREAM peut être étendue pour s'adapter à l'évolution des besoins énergétiques des foyers, offrant ainsi une solution flexible allant de la production solaire d'entrée de gamme à des systèmes énergétiques domestiques de plus grande envergure.

OCEAN 2 prend en charge la gestion énergétique de l'ensemble du logement

EcoFlow a également présenté OCEAN 2, une gamme de solutions de stockage d'énergie à usage résidentiel destinée aux particuliers souhaitant renforcer leur autonomie énergétique et leur résilience.

La gamme comprend les systèmes OCEAN 2 triphasés, OCEAN 2 monophasés et OCEAN 2 Plus monophasés, dont la puissance varie de 3 kW à 15 kW.

À cette occasion, EcoFlow a présenté son nouveau modèle OCEAN 2 Batterie de 8 kWh, compatible avec les systèmes PowerOcean et OCEAN 2 existants. Cette batterie permet aux particuliers d'augmenter leur capacité de stockage tout en garantissant la compatibilité avec l'ensemble de l'écosystème énergétique résidentiel d'EcoFlow.

Conçue pour une installation aussi bien en intérieur qu'en extérieur, la série OCEAN 2 combine stockage d'énergie, alimentation de secours et gestion de l'énergie grâce à la plateforme OASIS 3.0.

La plateforme s'intègre à plus de 500 fournisseurs de tarifs dynamiques et est compatible avec plus de 35 marques de domotique, ce qui permet aux utilisateurs de gérer la production, le stockage et la consommation d'énergie, ainsi que la recharge de leurs véhicules électriques, via une interface unique.

Série A : EcoFlow fait son entrée sur le marché du stockage d'énergie à usage commercial et industriel

EcoFlow a également annoncé le lancement de la série A, sa première gamme de solutions de stockage d'énergie destinées aux secteurs commercial et industriel en Europe.

Le premier produit de la gamme, Alps, est destiné aux projets commerciaux combinant énergie solaire et stockage, ainsi qu'aux entreprises souhaitant améliorer leur écoefficience et réduire leurs coûts d'exploitation.

Intégré à OASIS 3.0, le système permet d'optimiser la consommation d'énergie en fonction des tarifs d'électricité, de la demande du site et de la production solaire, tout en prenant en charge l'intégration avec des centrales électriques virtuelles et des plateformes tierces de gestion de l'énergie.

Le système utilise une architecture haute tension à couplage en courant continu, conçue pour améliorer le rendement et réduire les pertes de conversion. Conçu autour d'une architecture modulaire de 20 kWh, Alps peut être configuré et évolutif pour s'adapter à diverses applications commerciales.

Pour les déploiements commerciaux, le système se caractérise par une conception empilable, une protection IP66 et une architecture de sécurité multicouche couvrant les niveaux de la cellule, du système et des logiciels. Alps a obtenu la certification IEC 62619 et répond aux exigences d'essai pertinentes de la norme UL 9540A.

Des appareils aux écosystèmes : faire avancer l'intelligence énergétique

Qu'il s'agisse d'être à l'avant-garde dans le domaine de l'alimentation portable, de mettre en place des écosystèmes énergétiques complets pour la maison ou, aujourd'hui, de développer une plateforme énergétique intelligente couvrant à la fois les applications résidentielles et commerciales, EcoFlow continue de mener l'évolution du secteur, passant de produits axés sur le matériel à une énergie axée sur l'intelligence.

Avec le lancement d'OASIS 3.0, de l'EcoFlow EcoBot et d'une nouvelle génération de produits destinés aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels, EcoFlow passe du statut de fournisseur d'équipements énergétiques à celui de plateforme d'écosystème énergétique intelligent. Grâce à des solutions plus ouvertes, plus intelligentes et plus durables, l'entreprise entend accélérer la transition énergétique en Europe.

Intersolar Europe 2026

L'ensemble des nouveaux produits seront présentés lors du salon Intersolar Europe 2026.

Du 23 au 25 juin 2026

Messe München | Hall B1.170

Le dossier de presse complet est disponible ici. https://drive.google.com/drive/folders/135YyGc1ArZmxIZAY4pn4GkfKtVZFzpq3?usp=drive_link

À PROPOS D'ECOFLOW

EcoFlow est un pionnier mondial dans le domaine des solutions énergétiques respectueuses de l'environnement, qui favorise la transition vers une énergie plus intelligente, plus propre et plus autonome. Fondée en 2017, EcoFlow est le numéro 1 des solutions de stockage d'énergie pour la maison connectée, permettant à des millions d'utilisateurs de prendre le contrôle de leur consommation d'énergie chez eux et ailleurs. Avec des sièges opérationnels à Seattle, Düsseldorf, Irvine, Tokyo et Birmingham, ainsi qu'un centre d'affaires et un centre de données à Singapour, EcoFlow fonctionne comme un écosystème mondial couvrant la recherche, les opérations et la fabrication. Ses technologies innovantes sont utilisées par plus de six millions d'utilisateurs sur 140 marchés et redéfinissent la façon de gérer son énergie. https://www.ecoflow.com/eu

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