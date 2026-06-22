EcoFlow lanceert nieuwe slimme energieoplossingen voor woningen en bedrijven in Europa

Met deze introducties breidt EcoFlow zijn aanbod voor zowel particuliere als zakelijke gebruikers verder uit. Energieopwekking, opslag en energiebeheer worden samengebracht binnen één geïntegreerd platform.

OASIS 3.0 en EcoFlow EcoBot maken energiemanagement eenvoudiger

Centraal in de introductie staat OASIS 3.0, de nieuwste generatie van EcoFlow's energiebeheerplatform.

Het platform is ontwikkeld om gebruikers te helpen hun energieverbruik efficiënter te beheren. Hiervoor analyseert het onder meer dynamische energietarieven, weersverwachtingen, verbruikspatronen in huis en de status van aangesloten apparaten. Op basis daarvan automatiseert het systeem energiesturing en optimaliseert het de prestaties van het energiesysteem.

Daarnaast introduceert EcoFlow EcoFlow EcoBot, een AI-gestuurde energieassistent waarmee gebruikers via natuurlijke taal met hun energiesysteem kunnen communiceren. Instellingen aanpassen, energieplannen opstellen of aanbevelingen ontvangen kan daardoor zonder ingewikkelde menu's of tijdschema's.

Samen bieden OASIS 3.0 en EcoFlow EcoBot een intuïtieve manier om energiebeheer in huis te vereenvoudigen en het maximale uit zelf opgewekte en opgeslagen energie te halen.

STREAM 2-serie breidt portfolio voor plug-in zonne-energie uit

EcoFlow presenteerde tevens de nieuwste generatie van zijn STREAM-serie, ontwikkeld voor uiteenlopende toepassingen binnen de residentiële markt.

Het uitgebreide portfolio omvat de STREAM 3000, STREAM 5000, STREAM AC 5000 en uitbreidingsbatterijen van 3 kWh en 5 kWh.

De nieuwe systemen bieden meer opslagcapaciteit, hogere prestaties en integratie met het OASIS 3.0-platform. In combinatie met zonnepanelen of uitbreidingsbatterijen en geïnstalleerd volgens lokale voorschriften kan de STREAM 5000 een uitgangsvermogen leveren tot 3.000 watt.

Dankzij de modulaire opbouw kan het STREAM-platform meegroeien met veranderende energiebehoeften van huishoudens en vormt het een flexibele route van een eerste zonne-installatie naar een uitgebreid thuisenergiesysteem.

OCEAN 2 ondersteunt integraal energiebeheer voor de hele woning

EcoFlow presenteerde ook de OCEAN 2-serie, een thuisbatterijportfolio voor huiseigenaren die meer energieonafhankelijkheid en veerkracht nastreven.

De serie omvat OCEAN 2 Driefase, OCEAN 2 Enkelfase en OCEAN 2 Plus Enkelfase systemen, met vermogens van 3 kW tot 15 kW.

Tijdens het evenement introduceerde EcoFlow bovendien een nieuwe OCEAN 2 8 kWh-batterij, compatibel met bestaande PowerOcean- en OCEAN 2-systemen. Hierdoor kunnen gebruikers hun opslagcapaciteit uitbreiden terwijl volledige compatibiliteit binnen het EcoFlow-ecosysteem behouden blijft.

De OCEAN 2-serie is geschikt voor zowel binnen- als buiteninstallatie en combineert energieopslag, noodstroomvoorziening en intelligent energiebeheer via het OASIS 3.0-platform.

Het platform ondersteunt meer dan 500 aanbieders van dynamische energietarieven en is compatibel met meer dan 35 smart-home merken. Hierdoor kunnen gebruikers energieopwekking, opslag, verbruik en het laden van elektrische voertuigen centraal beheren via één interface.

A-serie: EcoFlow betreedt de markt voor commerciële en industriële energieopslag

EcoFlow kondigde eveneens de introductie aan van de A-serie, het eerste portfolio van commerciële en industriële energieopslagsystemen van het bedrijf voor Europa.

Het eerste product binnen deze serie, Alps, is ontwikkeld voor commerciële zonne-energieprojecten met batterijopslag en voor bedrijven die hun energie-efficiëntie willen verhogen en operationele kosten willen verlagen.

In combinatie met OASIS 3.0 optimaliseert het systeem het energieverbruik op basis van elektriciteitsprijzen, energievraag op locatie en zonne-opwekking. Daarnaast ondersteunt het integratie met virtuele energiecentrales en externe energiebeheerplatformen.

Het systeem maakt gebruik van een DC-gekoppelde hoogspanningsarchitectuur, ontworpen om efficiëntie te verhogen en conversieverliezen te beperken. Dankzij de modulaire architectuur van 20 kWh kan Alps flexibel worden geconfigureerd en uitgebreid voor uiteenlopende commerciële toepassingen.

Voor zakelijke installaties beschikt het systeem over een stapelbaar ontwerp, een IP66-classificatie en een meerlaagse veiligheidsarchitectuur op cel-, systeem- en softwareniveau. Alps beschikt over IEC 62619-certificering en voldoet aan de relevante eisen van de UL 9540A-teststandaard.

Van apparaten naar ecosystemen: de volgende stap in intelligente energie

Van draagbare energieoplossingen tot complete energie-ecosystemen voor woningen en nu ook een intelligent energieplatform voor residentiële én commerciële toepassingen: EcoFlow blijft de energiemarkt ontwikkelen van hardwaregerichte producten naar intelligent aangestuurde energiesystemen.

Met de introductie van OASIS 3.0, EcoFlow EcoBot en een nieuwe generatie producten voor zowel woningen als bedrijven ontwikkelt EcoFlow zich verder van leverancier van energieapparatuur naar aanbieder van een intelligent energie-ecosysteem. Met open, slimme en duurzame oplossingen wil het bedrijf de energietransitie in Europa versnellen.

Intersolar Europe 2026

Alle nieuw aangekondigde producten worden gepresenteerd tijdens Intersolar Europe 2026.

23–25 juni 2026

Messe München | Hal B1.170

Het volledige mediapakket is hier te vinden. https://drive.google.com/drive/folders/135YyGc1ArZmxIZAY4pn4GkfKtVZFzpq3?usp=drive_link

OVER ECOFLOW

EcoFlow is een wereldwijde pionier in milieuvriendelijke energieoplossingen, die het voortouw neemt bij de overgang naar slimmere, schonere en onafhankelijkere energie. EcoFlow werd opgericht in 2017 en is de 1 in slimme thuisenergieopslagoplossingen, waarmee miljoenen gebruikers in staat worden gesteld om de controle over hun energie thuis en daarbuiten te nemen. Met operationele hoofdkantoren in Seattle, Düsseldorf, Irvine, Tokio en Birmingham en een bedrijfs- en datacenter in Singapore, opereert EcoFlow als een wereldwijd ecosysteem dat onderzoek, operaties en productie omvat. De innovatieve technologieën staan tot dienst van meer dan 6 miljoen gebruikers in 140 markten en herdefiniëren hoe de wereld de controle over zijn energie neemt. https://www.ecoflow.com/eu

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