EuropeEcoFlow lanza varios productos nuevos de energía inteligente para hogares y empresas en toda Europa

Este anuncio amplía la oferta energética de EcoFlow a aplicaciones residenciales y comerciales, reuniendo tecnologías de generación, almacenamiento y gestión de energía en una plataforma conectada.

OASIS 3.0 y EcoFlow EcoBot simplifican la gestión energética

El elemento central del lanzamiento es OASIS 3.0, la última generación de la plataforma de gestión energética de EcoFlow.

Diseñada para ayudar a los usuarios a gestionar la energía de forma más eficiente, la plataforma analiza variables como las tarifas eléctricas, las previsiones meteorológicas, los patrones de consumo doméstico y el estado de los dispositivos para automatizar la gestión energética y optimizar el rendimiento del sistema.

EcoFlow también ha presentado EcoFlow EcoBot, un asistente energético con inteligencia artificial que permite a los usuarios interactuar con su sistema energético mediante lenguaje natural. Los usuarios pueden ajustar la configuración, crear planes energéticos y recibir recomendaciones sin necesidad de navegar por controles o programaciones complejas.

De forma conjunta, OASIS 3.0 y EcoFlow EcoBot ofrecen un enfoque más intuitivo para la gestión de los sistemas energéticos domésticos, ayudando a los usuarios a maximizar el valor de la energía autogenerada y almacenada.

La serie STREAM 2 amplía su gama de productos solares enchufables

EcoFlow ha anunciado la última generación de sus soluciones solares enchufables de la serie STREAM, diseñadas para dar soporte a una amplia gama de aplicaciones energéticas residenciales

La gama de productos ampliada incluye los modelos STREAM 3000, STREAM 5000, STREAM AC 5000 y baterías de expansión de 3 kWh y 5 kWh.

Los nuevos sistemas ofrecen mayor capacidad de almacenamiento, un rendimiento energético mejorado y la integración con la plataforma OASIS 3.0. Al combinarse con energía solar o baterías de expansión e instalarse de acuerdo con los requisitos locales, STREAM 5000 puede proporcionar hasta 3.000 W de potencia de salida.

Construida sobre una arquitectura modular, la plataforma STREAM se puede ampliar para satisfacer las cambiantes necesidades energéticas de los hogares, proporcionando una vía flexible desde la generación de energía solar de nivel básico hasta sistemas energéticos domésticos más grandes.

OCEAN 2 admite la gestión energética integral del hogar

EcoFlow también presentó su serie OCEAN 2, una gama de sistemas de almacenamiento de energía para viviendas diseñada para propietarios que buscan una mayor independencia y resiliencia energética.

La gama incluye los sistemas OCEAN 2 trifásico, OCEAN 2 monofásico y OCEAN 2 Plus monofásico, con potencias que van desde 3 kW hasta 15 kW.

Durante el evento, EcoFlow presentó la nueva batería OCEAN 2 de 8 kWh, compatible con los sistemas PowerOcean y OCEAN 2 existentes. Esta batería permite a los propietarios ampliar la capacidad de almacenamiento manteniendo la compatibilidad con todo el ecosistema energético residencial de EcoFlow.

Diseñada para su instalación tanto en interiores como en exteriores, la serie OCEAN 2 combina almacenamiento de energía, funcionalidad de alimentación de respaldo y gestión de energía a través de la plataforma OASIS 3.0.

La plataforma se integra con más de 500 proveedores de tarifas dinámicas y es compatible con más de 35 marcas de hogares inteligentes, lo que permite a los usuarios coordinar la generación, el almacenamiento, el consumo de energía y la carga de vehículos eléctricos a través de una única interfaz.

Serie A: EcoFlow entra en el mercado de almacenamiento de energía comercial e industrial

EcoFlow también anunció el lanzamiento de la Serie A, la primera gama de sistemas de almacenamiento de energía comerciales e industriales de la compañía para Europa.

El primer producto de la gama, Alps, está diseñado para proyectos comerciales de energía solar con almacenamiento y para empresas que buscan mejorar la eficiencia energética y reducir los costes operativos.

Integrado con OASIS 3.0, el sistema puede optimizar el uso de la energía en función de los precios de la electricidad, la demanda del emplazamiento y la generación solar, al tiempo que admite la integración con centrales eléctricas virtuales y plataformas de gestión energética de terceros.

El sistema utiliza una arquitectura de alto voltaje acoplada en CC, diseñada para mejorar la eficiencia y reducir las pérdidas de conversión. Construido sobre una arquitectura modular de 20 kWh, Alps se puede configurar y ampliar para dar soporte a diversas aplicaciones comerciales.

Para implementaciones comerciales, el sistema cuenta con un diseño apilable, protección con clasificación IP66 y una arquitectura de seguridad multicapa que abarca los niveles de celda, sistema y software. Alps ha obtenido la certificación IEC 62619 y cumple con los requisitos de prueba UL 9540A pertinentes.

De los dispositivos a los ecosistemas: Impulsando la inteligencia de la energía

Desde ser pionera en la energía portátil hasta construir ecosistemas energéticos domésticos integrales y ahora establecer una plataforma energética inteligente para aplicaciones residenciales y comerciales, EcoFlow continúa impulsando la evolución de la industria, pasando de productos definidos por hardware a energía definida por inteligencia.

Con el lanzamiento de OASIS 3.0, EcoFlow EcoBot y una nueva generación de productos para entornos residenciales y comerciales, EcoFlow evoluciona de proveedor de equipos energéticos a plataforma de ecosistema energético inteligente. Mediante soluciones más abiertas, inteligentes y sostenibles, la empresa busca acelerar la transición energética de Europa.

Intersolar Europe 2026

Todos los productos recién lanzados se exhibirán durante Intersolar Europe 2026.

23-25 de junio de 2026

Messe München | Hall B1.170

El paquete de medios completo puede encontrarse aquí: https://drive.google.com/drive/folders/135YyGc1ArZmxIZAY4pn4GkfKtVZFzpq3?usp=drive_link

ACERCA DE ECOFLOW

EcoFlow es pionera mundial en soluciones energéticas ecológicas, impulsando la transición hacia una energía más inteligente, limpia e independiente. Fundada en 2017, EcoFlow es líder en soluciones de almacenamiento de energía para hogares inteligentes, permitiendo a millones de usuarios controlar su energía en casa y más allá. Con sedes operativas en Seattle, Düsseldorf, Irvine, Tokio y Birmingham, y un centro de negocios y datos en Singapur, EcoFlow opera como un ecosistema global que abarca investigación, operaciones y fabricación. Sus tecnologías innovadoras dan servicio a más de 6 millones de usuarios en 140 mercados y redefinen la forma en que el mundo controla su energía. https://www.ecoflow.com/eu

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