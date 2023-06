EcoFlow lance sa batterie solaire domestique PowerOcean qui favorise l'indépendance énergétique

EcoFlow dévoile sa solution de stockage de batterie PowerOcean DC Fit Retrofit.

PARIS, le 14 juin 2023 /PRNewswire/ -- EcoFlow , fournisseur mondial de solutions énergétiques écologiques, va toujours plus loin dans son engagement à apporter au plus grand nombre l'énergie domestique en lançant aujourd'hui l'EcoFlow PowerOcean à l'occasion du salon ees 2023 . Cette solution de batterie solaire domestique triphasée premium se caractérise par un investissement initial souple, une protection de sécurité exceptionnelle, une alimentation de secours robuste et un contrôle intelligent. Elle est conçue pour assurer l'indépendance énergétique de toute la maison.

Avec la solution de batterie solaire domestique PowerOcean et le dispositif solaire pour balcon PowerStream lancé le 31 mai dernier, EcoFlow affiche son engagement à fournir des solutions énergétiques intelligentes adaptées aux besoins spécifiques des différents foyers. Que les utilisateurs soient locataires ou propriétaires, qu'ils vivent dans un appartement ou dans une maison, et quels que soient leurs besoins en énergie, EcoFlow offre à tous les foyers des solutions énergétiques fiables et durables.

En tant qu'entreprise leader des solutions d'alimentation portables, EcoFlow, inspiré par ses propres utilisateurs, se concentre sur les solutions de batteries solaires domestiques en 2023. Lors d'une étude menée en 2022 dans 21 villes du monde entier, EcoFlow a constaté que de nombreux utilisateurs adaptaient leurs propres solutions solaires domestiques aux produits EcoFlow existants. L'entreprise a réalisé que la demande des utilisateurs pour des sources d'énergie durables destinées à l'ensemble de la maison ne cessait d'augmenter.

En réponse à l'un des enjeux cruciaux de notre époque, EcoFlow a décidé d'apporter "The Power of Home" (l'énergie à la maison) à chaque foyer. Voici le rêve et la mission d'EcoFlow depuis le premier jour : fournir des solutions énergétiques respectueuses de l'environnement aux particuliers et aux familles.

"Quelle est l'ambition d'EcoFlow ? Se diriger vers un avenir où chacun pourra prendre soin de sa famille et se préparer à des crises énergétiques de plus en plus fréquentes", déclare Joël Cibil le Meudec, directeur France et Ibérie chez EcoFlow. "En offrant une solution d'indépendance énergétique à chaque foyer, le PowerOcean marque une étape importante dans le parcours d'EcoFlow pour alimenter le monde en énergies nouvelles."

Une solution de batterie solaire domestique plus abordable

Les composants clés de la solution PowerOcean comprennent un onduleur hybride triphasé EcoFlow et des batteries EcoFlow LFP. Chaque batterie est équipée d'un convertisseur DC-DC intégré qui fournit une conversion transparente entre 48 V et 800 V, ce qui permet à l'onduleur hybride de fonctionner sans effort avec une seule batterie. Comparé aux systèmes de batteries connectées en série qui nécessitent deux ou trois packs de batteries au départ, le PowerOcean offre une option avec un investissement de base plus faible.

Avec une capacité de base de 5kWh, le PowerOcean est extensible à 45 kWh en connectant jusqu'à neuf packs de batteries, ce qui permet aux utilisateurs de personnaliser leurs propres solutions en fonction de leurs besoins en énergie et de leur budget. En outre, les batteries peuvent être connectées en parallèle, ce qui permet d'éviter l'influence mutuelle des batteries. Par conséquent, en cas de dysfonctionnement de l'un des blocs de batteries, les utilisateurs n'ont qu'à le remplacer au lieu de tous les remplacer.

Une fiabilité et une sécurité de référence

Grâce à la cellule de batterie CATL à chimie LFP, le PowerOcean offre 6000 cycles de vie, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent alimenter leur maison au quotidien pendant plus de 15 ans. De plus, le PowerOcean est assorti d'une garantie de 15 ans, la meilleure du secteur, qui offre aux utilisateurs une tranquillité d'esprit supplémentaire.

En outre, EcoFlow établit une nouvelle norme dans le secteur, puisque chaque batterie est intégrée à un module de protection contre l'incendie, qui s'active lorsque la température est supérieure à 170°C. De plus, des modules de chauffage automatique dans chaque bloc de batterie garantissent le fonctionnement de la batterie lorsque la température est inférieure à -20°C. Enfin, l'ensemble du système est conforme à la norme IP65, ce qui garantit que les maisons des utilisateurs sont alimentées en électricité en permanence, quelles que soient les conditions météorologiques.

L'alimentation de secours idéale pour la maison en cas d'urgence

L'onduleur hybride EcoFlow est intégré à un module de secours, offrant une puissance allant jusqu'à 10 kW pour alimenter presque tous les appareils, y compris les pompes à eau, les lave-linge et les lave-vaisselle. Ajouté à un système de batterie extensible à un maximum de 45 kWh, le PowerOcean permet aux utilisateurs de ne pas compromettre leur qualité de vie en cas de panne. De plus, le PowerOcean offre une commutation automatique ultra-rapide pour alimenter les appareils essentiels en cas de défaillance du réseau, ce qui signifie que les utilisateurs remarqueront à peine qu'il y a eu une coupure de courant.

Une conception ergonomique à la pointe de la technologie

Le PowerOcean permet une installation de la batterie sans câblage en 10 minutes[1] et un processus de mise en service ultra-rapide en trois étapes. De plus, le PowerOcean présente un design compact et élégant avec sa batterie ultra-mince de 180 mm qui s'intègre dans n'importe quel sous-sol ou garage et permet de gagner de la place pour d'autres appareils. Le système dispose ainsi d'une conception de batterie empilable et des bornes de batterie emboîtables pour se débarrasser des câbles encombrants. Enfin, le PowerOcean offre un système de gestion de l'énergie qui est visualisé via l'application EcoFlow et sur le portail web, permettant aux utilisateurs de surveiller et de gérer leur consommation d'énergie en temps réel et d'économiser sur leurs factures d'énergie.

PowerOcean DC Fit - Économiser sans changer



Selon l'EUPD Research, plus de 1,67 million de systèmes solaires résidentiels ont été installés en Allemagne, mais moins de 40 % d'entre eux sont intégrés à des systèmes de stockage par batterie, ce qui fait qu'environ un million de ménages sont confrontés à une baisse du FiT (Feed-in Tariff) et ont donc besoin d'une solution de stockage économique et innovante. Par conséquent, pour les propriétaires de maisons qui ont déjà installé des systèmes solaires résidentiels et qui sont à la recherche de solutions de stockage d'énergie, EcoFlow propose également le PowerOcean DC Fit : une solution de stockage de batterie facile et rentable à mettre en place.

Grâce à la technologie unique de couplage PV d'EcoFlow, le PowerOcean DC Fit utilise les mêmes packs de batteries que le PowerOcean, et permet à ses packs de batteries de se connecter directement aux systèmes solaires domestiques existants, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un permis de raccordement au réseau, ce qui peut prendre des semaines. De plus, le PowerOcean DC Fit ne nécessite pas de changer les câbles de courant alternatif ni d'utiliser un onduleur de stockage.

Le PowerOcean DC Fit est compatible avec la plupart des onduleurs photovoltaïques du marché grâce à un algorithme de contrôle auto-adaptatif innovant, et présente un design minimaliste tout-en-un qui permet une intégration transparente des batteries et des dispositifs de conversion. En conclusion, avec le PowerOcean DC Fit, les utilisateurs peuvent atteindre l'autosuffisance énergétique de manière plus simple et avec un investissement moindre, en ajoutant simplement une batterie de stockage jusqu'à 15 kWh aux systèmes solaires domestiques existants.

Disponibilité

Le PowerOcean d'EcoFlow et le PowerOcean DC Fit sont disponibles à partir du 14 juin en Allemagne. Les utilisateurs peuvent s'inscrire avec leur adresse électronique sur le site web d'EcoFlow pour obtenir des devis gratuitement.

À propos d'EcoFlow

EcoFlow est une entreprise leader en matière de solutions énergétiques écologiques dont la vision est d'alimenter un nouveau monde. Depuis sa fondation en 2017, la mission d'EcoFlow est de réinventer la façon dont les individus et les familles accèdent à l'énergie en fournissant des solutions d'énergie fiables, accessibles et renouvelables. Aujourd'hui, EcoFlow a des sièges opérationnels aux États-Unis, en Allemagne et au Japon, et compte plus de 2,5 millions d'utilisateurs sur plus de 100 marchés dans le monde.

Plus d'infos sur https://www.ecoflow.com/fr

*La quantité d'électricité produite par PowerStream par an est basée sur des tests internes effectués en Allemagne. Les expériences réelles des utilisateurs peuvent varier.

[1] Le temps d'installation de la batterie est basé sur les résultats de tests internes. Les temps d'installation réels peuvent varier.

